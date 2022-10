Edelsfeld II siegt gegen FC Freihung

Spitzenreiter Freihung läßt Punkte in Edelsfeld II liegen

Die erste Niederlage der Saison muss der FC Freihung auswärts in Edelsfeld hinnehmen. Gegen eine leicht verstärkte Reservenmannschaft musste man sich im Nachholspiel mit 1:4 geschlagen geben. Man bleibt zwar Tabellenführer, muss jedoch in den nächsten Spielen wieder in die Erfolgsspur kommen, um den Punktevorsprung vor den Verfolgern zu wahren.