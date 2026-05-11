Edelhelfer führen Murnaus Reserve zum Sieg – doch dann wird es eng Kreisliga-Sieg gegen Altenstadt von Andreas Mayr · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Haben gut lachen: Die Murnauer um (v.l.) Fabian Erhard, Josef Bierling und Elias Richter bejubeln den Führungstreffer. – Foto: Manuel Weiter

Murat Höbekkaya und Fabian Erhard treffen beim 2:1 der Murnauer Reserve. Doch in der zweiten Halbzeit beginnt das große Zittern.

Andreas Haidl verharrt nicht im Moment. Auch wenn ein so erfolgreiches Wochenende natürlich dazu verleitet. Die Gedanken des Murnauer Trainers nach zwei Erfolgen mit Reserve und U19 gelten den Körpern der jungen Männer. „Wir müssen gut haushalten mit den Kräften, es gilt die Akkus aufzuladen“, sagt Haidl. Ein Großteil seiner Leute absolvierte mal wieder Doppelschichten, darunter auch die zwei entscheidenden Köpfe. Murat Höbekkaya und Fabian Erhard wandeln derzeit zwischen den Welten. In der Landesliga sind sie als Joker beschäftigt, bei der Zweiten sollen sie die Impulse geben, die der Mannschaft zum Klassenerhalt verhelfen. Wohl dem, der solche Edelhelfer hat. Beide Offensivmänner trafen beim 2:1-Erfolg über Altenstadt. Besonders Höbekkaya genießt die Spielwiese Kreisliga, die dann doch mehr Räume für einen Straßenkicker wie ihn bietet. Sein Treffer zum 2:0 vergisst keiner so schnell, der dabei war. „A la Robben“, schwärmt sein Coach. In der Szene zog er auf dem Flügel gen Strafraum und feuerte den Ball ins Kreuzeck. Dieser Kunstschuss krönte eine makellose erste Halbzeit. „Brutal kontrolliert“, schwärmt Haidl.