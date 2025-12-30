Edelsfeld setzt auf der Trainerposition auf Bewährtes

Es ist nicht das erste Mal, dass Martin Dehling beim FC Edelsfeld als Interimstrainer in die Bresche gesprungen war. Im April 2023 folgte er auf den freigestellten Achim Beck und schaffte mit dem FCE über den Weg der Relegation nach fünfjähriger Abwesenheit die Rückkehr in die Kreisliga. Im Sommer dieses Jahres nun, nach dem überraschenden Rücktritt von Stephan Schmeller, half Martin Dehling wieder aus, sein Engagement sollte zunächst bis zur Winterpause dauern in der Hoffnung, bis zum Beginn der Vorbereitung auf die Restrückrunde einen neuen Übungsleiter präsentieren zu können. Inzwischen sind die Vereinsverantwortlichen zur Erkenntnis gekommen, mit Martin Dehling weiter auf Bewährtes zu setzen. So einigte man sich mit dem 52-Jährigen, dass er sowohl nach der Winterpause als auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehend die sportliche Richtung vorgeben wird.



Die Entscheidungsfindung, weiter zusammenzuarbeiten, war schnell getroffen. Unter der Stabführung von Dehling überwand die erste Mannschaft eine schwierige Saisonphase und überwintert auf Rang 10, also auf einem Nichtabstiegsplatz. Die Verantwortlichen, der Trainer und die Mannschaft sind sich darüber im Klaren, dass noch ein hartes Stück Arbeit wartet, um sicherzustellen, auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga an den Start gehen zu können. Mit der Verlängerung des Kontrakts über die aktuell pausierende Saison hinaus sorgt der FC Edelsfeld für Kontinuität, erzeugt bei Mannschaft und Trainer Planungssicherheit und drückt zudem eine Wertschätzung gegenüber Martin Dehling und seiner erfolgreichen Arbeit aus.



Martin Dehling genießt das volle Vertrauen, sowohl von Vereinsseite als auch von den Spielern. Viele seiner Jungs kennt er schon aus seiner Zeit als Jugendtrainer, was natürlich nur von Vorteil ist. Dehling ist seinem Heimatverein stark verbunden, der FCE war, ist und wird ihm immer eine Herzensangelegenheit sein. So war man sich schnell einig, die Zusammenarbeit fortzusetzen, wie Dehling gegenüber FuPa erklärt: „Es lief alles ziemlich unspektakulär ab. Noch vor der Winterpause kam die Anfrage, ob ich auch bereit wäre, in der kommenden Saison das Traineramt weiterzuführen. Da ich dieses Team noch nicht am Zenit sehe, habe ich mein Ja-Wort gegeben. Zu Beginn der Winterpause gab es dann noch ein Gespräch mit der Vorstandschaft, in dem wir uns ziemlich schnell einig waren, noch ein weiteres Jahr mit derselben Konstellation zusammenzuarbeiten.“