Edeljoker Markus trifft - Oste/Oldendorf II feiert klaren Heimsieg

Bereits in den ersten Minuten sorgte die Mannschaft von Christopher Thielke für klare Verhältnisse. Lara Müller brachte die Gastgeberinnen in der 9. Minute in Führung, nur acht Minuten später erhöhte Neele Rieper auf 2:0. „Die Truppe ist motiviert und engagiert ins Spiel gegangen und hat sich durch zwei schnelle Tore früh die nötige Sicherheit geholt“, sagte Thielke, der von einer sehr guten ersten Halbzeit sprach, in der sich sein Team zahlreiche Chancen erspielte.

Nach der Pause kam Tiste stärker ins Spiel. „Nach kleinen Umstellungen und der Hereinnahme einer neuen Mittelstürmerin wurde Tiste gefährlicher und konnte das Spiel ausgeglichener gestalten, auch weil wir nicht mehr ganz so sauber spielten wie noch vor der Halbzeit“, erklärte Thielke. In der 78. Minute sorgte Mirijam Westphal mit dem 3:0 für die Entscheidung. Den Schlusspunkt setzte "Edeljoker" Olga Markus in der Nachspielzeit mit einem sehenswerten Schlenzer aus 20 Metern in den Winkel.

Trotz der deutlichen Niederlage wollte Tistes Trainer Jens Degwerth das Ergebnis nicht überbewerten: „Das Ergebnis gibt nicht den tatsächlichen Spielverlauf wieder. Ein 0:2 wäre okay gewesen. Aber mit 0:4 ist die Niederlage doch etwas zu hoch ausgefallen“, sagte er gegenüber der ZEVENER ZEITUNG und machte damit deutlich, dass seine Mannschaft trotz des klaren Resultats über weite Strecken gut mithalten konnte.