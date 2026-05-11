Edelhelfer führen Murnaus Reserve zum Sieg – doch dann wird es eng

Murat Höbekkaya und Fabian Erhard treffen beim 2:1 der Murnauer Reserve. Doch in der zweiten Halbzeit beginnt das große Zittern.
Andreas Haidl verharrt nicht im Moment. Auch wenn ein so erfolgreiches Wochenende natürlich dazu verleitet. Die Gedanken des Murnauer Trainers nach zwei Erfolgen mit Reserve und U19 gelten den Körpern der jungen Männer. „Wir müssen gut haushalten mit den Kräften, es gilt die Akkus aufzuladen“, sagt Haidl. Ein Großteil seiner Leute absolvierte mal wieder Doppelschichten, darunter auch die zwei entscheidenden Köpfe.
Murat Höbekkaya und Fabian Erhard wandeln derzeit zwischen den Welten. In der Landesliga sind sie als Joker beschäftigt, bei der Zweiten sollen sie die Impulse geben, die der Mannschaft zum Klassenerhalt verhelfen. Wohl dem, der solche Edelhelfer hat. Beide Offensivmänner trafen beim 2:1-Erfolg über Altenstadt. Besonders Höbekkaya genießt die Spielwiese Kreisliga, die dann doch mehr Räume für einen Straßenkicker wie ihn bietet. Sein Treffer zum 2:0 vergisst keiner so schnell, der dabei war. „A la Robben“, schwärmt sein Coach. In der Szene zog er auf dem Flügel gen Strafraum und feuerte den Ball ins Kreuzeck. Dieser Kunstschuss krönte eine makellose erste Halbzeit. „Brutal kontrolliert“, schwärmt Haidl.
Murnau spielte an diesem Wochenende ganz nach seinem Geschmack: körperlich hart am Mann, bei Ballbesitz flott beim Umschalten. Das war schon am Tag zuvor beim A-Jugend-Sieg (1:0) über Stätzling zu erkennen gewesen. Damit beförderten die Jungdrachen ihren Gegner zurück in die Bezirksoberliga – und setzten den Ton für das Kreisliga-Spiel. „Defensiv sehr stabil – und jetzt ziehen wir auch die Ergebnisse“, betont Haidl. So bekamen sie auch die technisch starken Altenstadter flott eingehegt.
Vorzuwerfen hatten sich die Gastgeber nur, was sie vor dem Tor anstellten. Mehrmals lag das 3:0 in der Luft. Mit dem Schaffen nach der Pause freundete sich der Coach nicht mehr an. „Nur noch verwaltet, die Quittung kam kurz vor Schluss“, klagt Haidl. Nach dem 1:2 begann das große Zittern. Auch weil Altenstadt mit einer richtig guten Spielanlage aufhorchen ließ. Murnaus Mannschaft hingegen offenbarte große Abstände, agierte zu passiv. „Bissl Glück gehabt“, hält der Coach fest. Vielleicht war’s auch der leere Tank angesichts der Intensität, mit der der TSV auftritt. Die Belohnung war in der Tabelle abzulesen: Der Abstand zum rettenden Ufer bleibt aktuell bei einem Punkt.