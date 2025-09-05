Edelsfeld vs. Köfering - Kellerduell am Hahnenkamm

"Großkampfstimmung" herrscht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportgelände am Hahnenkamm in Edelsfeld, wenn sich der FCE und sein Gast aus Köfering im Kellerduell der Runde 7 in der Kreisliga Süd gegenüberstehen. Hüben wie drüben ist man fest gewillt, gegen den direkten Konkurrenten drei eminent wichtige Zähler einzufahren, um endlich den Weg heraus aus der Abstiegsregion anzutreten. Bei Verantwortlichen und Fans des FC erhofft man sich im "Spiel 1 nach Stephan Schmeller"- der Trainer der zweiten Mannschaft, Martin Dehling (51) steht ab sofort an der Außenlinie - eine sofortige positive Reaktion der Mannschaft, beim SVK wünscht man sich, dass die Truppe mit der gleichen herausragenden Einstellung ans Werk geht, die ihr vor Wochenfrist ein 2:2 gegen Rieden - in der Nachspielzeit und zudem in Unterzahl - noch bescherte.

Werfen wir einen Blick auf die Herausforderungen, vor denen das das Klassement anführende Dreigestirn am Wochenende steht: Die sind durchwegs unangenehm, müssen aber - um den eigenen Ambitionen Nahrung zu geben - natürlich erfolgreich bewältigt werden. Da unterzieht sich der mit einer weißen Weste ausgestattete Primus aus Königstein (1./18) bei der U23 des FC Weiden-Ost (8./9) einer Prüfung, die sicherlich nicht "ohne" ist. Und auch die beiden punktgleichen Verfolger SV Freudenberg (2./15 - in Vilseck) und DJK Ursensollen (3./15 - in Schmidmühlen) stehen vor kniffligen Aufgaben in der Fremde. Schließlich schwenken wir noch ans untere Ende der Tabelle, wo der "Träger der Roten Laterne" aus Haselmühl (14./0) im Kellermatch gegen den TuS WE Hirschau (12./4) den nächsten Versuch unternimmt, endlich ein Erfolgserlebnis zu feiern, um sich dem Gegner damit zu nähern. Dass der Gegner vom Fuße des "Monte" dies verhindern möchte, um eine Art Befreiungsschlag zu landen, ist jedoch ebenfalls sonnenklar. In Folge die Vorschau auf die Paarungen des siebten Spieltags der Kreisliga Amberg, Staffel Süd:

Wohl war bei den Hüttenstädtern im Vilstal eine Leistungssteigerung erkennbar, das 1:1 war jedoch nicht das Ergebnis, was man sich vorgestellt hatte. Nun baut sich vor der Kramer-Crew in Form des letztjährigen Vizemeisters eine hohe Mauer auf, wenngleich dessen Ergebnisse zuletzt ebenfalls nicht zufriedenstellend waren. Um den Kontakt zur Tabellenspitze nicht abreissen zu lassen, sollte es der Plan des TuS sein, die schwere Hausaufgabe zur Kirwa im heimischen Aicher Stadion erfolgreich zu lösen. "Uns steht ein besonderes Spiel bevor, das diesjährige Kirwaspiel. Dazu bekommen wir einen Topgegner mit Rieden, es ist also quasi alles angerichtet. Die Jungs sind heiß und wollen unbedingt den Sieg am Wochenende. Trotz aller Euphorie wissen wir natürlich den Gegner einzuschätzen und uns ist klar, das Rieden schon eine ganz besondere Qualität hat. Aber genau so soll es für dieses Spiel auch sein, darauf freuen wir uns und die Punkte sollen eine schöne Kirwa einleiten", sagt TuS-Spielertrainer Dennis Kramer. Zum zweiten Mal in Folge muss der 1. FC Rieden an einem Samstag auswärts zu einem Kirwaspiel antreten. Diesmal führt die Reise zum punktgleichen TuS Rosenberg. Die Gastgeber - bislang 2 Heimsiege - gelten als besonders heimstark, auch wenn sie ihr Auftaktspiel zuhause gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Königstein mit 1:3 verloren haben. TuS-Spielertrainer Dennis Kramer haderte vergangenes Wochenende beim 1:1-Remis in Schmidmühlen mit dem Referee, der in der Schlussphase einen - nach seiner Auffassung - klaren Elfmeter für sein Team verwehrt hatte. Unzufriedenheit herrschte auch beim 1. FC Rieden, der in Köfering Chancenwucher betrieb und in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Strafstoß der dezimierten Platzherren noch den 2:2-Ausgleich kassierte. Somit blieb die Scheibel-Truppe zum dritten Mal hintereinander sieglos und verliert immer mehr den Anschluss an die Spitzenteams der Liga. In Rosenberg will man konzentriert und mit viel Leidenschaft zu Werke gehen. Riedens Coach Bernd Scheibel: "Das nächste Auswärtsspiel führt uns - erneut zu einer Kirwa - zum TuS Rosenberg. Trotz der zuletzt nicht so positiven Ergebnisse kann ich meiner Mannschaft bis auf das Raigering-Spiel keinen Vorwurf machen, was Leistungsbereitschaft und Wille betrifft. Einziges Manko in den Spielen gegen Königstein und Köfering war, dass wir es nicht geschafft haben, ergebnistechnisch frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Daran gilt es zu arbeiten. Ich sagte es bereits zu Saisonbeginn, das wir einen gewissen Umbruch in der Mannschaft haben, deshalb muss man es den jungen Spielern auch erlauben, Fehler zu machen. Wichtig ist nur, dass sie daraus lernen." (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)