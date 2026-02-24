Edelsfeld und Hirschau am Rande des „Abgrunds“

Möglichst schnell den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern, lautet die Devise bei den Tabellennachbarn FC Edelsfeld (in Schwarz-Weiß) und TuS WE Hirschau (in Rot) nach dem Re-Start im März – Foto: Jürgen Leißner/Arch

Im vorletzten Teil unseres Rückblicks auf den bis zur Winterpause absolvierten Saisonabschnitt in der Kreisliga Süd sind wir in der Region der Tabelle angekommen, in der die dort platzierten Teams ums Überleben in der Liga kämpfen. Zwei der fünf Mannschaften, die sorgenbepackt in den "Winterschlaf" gefallen sind, rangieren aktuell auf sicherem Untergrund. Der FC Edelsfeld (10./19) und der TuS WE Hirschau (11./17) hatten sich vor der Saison mehr vorgenommen, als sie bislang gezeigt haben. Beide wollen deshalb nach dem Re-Start im März alles in die Waagschale werfen, um den Abstand zur Abstiegszone zügig zu vergrößern. Hier wie dort will man verhindern, nicht bis zum Saisonende um den Ligaerhalt bangen zu müssen.

Nach dem Aufstieg aus der Kreisklasse 2023 schaffte es der FCE beeindruckend, sich in neuer Umgebung zu etablieren. Nach den Rängen 6 und 7 in der Endabrechnung der ersten beiden Spielzeiten nahm man sich vor der aktuell pausierenden vor, erneut einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen.

Es galt, die Ergebniskrise schnell zu überwinden, so war man auf Vereinsseite bemüht, die vakante Trainerstelle möglichst schnell nachzubesetzen. Mit Martin Dehling half ein alter Bekannter wieder aus, sein Engagement sollte zunächst bis zur Winterpause dauern in der Hoffnung, bis zum Beginn der Vorbereitung auf die Restrückrunde einen neuen Übungsleiter präsentieren zu können. Und tatsächlich überwand der FCE unter der Stabführung von Dehling die schwierige Saisonphase, gewann zum Einstand das Sechs-Punkte-Spiel gegen Köfering und arbeitete sich Ende September/Anfang Oktober durch sieben Zähler aus drei Partien aus dem "Gröbsten" heraus. Sechs Punkte aus den beiden das Sportjahr beendenden Partien in Freudenberg und im wichtigen Heimspiel gegen die direkte Konkurrenz aus Hirschau liessen die Dehling-Crew schließlich auf Rang 10, also auf einem Nichtabstiegsplatz, überwintern. Diese positive Entwicklung veranlasste die Verantwortlichen, weiterhin und auch über diese Spielzeit hinaus an Martin Dehling festzuhalten.

Doch die Frühphase dieser Saison verlief weniger erfreulich. Nach einem erfolgreichen Auftaktspiel mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Schmidmühlen sorgten fünf Niederlagen in Folge für eine tabellarische Talfahrt bis ans untere Ende des Klassements. Obwohl Trainer Stephan Schmeller alles versuchte, der gewünschte Turnaround stellte sich nicht ein. Es machte sich Ratlosigkeit beim Übungsleiter breit, verbunden mit der Erkenntnis, dass er dem Team mit dem einschneidenden Schritt seines Rücktritts einen gewissen Schub für anstehende Kellerduell gegen den SV Köfering geben könnte. Verantwortliche und auch die Mannschaft des FC Edelsfeld bedauerten diese Entscheidung zutiefst, gelangen ihm doch mit dem FCE als Aufsteiger in die Kreisliga auf Anhieb zwei sehr gute Abschlussplatzierungen.

Umfeld, Trainer und Mannschaft sind sich darüber im Klaren, dass noch ein hartes Stück Arbeit wartet, um sicherzustellen, auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga an den Start gehen zu können. Das Programm nach der Winterpause ist knackig, da wird die Frühform des FC gleich auf Herz und Nieren geprüft. Gibt der Ligaprimus aus Raigering zum Auftakt seine Visitenkarte am Hahnenkamm ab, heißen die folgenden Gegner Köfering, Königstein, Rieden, Rosenberg und Luhe-Wildenau II.

Im Interview mit FuPa erklärt Coach Martin Dehling unter anderem, dass er und die Seinen in den noch anstehenden Partien den Keil zu den Abstiegsplätzen möglichst schnell breiter machen wollen:

Martin, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Martin Dehling (52): Unser Ziel war und ist ein einstelliger Tabellenplatz. Aber natürlich wollten wir mit den Abstiegsplätzen nichts zu tun haben. Dieses Ziel haben wir bisher nicht erreicht, somit sind wir auch nicht ganz zufrieden.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen schnellstmöglich einen noch größeren Abstand zu den Abstiegsplätzen herstellen.

Wird es im Winter eventuell personelle Veränderungen geben?

Nein, wir vertrauen dem aktuellen Kader.

Wann begann die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Wir sind am vergangenen Mittwoch in die Vorbereitung gestartet. Für uns ist es wichtig, dass wir auch viel auf den Platz trainieren können. Die Plätze am Hahnenkamm sind bei fast 600 Höhenmetern im Februar und März auch schon mal schneebedeckt. Fünf Vorbereitungsspiele sind geplant.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Wir wollen versuchen, in der Restrunde in bestimmten Situationen cleverer zu agieren. Sowohl offensiv, als auch defensiv haben wir hier noch Nachholbedarf.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Die zweite Garnitur von Weiden-Ost sowie die DJK Ursensollen als Aufsteiger hatte ich weiter hinten erwartet.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Im Moment sind wir noch 4 Punkte vom 9. Tabellenplatz entfernt. Daher besteht die Möglichkeit schon noch, unser Ziel zu erreichen.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim FCE stehen?

Ja, wir haben uns noch vor dem Jahreswechsel gemeinsam dazu entschlossen, mit derselben Konstellation auch in die nächste Saison zu gehen.

=============================================================

TuS WE Hirschau (11. Platz, 17 Punkte, 4-5-8, 14:24 Tore)

Hatte der TuS WE Hirschau in der Saison 2022/23 die Kreisliga erst über den Weg der Relegation halten können, belegte man in der Folgesaison einen hervorragenden Platz 4, in der vergangenen Spielzeit rangierte man in der Endabrechnung im so genannten ruhigen Fahrwasser des Klassements auf Platz 8.

Nach dem Rücktritt des Trainerduos Lassmann/Helleder im November 2024 hatte ein Interimstrainertrio aus den eigenen Reihen die Betreuung der ersten Mannschaft übernommen, ehe zum Vorbereitungsstart auf die aktuell pausierende Spielzeit Andreas Meyer (34) als neuer Spielertrainer die Geschicke leiten sollte. Meyer, der erstmals einen Trainerjob im Kreis Amberg/Weiden übernahm, kehrte zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück: Im Hirschauer Ortsteil Ehenfeld aufgewachsen, hatte er bei der dortigen DJK das Fußballspielen gelernt. Die Ehenfelder arbeiten eng mit dem TuS/WE zusammen, sind mittlerweile quasi ein Verein. Bei den zweiten Mannschaften gibt es eine Spielgemeinschaft in der A-Klasse. Für die Hirschauer war die Verpflichtung von Meyer die optimale Lösung: "Das ist wie der Deckel auf dem Topf", meinte Vorsitzender Christoph Weih, denn man hatte schon öfter versucht, Andi zu engagieren. "Jetzt passt es endlich." Meyer freute sich auf die Aufgabe, auch weil er einige Hirschauer und Ehenfelder Spieler noch von der Zeit kannte, als er dort auch mal die Jugend trainieren durfte.

Als eine junge, entwicklungsfähige Truppe mit großem Kader sah Meyer seine neue Mannschaft, in der er - wie zuvor - als Spielertrainer fungieren wollte. Im Sommer 2025 sollten vier Spieler den Verein verlassen, im Gegenzug begrüßte man zum Trainingsauftakt und zwei neue Gesichter. Wie in der zurückliegenden Spielzeit nahm man sich vor, zum Saisonende einen Mittelfeldplatz belegen zu wollen.

Ein Blick auf die Tabelle verrät allerdings, dass sich die Ziele der Kaolinstädter nach einer bislang schwierigen und unbefriedigend verlaufenden Saison verändert haben. Wohl auf Rang 11 über dem Strich platziert, steckt die Meyer-Crew mitten im Abstiegskampf, denn gerade einmal zwei Punkte groß ist der Vorsprung gegenüber dem ersten "Schleudersitz".

Schon die Saisonfrühphase gab einen Fingerzeig, dass sich der TuS WE schwer tun würde, für mehrere Spiele in die Erfolgsspur zu wechseln. Gerade einmal vier Zähler konnten in den ersten acht Matches auf die Habenseite gebracht werden, erst nach dem 2:0-Sieg beim SV Schmidmühlen am 21. September konnte man zunehmend besser die ohne Zweifel vorhandenen Qualitäten auf den Platz bringen. Drei Unentschieden gegen die Spitzenteams aus Königstein, Rosenberg und Ursensollen und vor allem der Heimsieg gegen den Ligaprimus SV Raigering ließen einen deutlichen Aufwärtstrend deutlich erkennnen, der sich durch den Auswärtsdreier beim Kellerduell in Köfering und einem torlosen Remis gegen den Mitfavoriten aus Rieden noch fortsetzte. Nach einem 0:2 im finalen Match des Jahres in Edelsfeld beim Tabellennachbarn durften die Mannen um Kapitän Martin Freimuth zumindest außerhalb der Abstiegszone überwintern.

Neun Partien liegen nun noch vor den Rot-Weissen, in denen sie den an das zuletzt Gezeigte anknüpfen und möglichst zügig punkten wollen, um das Polster gegenüber den Abstiegsrängen dicker werden zu lassen. Dabei kommt es nach dem Auftaktspiel am 22. März beim FC Weiden-Ost II zu zwei Heimspielen in Folge, die als "Sechs-Punkte-Matches" bezeichnet werden dürfen, gastieren doch mit dem ASV Haselmühl und dem SC Luhe-Wildenau II zwei direkte Konkurrenten im Buhlen um den Ligaerhalt im Sportpark.

Spielertrainer Andi Meyer erklärt im folgenden Interview, dass man vor dem Re-Start vor allem an der Stellschraube "Toreschiessen" drehen muss, hat der TuS WE mit bislang erst 14 Einschüssen doch die wenigsten der gesamten Liga vorzuweisen:

Andi, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Andreas Meyer (34): Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir aufgrund unserer schlechten ersten Saisonhälfte nicht zufrieden sein, auch wenn wir uns mit Beginn der zweiten Saisonhälfte gesteigert haben.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Den Abstiegskampf annehmen und schnellstmöglich die Punkte holen.

Hat es im Winter personelle Veränderungen gegeben?

Nein, personell hat es keine Veränderungen gegeben.

Wann begann die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Im Januar begann die Vorbereitung mit Spinningeinheiten. Eigentlich wollten wir Anfang Februar mit der Vorbereitung auf dem Platz starten, was wegen der Platzverhältnisse aber noch nicht möglich war. So machen wir derzeit nur Lauf- und Krafteinheiten. Es stehen zudem vier Vorbereitungsspiele an, sowie ein Trainingslager Anfang März in Tschechien.

Wo gibt´s noch Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Mannschaft?

Im Offensivspiel müssen wir uns noch verbessern, was unter anderem die Anzahl der bislang erzielten Treffer bislang zeigt.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Positiv überrascht bin ich vom TSV Königstein. Den SV Freudenberg hätte ich mit in der absoluten Spitzengruppe erwartet.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Unser Saisonziel war ein Mittelfeldplatz. Aktuell gilt es jetzt aber nur, den Abstiegskampf annehmen, um die Liga zu halten.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke beim TuS WE stehen?

Auch wenn wir im Abstiegskampf stecken, macht mir die Arbeit mit den Jungs sehr viel Spaß. Nach Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich nun über diese Saison hinaus verlängert.