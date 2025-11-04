Edermünde siegt spektakulär – Schwalmstadt bleibt unangefochten vorn

Trotz Führung durch Stefan Graf (11.) reichte es für den Vorletzten Homberg nur zu einem Punkt. Gudensberg steigerte sich nach schwacher erster Halbzeit und glich durch Tom Siebert (65.) verdient aus. Die FSG steht mit 30 Punkten weiterhin auf Rang drei und hält Anschluss an die Spitze. Homberg bleibt mit acht Zählern auf einem Abstiegsplatz.

Angeführt von einem stark aufspielendem Mittelfeld um Walter schoss Neukirchen die Gäste aus Schauenburg klar mit 5:1 ab. Die Treffer erzielten Koch (14.), Walter (38.), Ridinger (72.), Selentschik (88.) und Dietz (90.+2.). Schauenburg kam zwar kurzzeitig durch Krebs (46.) heran, brach aber in der Schlussphase ein. Neukirchen klettert damit auf Rang fünf.

Tabellenführung gefestigt

Der Spitzenreiter ließ gegen den 14. nichts anbrennen und siegte standesgemäß mit 3:0. Marius Eifert brachte die Gastgeber früh in Führung (6.), ehe Leandro Knoch mit einem Doppelschlag (54., 59.) alles klar machte. Felsberg hielt kämpferisch dagegen, blieb aber ohne Ertrag. Schwalmstadt führt nun mit 35 Punkten das Klassement souverän an. Später Dämpfer

Lange sah der Aufsteiger wie der Sieger aus, ehe Fabian Fuchs in der 89. Minute für Sand ausglich. Zuvor hatte Tippel das Spiel mit einem Doppelpack (49., 54./FE) gedreht, nachdem Dumler früh (4.) getroffen hatte. Brunslar verpasste so den sechsten Saisonsieg, bleibt aber mit 17 Punkten auf Rang zwölf. Sand verteidigt Platz sechs. Altenlotheim in Torlaune

Eine Demonstration der Offensivkraft zeigte der TSV Altenlotheim beim überforderten Schlusslicht Mengeringhausen. Doppeltorschütze Pascal Hammer (18., 29.) legte den Grundstein, ehe Robin Wissemann (59., 88.) und weitere Torschützen den höchsten Sieg des Spieltags besiegelten. Der Ehrentreffer gelang Tangel per Strafstoß (89.). Altenlotheim bleibt mit 28 Punkten Vierter, während Mengeringhausen weiter abgeschlagen Letzter bleibt. Wichtiger Auswärtssieg

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge meldete sich der VfB mit einem verdienten Erfolg in Melsungen zurück. Joshua Crumby (56.) und Carlo Breves (90.) trafen für die Gäste, die sich nun auf 14 Punkte verbesserten. Melsungen blieb über weite Strecken ideenlos und fiel mit 18 Punkten auf Platz zehn zurück. Eine späte Gelb-Rote Karte für Nolte (86.) besiegelte den gebrauchten Tag der Gastgeber. Edermünde gewinnt Offensivspektakel