Edermünde krönt Saison – Duell um Platz vier

TSV 1926 Mengsberg II – SC Edermünde

Mengsberg II ist als Aufsteiger in die Liga gekommen und hat sich durch die Rückzüge der SG Antrefftal /Wasenberg, SG Ungedanken/Mandern und SG Englis-Kerstenhausen-Arnsbach den Verbleib in der Kreisoberliga gesichert und will mit einer couragierten Leistung die Saison zu Ende spielen. SC Edermünde hat sich bereits die Meisterschaft gesichert und strebt einen weiteren Sieg an, um die Dominanz zu unterstreichen.

SG Antrefftal/Wasenberg – SG Neuental/Jesberg

SG Antrefftal/Wasenberg ist nach dem freiwilligen Rückzug in die Kreisliga A bereits abgestiegen, will sich jedoch mit Leidenschaft verabschieden. Neuental/Jesberg peilt zum Saisonende den vierten Tabellenplatz an und möchte noch einmal eine starke Vorstellung abliefern.