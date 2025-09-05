Edelsfeld vs. Köfering - Kellerduell am Hahnenkamm

"Großkampfstimmung" herrscht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportgelände am Hahnenkamm in Edelsfeld, wenn sich der FCE und sein Gast aus Köfering im Kellerduell der Runde 7 in der Kreisliga Süd gegenüberstehen. Hüben wie drüben ist man fest gewillt, gegen den direkten Konkurrenten drei eminent wichtige Zähler einzufahren, um endlich den Weg heraus aus der Abstiegsregion anzutreten. Bei Verantwortlichen und Fans des FC erhofft man sich im "Spiel 1 nach Stephan Schmeller"- der Trainer der zweiten Mannschaft, Martin Dehling (51) steht ab sofort an der Außenlinie - eine sofortige positive Reaktion der Mannschaft, beim SVK wünscht man sich, dass die Truppe mit der gleichen herausragenden Einstellung ans Werk geht, die ihr vor Wochenfrist ein 2:2 gegen Rieden - in der Nachspielzeit und zudem in Unterzahl - noch bescherte.
Werfen wir einen Blick auf die Herausforderungen, vor denen das das Klassement anführende Dreigestirn am Wochenende steht: Die sind durchwegs unangenehm, müssen aber - um den eigenen Ambitionen Nahrung zu geben - natürlich erfolgreich bewältigt werden. Da unterzieht sich der mit einer weißen Weste ausgestattete Primus aus Königstein (1./18) bei der U23 des FC Weiden-Ost (8./9) einer Prüfung, die sicherlich nicht "ohne" ist. Und auch die beiden punktgleichen Verfolger SV Freudenberg (2./15 - in Vilseck) und DJK Ursensollen (3./15 - in Schmidmühlen) stehen vor kniffligen Aufgaben in der Fremde.
Schließlich schwenken wir noch ans untere Ende der Tabelle, wo der "Träger der Roten Laterne" aus Haselmühl (14./0) im Kellermatch gegen den TuS WE Hirschau (12./4) den nächsten Versuch unternimmt, endlich ein Erfolgserlebnis zu feiern, um sich dem Gegner damit zu nähern. Dass der Gegner vom Fuße des "Monte" dies verhindern möchte, um eine Art Befreiungsschlag zu landen, ist jedoch ebenfalls sonnenklar.
In Folge die Vorschau auf die Paarungen des siebten Spieltags der Kreisliga Amberg, Staffel Süd:
Wohl war bei den Hüttenstädtern im Vilstal eine Leistungssteigerung erkennbar, das 1:1 war jedoch nicht das Ergebnis, was man sich vorgestellt hatte. Nun baut sich vor der Kramer-Crew in Form des letztjährigen Vizemeisters eine hohe Mauer auf, wenngleich dessen Ergebnisse zuletzt ebenfalls nicht zufriedenstellend waren. Um den Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreissen zu lassen, sollte es der Plan des TuS sein, die schwere Hausaufgabe zur Kirwa im heimischen Aicher Stadion erfolgreich zu lösen.
"Uns steht ein besonderes Spiel bevor, das diesjährige Kirwaspiel. Dazu bekommen wir einen Topgegner mit Rieden, es ist also quasi alles angerichtet. Die Jungs sind heiß und wollen unbedingt den Sieg am Wochenende. Trotz aller Euphorie wissen wir natürlich den Gegner einzuschätzen und uns ist klar, das Rieden schon eine ganz besondere Qualität hat. Aber genau so soll es für dieses Spiel auch sein, darauf freuen wir uns und die Punkte sollen eine schöne Kirwa einleiten", sagt TuS-Spielertrainer Dennis Kramer.
Zum zweiten Mal in Folge muss der 1. FC Rieden an einem Samstag auswärts zu einem Kirwaspiel antreten. Diesmal führt die Reise zum punktgleichen TuS Rosenberg. Die Gastgeber - bislang 2 Heimsiege - gelten als besonders heimstark, auch wenn sie ihr Auftaktspiel zuhause gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Königstein mit 1:3 verloren haben. TuS-Spielertrainer Dennis Kramer haderte vergangenes Wochenende beim 1:1-Remis in Schmidmühlen mit dem Referee, der in der Schlussphase einen - nach seiner Auffassung - klaren Elfmeter für sein Team verwehrt hatte. Unzufriedenheit herrschte auch beim 1. FC Rieden, der in Köfering Chancenwucher betrieb und in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Strafstoß der dezimierten Platzherren noch den 2:2-Ausgleich kassierte. Somit blieb die Scheibel-Truppe zum dritten Mal hintereinander sieglos und verliert immer mehr den Anschluss an die Spitzenteams der Liga. In Rosenberg will man konzentriert und mit viel Leidenschaft zu Werke gehen. Riedens Coach Bernd Scheibel: "Das nächste Auswärtsspiel führt uns - erneut zu einer Kirwa - zum TuS Rosenberg. Trotz der zuletzt nicht so positiven Ergebnisse kann ich meiner Mannschaft bis auf das Raigering-Spiel keinen Vorwurf machen, was Leistungsbereitschaft und Wille betrifft. Einziges Manko in den Spielen gegen Königstein und Köfering war, dass wir es nicht geschafft haben, ergebnistechnisch frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Daran gilt es zu arbeiten. Ich sagte es bereits zu Saisonbeginn, das wir einen gewissen Umbruch in der Mannschaft haben, deshalb muss man es den jungen Spielern auch erlauben, Fehler zu machen. Wichtig ist nur, dass sie daraus lernen." (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)
Gut verkauft hat sich die Ramsauer-Elf beim Primus in Königstein, musste letztlich aber dennoch kleinbei geben. Nun steht der zweite Saisonheimdreier auf der Agenda, um das Polster zur Gefahrenzone wieder dicker werden zu lassen. Bei den Gäste allerdings - sie zählen ja zum Kreis der Mitfavoriten - zeigte die Leistungskurve zuletzt nach oben, mit zwei Dreiern in Folge - dabei verdient der in Rieden eingefahrene besondere Erwähnung - hat die Kratzer-Truppe nach durchwachsener Saisonfrühphase den Turnaorund geschafft und möchte fortan den Blick weiter nach oben richten.
"Wir befinden uns in der gleichen Lage, wie letzte Woche. Jetzt muß wieder ein Dreier her zuhause. Dabei geht es wieder gegen ein Spitzenteam, gegen das es nicht immer reicht, nur mitzuhalten, sondern gegen diese Teams muß man sich halt auch belohnen für seine Leistungen. Das heißt, die Torchancen nützen, die man sich herausspielt und auch als Mannschaft so verteidigen, dass es reicht. Klar ist, die Punkte müssen in Oberwildenau bleiben", sagt SC-Coach "Girgl" Ramsauer.
"Natürlich wollen wir dreifach punkten, aber gegen zweite Mannschaften ist es auch immer abhängig davon, ob sie was von oben runterbekommen. Luhe-Wildenau ist eine spielerisch gute Mannschaft, zudem haben sie eine gute Mischung zwischen Jung und Alt. Bei uns, das hoffe ich, ist das Selbstvertrauen gestiegen nach den zwei Siegen", so Gästetrainer Martin Kratzer.
Nach der fünften Niederlage in Folge hat Stephan Schmeller beim FCE selbst die Reißleine gezogen. Vor allem das Zustandekommen der beiden letzten Niederlagen - 0:1 gegen Königstein im Derby und zuletzt 1:3 in Raigering - hätten bei ihm den Entschluß reifen lassen, zurückzutreten, damit die Mannschaft - von deren Potenzial er überzeugt ist - im nun bevorstehenden Kellerduell schon vielleicht befreiter aufspielen und wichtige drei Zähler einfahren kann. Die Vereinsführung, die die Entscheidung bedauert, aber respektiert, hat nun reagiert und einem Mann aus den eigenen Reihen, nämlich dem Trainer der zweiten Mannschaft Martin Dehling (51), die sportliche Verantwortung - erst einmal bis zur Winterpause - übertragen. Damit springt Dehling wie schon nach der Trennung von Achim Beck 2023 in die Bresche. Damals hielt er mit der Mannschaft Tabellenplatz 2 in der Kreisklasse West, um über die Relegation den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen. Nun, die Verantwortlichen hoffen darauf, dass der "neue" Trainer schon so viele Impulse geben kann, dass die Mannschaft im wohl ersten "Sechs-Punkte-Spiel" der Saison - geht es doch gegen einen Gegner, der ebenfalls nur drei Zähler vorweisen kann - mit gesteigerter Motivation ans Werk geht und gewinnt. Dass die Gäste aus dem Ortsteil von Kümmersbruck natürlich das gleiche Ziel verfolgen, ist klar. Das Trainerduo fordert hierzu die gleiche Willensstärke an den Tag zu legen, wie am vergangenen Wochenende gegen die favorisierten Riedener:
"Wir müssen gegen Edelsfeld die gleiche Leidenschaft zeigen, die man benötigt, um ein Spiel sogar in Unterzahl gewinnen zu wollen - wie zuletzt gegen Rieden. Das heißt, es geht um Mentalität und Motivation. In den letzten Spielen - bis auf Freudenberg - haben wir Tore bekommen, die wir ohne Gegenwehr selbst verschuldet haben. Das muss sich ab sofort ändern. Natürlich stehen wir mit zwei neuen Ausfällen - wegen Rotsperre und Außenbandriß - vor einer neuen Herausforderung. Das sollte aber aufgrund des Kaders kein Grund sein, eine neue Startelf zu formen. Selbst in Edelsfeld wollen wir schon versuchen, das Bestmögliche an Punkten mitzunehmen. Die Grundvoraussetzung hierzu ist, auch so zu denken. Aber das geht nur mit einer bestimmten Zweikampfquote, Laufbereitschaft und dem Drang, nun erst recht die alarmierende Situation von uns abzuwenden", so die klaren Worte von Gästetrainer Christian Helleder, der auch für seinen Kollegen Oliver Lassmann spricht.
"Es haben uns heute einfach die letzten zehn Prozent gefehlt und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, um dieses Spiel zu gewinnen", so SVS-Coach Alex Greger nach dem unbefriedigenden Remis auf eigenem Geläuf gegen Rosenberg. Nun wartet zur Kirwa die bisherige Überraschungsmannschaft auf den Gastgeber, da muß sicherlich im Vergleich zur Vorwoche eine Leistungssteigerung her, um den bislang erst einmal bezwungenen Neuling in die Knie zu zwingen. Deshalb fordert der Trainer die Seinen auf, mindestens eine Schippe draufzulegen, um Zählbares einzuheimsen:
"Zur Kirwa erwarten wir einen Aufsteiger der fulminant in die Saison gestartet ist und sich die 15 Punkte absolut verdient geholt hat. Es wird ein schwieriges Spiel werden, in dem wir eine geschlossene Mannschaftsleistung benötigen, um zu punkten", so Greger.
In Ursensollen ist man mit dem bisher in neuer Umgebung Gezeigten sehr zufrieden. Gegen Vilseck zeigte die Truppe eine starke Teamleistung, am Ende verteidigte man den knappen Vorsprung mit Leidenschaft. Natürlich spekuliert die DJK nun auch am kommenden Wochenende darauf, Zählbares im Punktesack zu verstauen, wenngleich der Spielertrainer von personellen Problemen berichtet:
"Uns erwartet ein sehr schwieriges Auswärtsspiel in Schmidmühlen. Personell sind wir stark angeschlagen und müssen uns als Team neu finden. Dennoch haben wir in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir - wenn jeder an seine Leistungsgrenze geht - mit jeder Mannschaft auf Augenhöhe mithalten können", sagt Thomas Kotzbauer.
In Gedanken vermutlich noch beim Pausentee, kassierte der FV in Ursensollen direkt nach Wiederanpfiff zwei Gegentreffer. Als man dann verkürzte, sorgte ein Fehler für den vorentscheidenden 1:3-Rückstand. Am Ende stand eine Niederlage, die in der Entstehung unnötig war. Solche "Aussetzer" darf sich die Graßler-Truppe nun gegen den offensivstarken Tabellenzweiten nicht leisten, wie der Trainer auch erklärt:
"Mit unserer bisherigen Punktausbeute können wir natürlich nicht zufrieden sein - zu oft schlagen wir uns noch durch eigene Fehler selbst. Auch wenn es meiner jungen Mannschaft derzeit nicht so leicht von der Hand geht, weiß ich genau, wozu sie in der Lage ist. Am Freitagabend kommt mit Freudenberg der aus meiner Sicht absolute Topfavorit nach Vilseck. Die Rollen sind damit klar verteilt - wir gehen als Underdog ins Spiel, was aber keineswegs ein Nachteil sein muss. Entscheidend wird sein, dass wir endlich unsere individuellen Fehler abstellen, als Mannschaft geschlossen auftreten und die sich bietenden Torchancen eiskalt verwerten. Nur so werden wir Punkte einfahren und damit wollen wir am Freitag anfangen", gibt sich FVV-Coach Tobias Graßler vorsichtig optimistisch.
Dass die Elf um Spielercoach Basti Bauer nach dem 4:1-Pflichtsieg gegen Haselmühl - dem vierten Dreier in Folge - nun in die Garnisonsstadt reist, um an Primus Königstein dranzubleiben und sie deshalb auch den vollen Ertrag mitnehmen will, überrascht nicht: "Mit dem Auswärtsspiel in Vilseck erwarten wir eine Mannschaft, die qualitativ viel besser ist, als es die Tabellenposition vermuten lässt. Wir konnten diese Woche aufgrund von Verletzungen, Krankheiten und Urlaub nur bedingt trainieren, was es für die Vorbereitung immer schwierig macht. Wir sind uns der schwere der Aufgabe bewusst, dennoch fahren wir nach Vilseck um zu gewinnen", so Bauer.
Hier der Gastgeber mit noch keinem Punkt auf dem Konto, dort die Kaolinstädter mit gerade einmal vier Zählern mehr. Die Wichtigkeit dieser Partie ergibt sich automatisch daraus - obwohl erst sechs Spieltage absolviert sind, darf man schon von einem "Sechs-Punkte-Spiel" sprechen. Die Heimelf hat auf der Agenda, dem am ersten Nichtabstiegsplatz rangierenden Gast "auf die Pelle" zu rücken, die Mannen von Andi Meyer hingegen wollen den Keil zu den ungeliebten Tabellenrängen 12 bis 14 dicker werden lassen.
"Für uns ist es früh in der Saison schon ein extrem wichtiges Spiel, da wir den Anschluss an Hirschau natürlicht nicht verlieren wollen. Es geht dabei nicht um Schönspielerei, sondern um Mentalität, Zweikampfstärke und den unbedingten Willen, dieses Spiel zu gewinnen. Hirschau ist ebenfalls schwer in die Saison gestartet, wird aber - gerade deshalb - alles in die Waagschale werfen, um bei uns etwas mitzunehmen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass es ein kampfbetontes Spiel wird, mit vielen engen Situationen und möglicherweise wenigen klaren Torchancen. Umso wichtiger ist es, dass wir in den entscheidenden Momenten präsent sind und endlich die Fehler abstellen, die uns in den letzten Wochen Punkte gekostet haben", sagt ASV-Trainer Dominik Schuster.
"Nach der erneuten Niederlage sind wir voll im Abstiegskampf angekommen. Wir müssen als Mannschaft noch enger zusammenrücken, Köpfe aufrichten und die Torchancen, welche wir uns auch letzte Woche in der ersten Hälfte erspielt haben, verwerten. Mit der Partie in Haselmühl erwartet uns natürlich ein Sechs-Punkte-Spiel", so der Hirschauer Coach Andi Meyer.
Nach drei Niederlagen in Folge kam der 1:0-Coup der jungen Ostler in Hirschau gerade recht, um tabellenmässig nicht noch weiter abzudriften. Und natürlich war er auch wichtig, um Selbstbewußtsein zurückzugewinnen, was für die kommende Hausaufgabe - der punktverlustfreie Ligaprimus gibt seine Visitenkarte ab - von eminent großer Bedeutung ist. Die Mannen des Trainerduos Schlesinger/Schwarz gehen als Außenseiter ins Match und haben nichts zu verlieren. Angst hat man nicht, der Druck des Gewinnenmüssens liegt klar auf Seiten der Gäste. Der TSV kann natürlich mit breiter Brust in die Max-Reger-Stadt reisen, ist sich jedoch darüber im Klaren, dass man die "jungen Wilden" des FC keinesfalls unterschätzen darf. Deshalb heisst es, hochkonzentriert und vertrauend auf die eigenen, großen Qualitäten ans Werk zu gehen, um weiter auf der Erfolgswelle schwimmen zu können.
"Mit dem TSV Königstein gastiert das aktuelle Top-Team der Liga bei uns in Weiden. Wir wissen, wo wir herkommen und kennen unseren Anspruch. Verstecken müssen wir uns allerdings nicht, vielmehr wollen wir in unserem Heimspiel mutig auftreten und mehr Torgefahr ausstrahlen, als in den letzten Partien. Die personelle Lage bleibt vorerst angespannt", erklärt Ostler-Coach Tim Schlesinger.
"Unser nächster Gegner ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Er hat schon im bisherigen Saisonverlauf schon gezeigt, dass er in unserer Liga angekommen ist. Ich freue mich, wieder etwas Neues kennenzulernen. Wir werden jedenfalls mit großem Respekt nach Weiden fahren und versuchen, die Punkte mitzunehmen, wohlwissend, dass es schwer genug wird", so der Trainer des Tabellenführers, Roland Winkler.