Edelfan Bauer frustriert über WM-Aus Alex Bauer ist nach dem Ausscheidend es DFB-Teams ebenfalls vorzeitig wieder in Deutschland. So hat der Fan aus dem Kreis Heinsberg die Weltmeisterschaft erlebt. von Mario Emonds · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Von Julian Nagelsmann ist Alex Bauer enttäuscht. – Foto: Imago Images

Alex Bauer sieht sich aktuell mit einer Frage konfrontiert, über die viele sehr gerne grübeln würden: Wohin mit den vielen Urlaubstagen? Für den bekanntesten Fußballfan aus dem Kreis Heinsberg ist das indes kein Grund zur Freude – ganz im Gegenteil: Durch das frühzeitige Ausscheiden Deutschlands nach der blamablen Niederlage im Sechzehntelfinale gegen das nicht unbedingt als Fußballgröße geltende Paraguay ist auch für den Lokalpatrioten aus Hückelhoven-Brachelen das Thema Weltmeisterschaft in den USA schneller vorbei als gewünscht. „Zumindest vom Erreichen des Achtelfinals war ich bei meiner Planung schon ausgegangen“, bekennt der 46-Jährige.

Folge: Wie der DFB-Tross machte auch er sich schon auf den Heimweg. Am Mittwoch befand er sich auf dem Rückweg vom Flughafen in den Kreis Heinsberg. Sein Zorn über die Leistung der deutschen Mannschaft war da noch lange nicht verraucht: „Der Auftritt war eine Unverschämtheit. Dass es spielerisch mal nicht so läuft wie gewünscht, dafür habe ich Verständnis. Was ich allerdings gar nicht abkann, ist, wenn ich spüre, dass der Grell fehlt – und diesen Eindruck hatte ich.“ "Nagelsmann muss sofort weg" Verantwortlich sei dafür in erster Linie natürlich der Bundestrainer: „Ich finde, dass Julian Nagelsmann sofort weg muss.“ Auch ein persönliches Erlebnis habe ihn gegenüber Nagelsmann nicht gerade milder gestimmt: „Beim Spiel gegen Ecuador in New York saß ich weit unten. Da ist der Nagelsmann vor dem Spiel dreimal direkt vor unserer Nase am deutschen Block vorbeigegangen. Worauf jeweils direkt ,Nagelsmann‘-Sprechchöre erklangen. Die hat der aber komplett ignoriert, nicht einmal gewunken. Um den zu provozieren, schwenkten die Fans daraufhin auf ,Undav, Undav‘-Sprechchöre um – aber auch darauf hat der in keiner Weise reagiert. Der ist schon ein arroganter und komischer Typ.“

Reichlich befremdend fand Bauer grundsätzlich aber auch die deutsche Fankultur: „Es war wie erwartet: Die meisten Fans waren mehr mit ihren Handys und Selfies für Social Media beschäftigt, als damit, die Mannschaft anzufeuern. Dabei haben die meisten von denen sehr viel Geld für ihre Tickets bezahlt. Mir ist ein derartiges Verhalten völlig unbegreiflich. Das finde ich ganz schlimm, darüber kann ich wirklich wütend werden. Im Grunde geht das aber schon seit rund 15 Jahren so – damals hat die Eventisierung eingesetzt.“ Ganz anders seien englische, schottische und norwegische Fans eingestellt: „Da herrscht echte Begeisterung.“ Bei zwei Spielen Englands habe er das rund ums Stadion festgestellt, wo er ebenso vor Ort war wie bei der Partie Frankreich gegen den Irak. „Die Tickets fingen aber bei rund 500 Dollar pro Spiel an. Das war mir viel zu viel. Stattdessen habe ich diese Spiele dann in einer Kneipe geguckt.“