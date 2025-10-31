EDELMANN Land- und Baumaschinen unterstützt die SpVgg Wiesenbach

Ein herzliches Dankschön geht an EDELMANN Land- und Baumaschinen für die Unterstützung der SpVgg Wiesenbach in Form einer Bandenwerbung am Sportplatz. Unser Bild zeigt Geschäftsführer Julius Edelmann und seine Frau Meryem (Bildmitte) bei der symbolischen Übergabe der Bande an die SpVgg, vertreten durch Tino Braun, Tobias Holdenrieder (links) und die beiden Vereinsvorstände Manuel und Tobias Miller (rechts).



Das im Jahr 2021 gegründete Familienunternehmen ist spezialisiert auf den Verkauf und Service führender Land- und Baumaschinenmarken, deren Reparatur (Meisterwerkstatt) und Vermietung aus dem firmeneigenen Fuhrpark. Dienstleistungen im Bereich Garten- und Landschaftsbau, Abbruch- und Tiefbauarbeiten und noch mehr runden das von Qualität und Fachkompetenz geprägte Leistungsspektrum von EDELMANN Land- und Baumaschinen ab. Weitere Information finden sich auf der Firmenwebseite edelmann-baumaschinen.de oder auf Instagram unter @edelmann_land_und_baumaschinen