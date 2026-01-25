Edermünde setzt auf Kontinuität

Der SC Edermünde plant die Saison 2026/27 mit nahezu unverändertem Gesicht: Nach Vereinsangaben haben in den Gesprächen mit dem Trainerduo Christian Keppel und Patrick Lutzi alle Feldspieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Der Klub will damit den eingeschlagenen Kurs fortsetzen – junge Spieler in einem familiären Umfeld entwickeln, flankiert von einem stabilen Gerüst.

Sportlich ragen vor allem die Mertsch-Brüder heraus: Jonathan und Felix Mertsch bleiben dem Sportclub erhalten und führen als aktuelle Top-Torschützen der Gruppenliga die interne Statistik an. Nach 16 Saisonspielen kommen sie zusammen bereits auf 29 Treffer. Ebenfalls an Bord sind laut Vereinsmitteilung bewährte Stützen wie Kapitän Alexander Einwächter, Robin Zadach, Julian Bachmann und Niklas Trulsen.

Als Symbol der gewünschten Altersstruktur nennt der Verein zudem den 18-jährigen Elias Heerdt, der sich in dieser Saison zur festen Größe entwickelt habe. Die Personalgespräche seien zur Zufriedenheit des Trainerteams verlaufen, heißt es – die interne Planung sei „nahezu abgeschlossen“. Damit richtet sich der Blick der sportlichen Leitung nun auf die nächste Etappe: gezielte Verstärkungen, ohne den Kern der Mannschaft aufzubrechen.