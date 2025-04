Edermünde baut Vorsprung auf Verfolger weiter aus

TuSpo Guxhagen – FC Domstadt Fritzlar 1:1

Bereits früh im Spiel setzte FC Domstadt Fritzlar mit einem Treffer durch Mouhamad Safiya (16. Minute) ein Zeichen, während TuSpo Guxhagen wenige Minuten später durch Leonard Finke (27. Minute) den Ausgleich erzielte. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten zeigten sich in der Schlussphase Ermüdungserscheinungen bei den Gästen, was den Trainer von Domstadt Fritzlar, Muhammed Gülsen, veranlasste zu bemerken:

„Nach dem Pokalspiel am Mittwoch hat doch Kraft gefehlt. Vor allem in den letzten 25 Minuten hatten wir keine Kraft mehr uns im letzten Drittel durchzustzen. Wir waren teilweise zu ungeduldig. Das Unentschieden geht in Ordnung.“





TSV Besse – SG Ohetal/Frielendorf 3:1

Das Duell begann für die Gastgeber vom TSV Besse mit einem Rückstand, der bereits in der 15. Minute durch einen Foulelfmeter von Patrick Wendel herbeigeführt wurde. TSV Besse konnte jedoch schnell reagieren: Im Spielverlauf gelang es Marco Stanek, kurz vor der Halbzeit (45. Minute) auszugleichen, sodass das Spiel plötzlich an Dynamik gewann. In der zweiten Halbzeit setzte sich Besse zunehmend durch – Sven Pape traf in der 77. Minute, um das 2:1 herzustellen, bevor er in den Schlussminuten nochmals den entscheidenden Treffer in der 89. Minute erzielte und damit den Endstand von 3:1 besiegelte. Trainer Fabian Reitze fasste die wichtigen Spielmomente zusammen:

„Wir haben gut ins Spiel gefunden und hatten nach 10 Minuten die erste dicke Chance über Stanek. Mit dem ersten Angriff bekommt Ohetal einen Elfmeter, den sie sicher verwandeln. Bis 10 Minuten vor Ende der Hälfte brauchten wir etwas, um wieder ins Spiel zu kommen. Ohetal machte es kämpferisch gut und versuchte immer mal Konter zu setzen, wurde aber nicht gefährlich. Kurz vor Halbzeit dann der Ausgleich, etwas glücklich abgefälscht durch Stanek. In der zweiten Hälfte waren wir spielbestimmend mit einigen guten Chancen. In der 78. Minute dann das 2:1 durch Pape nach einer Ecke, und kurz vor Schluss noch ein Treffer durch einen Querpass, der den 3:1 Sieg beschloss.“





SG Neuental/Jesberg – SG Kirchberg/Lohne/Haddamar 5:0

In diesem Spiel entwickelte sich SG Neuental/Jesberg von Beginn an als dominante Kraft. Zunächst sorgte Marcel Rockensüß in der 41. Minute für den Auftakt eines klaren Sieges und ein weiterer präziser Treffer von Florian Grebing (58. Minute) baute die Führung weiter aus. Der Höhepunkt gelang dann in der 79. Minute, als Lukas Knigge per direktem Freistoß aus etwa 20 Metern das dritte Tor erzielte. In den letzten Minuten setzte sich das Team weiter durch, als Marcel Rockensüß in der 87. Minute erneut traf und schließlich Marcel Dörrbecker in der Schlussphase den fünften Treffer erzielte.

SG Antrefftal/Wasenberg – SG Ungedanken/Mandern 0:2

Bereits in der 38. Minute gelang es Luca Kraft, nach einer hervorragenden Vorarbeit von Manuel Merten die Führung zu erzielen, während in der 55. Minute Markus Puchinger durch einen präzisen Abschluss ins lange Eck den Vorsprung weiter ausbaute und das Spiel auf 0:2 entschied. Trainer Mathias Siebert brachte seine Einschätzung zum Ausdruck:

„Wir gewinnen ein Spiel auf ganz schwachem Niveau verdient mit 2:0. Hätten wohl auch höher gewinnen können, aber waren vor dem Tor nicht zielstrebig genug. Von Klassenkampf war nichts zu sehen. Ich denke, beide Mannschaften gehen zurecht eine Liga runter – die Jungs haben es sich verdient, endlich mal wieder zu gewinnen.“





TSV 1926 Mengsberg II – SG Asterode/Christerode/Olberode 0:2

Über weite Strecken blieben beide Teams in einem nahezu ausgeglichenen Zustand, bis in der späten Phase SG Asterode/Christerode/Olberode das Zepter übernahm. In der 71. Minute brachte Julius Kaplan den Gast in Führung und in der 79. Minute gelang es Jonas Brandner, den Endstand von 0:2 herzustellen.

SG Brunslar/Wolfershausen – TSV 1900 Wabern II 1:1

Ein knappes Spiel, in dem beide Teams vereinzelt und spät im Spiel den entscheidenden Impuls setzten. TSV 1900 Wabern II ging in der 20. Minute durch einen Foulelfmeter von Jonas Bernert in Führung, doch das Aufbäumen von SG Brunslar/Wolfershausen führte in der 78. Minute zum Ausgleich, als Torjäger Fabian Tippel ins Tor traf.

SC Edermünde – SG Fuldalöwen/Beisetal 4:0

Der krönende Höhepunkt des Spieltages war der Auftritt von SC Edermünde, der sich in einer dominanten Vorstellung klar absetzte. Die Heimmannschaft begann, den Spielfluss für sich zu entscheiden, als Leroy Bawuah in der 43. Minute das erste Tor erzielte. Noch in der 62. Minute setzte derselbe Akteur das Tor zum 2:0, bevor in der 75. Minute wieder Bawuah durch sein Trefferfieber überzeugte und das 3:0 herstellte. Den Schlusspunkt setzte Felix Mertsch in der Nachspielzeit (90.+1. Minute) per Foulelfmeter, wodurch der Endstand von 4:0 feststand. Trainer Christian Keppel äußerte sich begeistert:

„ Die ersten 20 Minuten war es noch ein ausgeglichenes Spiel. Aber dann folgten 70 Minuten sehr starker Fußball. Bin super zufrieden mit der Leistung heute. Ganz starkes Spiel von uns. Wir können die Meisterschaft erst feiern, wenn rechnerisch nichts anderes mehr möglich ist.“

Auch Trainer Robert Fink von SG Fuldalöwen/Beisetal merkte an, dass die erste Halbzeit noch auf Augenhöhe verlief, während die zweite Halbzeit den klaren dominanten Auftritt von Edermünde zeigte.