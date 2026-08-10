Edelsfeld gewinnt Derby vor 560 Zuschauern am Hahnenkamm

"Alarmstufe rot" herrscht in dieser Szene im Strafraum der rot gekleideten Rothenstädter, wo der Riedener Bastian Härtl (in Grün, Nummer 9) auftaucht. Aus 1. FC Rieden gegen VfB Rothenstadt 7:0. – Foto: Richard Weigert

560 Zuschauer - vermutlich wieder der Bestwert in dieser Saison - bildeten am 3. Spieltag der Kreisliga Süd den wieder beeindruckenden Rahmen zum ewig jungen Derby zwischen den beiden Nachbarvereinen FC Edelsfeld (6./6) und TSV Königstein (12./0), das der Gastgeber am Ende mit 2:0 gewann. Während der Gastgeber nun im Tabellenmittelfeld Platz genommen hat, warten die von großen personellen Problemen gebeutelten Königsteiner weiter auf die ersten Punkte in der noch jungen Saison.

Der Neuling DJK Ensdorf hatte ja am letzten Spieltag den Tabellenthron erklommen, punktgleich mit dem SV Schmidmühlen. Nun darf sich die Eckl-Crew (1./9 - 2:0 gegen Luhe-Wildenau II) nach Runde 3 und ihrem dritten vollen Ertrag über die alleinige Tabellenführung freuen, denn der SVS (3./6 - 0:2 in Hirschau) kassierte seine erste Saisonniederlage. Blicken wir noch in den miefigen Tabellenkeller: Dort fristen neben dem TSV Königstein auf Platz 12 auch weiterhin die beiden Teams der SpVgg Schirmitz (13./0 - 0:6 in Rosenberg) und des VfB Rothenstadt (14./0 - 0:7 in Rieden) nach deftigen Auswärtsniederlagen ihr Dasein - alle drei Mannschaften warten noch auf das erste Zählbare in der Frühphase der Saison 2026/27.

Auf einen Blick die Ansetzungen der Runde 3 mit Spielberichten und Stimmen:

Zweites Heimspiel, zweiter Heimsieg für den Aufsteiger, der nach einer Führung der Gäste kurz vor dem Seitenwechsel nach gut einer Stunde ausgleichen konnte. Ein Doppelschlag innerhalb von vier Minuten wendete dann das Blatt zugunsten der Caliskan-Truppe. In Folge nun eine Zusammenfassung und Bewertung beider Seiten: Thomas Behrend, 40jähriger Routinier der SG: "Wichtiger und verdienter Sieg unserer Mannschaft gegen eine etwas ersatzgeschwächte Spitzenmannschaft. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und versuchten mit schnellen Angriffen zum Torerfolg zu kommen. Wir konnten unsere Chancen nicht nutzen und kurz vor dem Pausenpfiff ging Freudenberg durch einen klasse Konter in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielten wir zielstrebiger nach vorne und konnten uns einen spielerischen Vorteil verschaffen und daraus auch einen kämpferisch verdienten Sieg." TraPo-Co-Trainer Michael Behrend geht bei seinem Rückblick noch etwas mehr ins Detail. "In den ersten 20 Minuten hatten wir das Spiel gegen Freudenberg gut unter Kontrolle und erarbeiteten uns zwei bis drei sehr gute Möglichkeiten, die leider ungenutzt blieben. Anschließend kamen die Gäste besser ins Spiel und gestalteten die Partie zunehmend ausgeglichen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff nutzte Freudenberg einen schönen Spielzug und ging mit einer knappen Führung in die Pause. In der Halbzeitpause sprachen wir die Fehler der ersten Hälfte an und reagierten mit zwei Wechseln. Die Mannschaft gab sich daraufhin noch einmal einen Ruck und zeigte von Beginn an eine deutlich bessere Körpersprache. Der Einsatz wurde schließlich in der 57. Minute belohnt: Uns gelang der verdiente Ausgleich. Danach entwickelte sich ein echtes klasse Kreisliga-Spiel. Beide Mannschaften warfen kämpferisch und spielerisch alles in die Waagschale und sorgten für eine intensive und spannende Partie." Gästespielertrainer Flo Neiß schildert den Spielverlauf aus seiner Sicht: "Wir hatten in der Anfangsphase große Probleme Zugriff zu bekommen, in dieser Phase hätte TraPo durchaus in Führung gehen können. Wir konnten uns aber im Verlauf der ersten Halbzeit steigern, kamen zu Möglichkeiten und haben kurz vor der Halbzeit auch das 1:0 gemacht. Zu Beginn der zweiten Hälfte fiel TraPo eigentlich Recht wenig ein und wir hatten eine sehr gute Möglichkeit zum 2:0. Der Ausgleich entstand nach einem Freistoß, bei dem wir es nicht schaffen den Ball zu klären. Danach wollte es die Heimelf einfach einen Ticken mehr als wir und konnte das Spiel auf ihre Seite ziehen." Tore: 0:1 Jakob Piehler (43.), 1:1 Tobias Roesch (58.), 2:1 Thomas Behrend (73.), 3:1 Andreas Eichenseer (77.) - Schiedsrichter: Marcel Ruhnau - Zuschauer: 175

Derbystimmung herrschte bei den wieder sehr zahlreichen Fans aus beiden Lagern, die den Weg zum Hahnenkamm gefunden hatten. Doch ein wenig überraschend waren die mit großen Personalproblemen angetretenen Gäste sofort im Spiel und gingen mit ihrer jungen Truppe engagiert ans Werk, dagegen enttäuschte der FCE doch über weite Strecken des ersten Spielabschnitts und auch darüber hinaus. Die Edelsfelder Führung nach fast einer Stunde zeigte beim TSV dann allerdings Wirkung und sollte die Dehling-Truppe dann die Spielführung übernehmen lassen. Mit dem 2:0 in der Nachspielzeit war der Deckel dann drauf für einen erst in der letzten halben Stunde überzeugenden FCE. Die auf viele Spieler verzichtenden Gäste aus dem Nachbarort gaben alles, sie können trotz der Niederlage mit dem Gezeigten zufrieden sein, auch wenn der Punktesack weiter leer bleibt. FCE-Coach Martin Dehling: "Königstein zeigte in der ersten Hälfte großen Kampfgeist, wir hingegen ließen diesen vermissen. Die ersatzgeschwächten Gäste haben mit ihren jungen Spielern - aus der A-Jugend oder erst in die Herrenmannschaft gekommen - gebrannt, waren eng dran, während unsere erfahrenen Leute enttäuscht haben und gespielt haben, wie Fünfzehnjährige. Ich denke, es war die schwächste erste Hälfte in dieser Saison, ja vielleicht sogar im ganzen Jahr. Wir waren da zu wenig mutig, vielleicht haben uns auch die vielen Zuschauer ein wenig nervös gemacht. In Hälfte 2 haben wir zu unseren Spiel zurückgefunden. Das 1:0 war der Brustlöser, von da an waren wir spielbestimmend und waren fortan die bessere Mannschaft. Am Ende zählt der Sieg." Gästetrainer Alex Heldrich: "Auch wenn wir im Derby am Hahnenkamm die dritte Niederlage in Folge hinnehmen mussten, kann ich meinen Jungs keinerlei Vorwürfe machen. Wir haben trotz unserer personellen Situation alles was möglich war gegeben und das Spiel über fast die gesamte Partie offen gestaltet. Mir war klar, wer in diesem engen Spiel das erste Tor schießt, wird das Ding aller Vorraussicht nach ziehen und das war in dem Fall leider der FCE. Ich kann es zwar selber langsam nicht mehr hören und es soll auch keine Ausrede sein, null Punkte aus drei Spielen ist für einen neuen Trainer einfach zu wenig. Dennoch fehlen uns seit Saisonbeginn sechs absolute Leistungsträger und Führungsspieler, dazu noch einige weitere Spieler, die nun nachrücken hätten können. Das kann keine Mannschaft in der Liga kompensieren, auch wir nicht. Dennoch waren wir heute nicht schlechter. Nächste Woche werden wir im Heimspiel gegen Hirschau wieder zusammen versuchen, das erste Erfolgserlebnis zu feiern. Die junge Truppe hätte es mittlerweile einfach verdient." Tore: 1:0 Stefan Schoener (58.), 2:0 Tim Rupprecht (90.+3) - Schiedsrichter: Johannes Schoppel - Zuschauer: 560

Die nach dem Trainerwechsel erhoffte Reaktion bei der Gästeelf blieb aus, die ambitionierten Hüttenstädter ließen dem Bezirksligaabsteiger nicht den Hauch einer Chance. Nach gleich sechs Treffern in einer Stunde war der Torhunger der Elf des Trainerduos Dotzler/Kramer immer noch nicht gestillt, doch blieb den in fast allen Belangen unterlegenen Gästen eine noch größere Klatsche schließlich erspart. TuS-Spielertrainer Dennis Kramer: "Nach den drei Punkten in Königstein wollten wir mit dem ersten Dreier zu Hause nachlegen, das ist uns gelungen. Über 90 Minuten ein sehr reifer und konsequenter Auftritt von uns. Wir waren über die komplette Zeit sehr aggressiv gegen den Ball und haben den Gegner eigentlich zu keiner Chance kommen lassen. Auch nachdem das Spiel eigentlich entschieden war, haben wir bei hohen Temperaturen keinen Schritt weniger gemacht. Kompliment an alle, Aufgabe erfüllt, jetzt liegt der Fokus auf der nächsten Partie." Gästespielertrainer Moritz Lang: "Gratulation an Rosenberg. Gegen diese Qualität werden es viele Vereine der Liga schwer haben." Tore: 1:0 und 2:0 Max Schlötter (24./41.), 3:0 Lukas Kokott (58.), 4:0 Christoph Bäumler (59.), 5:0 Benjamin Scherm (61./Eigentor), 6:0 Lukas Kokott (64.) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 62

Zwei Treffer von Julian Trager sorgten für den insgesamt verdienten Heimsieg der Vilstalelf, die nun auf einen perfekten Saisonstart in neuer Umgebung blicken kann. Hielten sich im ersten Abschnitt die Spielanteile in etwa die Waage, drückte die Heimelf dem Spiel nach dem Seitenwechsel doch deutlich ihren Stempel auf und erzielte folgerichtig zwei Tore zum dritten Dreier im dritten Spiel. DJK-Coach Oliver Eckl: "Ein verdienter Heimsieg gegen eine junge, nicht aufgebende Luhe-Wildenauer Reserve-Mannschaft. Beiden Teams war natürlich die Hitze anzumerken. Über die komplette Spielzeit verteidigten wir gut und liessen fast keine Torchancen zu. Bei eigenem Angriff konnten wir uns trotzdem immer wieder gute Chancen erarbeiten, die wir allerdings in der ersten Hälfte noch liegen liessen. In der zweiten Halbzeit machten wir es besser und gingen in der 67. Minute mit einem tollen Schuss - nach zuvorigem guten Assist - in Führung. Der Gegner hatte in Folge noch ein, zwei Situationen, bevor wir in den Schlussminuten das entscheidende Tor zum 2:0 erzielen konnten. Beide Tore waren durchaus sehenswert, besonders der erste Treffer ist in die Kategorie „Tor des Monats“ einzuordnen. Nun kan sich die Mannschaft über einen guten Start in die Saison freuen, zusammen mit ihren treuen Zuschauern konnte man den Sieg feiern. Danke auf diesem Wege für die Unterstützung." Gästetrainer Dieter Scheler: "Ein relativ ausgeglichenes Spiel in der 1. Halbzeit. Wir waren vielleicht in der Spielanlage einen Tick besser als Ensdorf. Im zweiten Abschnitt war Ensdorf stärker, wir konnten uns nicht mehr durchsetzen und machten zu viele einfache Fehler im Spiel nach vorne. Folgerichtig machte Ensdorf dann die Tore." Tore: 1:0 und 2:0 Julian Trager (67./90.+3) - Schiedsrichter: Ersan Djerekarac - Zuschauer: 90

Gegen völlig überforderte Gäste aus Rothenstadt feierte der 1. FC Rieden ein 7:0-Schützenfest. Bei konsequenterer Chancenverwertung hätte das Ergebnis sogar zweistellig werden können. Vor 70 Zuschauern - darunter Nationalspieler Nene Brown vom FC Bayern als Gast, der seinem Kumpel Markus Morten beim Startelfdebüt in Rieden die Daumen drückte - entwickelte sich von Anfang an Einbahnstraßenfußball in Richtung VfB-Tor. Schon nach 180 Sekunden zappelte das Leder das erste Mal im Netz. Vorausgegangen war ein unwiderstehlicher Sololauf von Bastian Härtl, dessen scharfe Hereingabe von Marco Zeiss ins eigene Tor befördert wurde. Rieden ließ Ball und Gegner laufen und kam in regelmäßigen Abständen zu guten Tormöglichkeiten. Ein Doppelschlag von Moritz Ram brachte die Gastgeber nach keiner halben Stunde Spielzeit frühzeitig auf die Siegerstraße. Bastian Härtl scheiterte zweimal am besten VfB-Akteur Keeper Michael Strehl (36./40.) und ein Kopfball von Patrick Hosch (42.) verfehlte nur knapp das Ziel. Drei Minuten nach der Halbzeitpause eine gute Aktion der Gäste mit Torerfolg durch Stanley Agbakwuru, allerdings befand sich der Torschütze in Abseitsstellung. In der 55. Minute wurde Michael Fleischmann im Strafraum gelegt, den fälligen Strafstoß verwandelte Bastian Härtl sicher zum 4:0. Derselbe Spieler zeichnete sich nur drei Minuten später für das 5:0 verantwortlich. Bei den Gästen brachen nun alle Dämme und die Platzherren erspielten sich eine Großchance nach der anderen. Moritz Ram machte mit seinem dritten Treffer in der 64. Minute das halbe Dutzend voll. Ein erstklassiges Freistoßtor vom eingewechselten Tim Vögele sorgte in der 77. Minute für den 7:0-Endstand. In den letzten 10 Minuten betrieb die Studtrucker-Truppe Chancenwucher, als man vier glasklare Tormöglichkeiten nicht im gegnerischen Kasten unterbringen konnte. Der hohe Sieg gegen einen schwachen Gegner sollte nicht überbewertet werden. Bereits am kommenden Sonntag wartet mit dem SV Freudenberg auf dessen Gelände eine schwere, heikle Aufgabe für die Vilstalelf. (Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR) Gästespielertrainer Manuel Funk: "Glückwunsch an Rieden zum verdienten Sieg und vielen Dank für die Gastfreundschaft. Für uns heißt es jetzt den Mund abzuwischen und weiterzuarbeiten." Tore: 1:0 Marco Zeiss (3./Eigentor) 2:0 und 3:0 Moritz Ram (18./29.), 4:0 Bastian Härtl (56./ Foulelfmeter), 5:0 Bastian Härtl (59.), 6:0 Moritz Ram (64.), 7:0 Tim Vögele (77.) - Schiedsrichter: Luis Illan - Zuschauer: 70.

Das schon vorentscheidende 3:0 bis zur Pause spiegelte die Kräfteverhältnisse im ersten Abschnitt wider. Vilseck hochkonzentriert und engagiert, hatte das Ruder fest in der Hand und dominierte den Gast. Der kam trotz des klaren Rückstands stark verbessert aus der Kabine zurück, drückte gegen einen nachlassenden Gastgeber nun dem Spiel seinen Stempel auf und markierte folgerichtig auch den Anschlußtreffer. Erst ein Platzverweis und das darauf folgende 1:4 warf Ursensollen entscheidend zurück, dennoch gab die Kotzbauer-Elf zu keinem Zeitpunkt auf. Am Ende stand ein aufgrund einer überzeugenden ersten Hälfte verdienter erster Saisondreier für die Garnisonsstäder zu Buche. Die Gäste hingegen warten noch auf ein erstes Erfolgserlebnis, können aber auf die Leistung nach der Pause aufbauen. FVV-Spielercoach Tobias Graßler: "Heute haben wir uns für den Aufwand der letzten Wochen belohnt. In der ersten Halbzeit waren wir äußerst dominant und richtig giftig gegen den Ball. Die 3:0-Pausenführung war daher absolut verdient. Nach dem Seitenwechsel konnten wir zunächst nicht an die starke erste Halbzeit anknüpfen. Folgerichtig kam der Gegner per Strafstoß zum 3:1-Anschlusstreffer. In dieser Phase fehlte uns etwas die Ruhe im Spiel und wir machten es uns unnötig schwer. Erst nach der Roten Karte für den Gegner und dem daraus resultierenden 4:1 fanden wir wieder besser in unser Spiel. Auch wenn wir durch einen individuellen Fehler noch das 4:2 kassierten, blieben wir weiter am Drücker und legten kurz darauf noch das 5:2 nach. Am Ende ein verdienter Sieg, bei dem wir uns das Leben zwischenzeitlich zwar selbst etwas zu schwer gemacht haben." Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer: "Uns war bewusst, dass es ein extrem schweres Spiel wird. Nach einer guten Anfangsphase haben wir leider nachgelassen und unnötige Gegentore kassiert. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft aber ein komplett anderes Gesicht gezeigt - präsent, griffig und mit enormem Willen. Auch in Unterzahl haben wir uns nicht aufgegeben und weiter Druck gemacht. Darauf können wir stolz sein. Gleichzeitig müssen wir genau daran anknüpfen und künftig von Anfang an mehr Gas geben und unser Potenzial über 90 Minuten abrufen." Tore: 1:0 Lukas Federer (15.), 2:0 Max Schönberger (16.), 3:0 Samuel Schmidt (36.), 3:1 Martin Bäuml (61./Strafstoß), 4:1 Simon Liermann (77.), 4:2 Markus Wiesgickl (80.), 5:2 Jakob Pröm (85.) - Schiedsrichter: Julius Täschner - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Rot für Martin Bäuml (Ursensollen/76.)