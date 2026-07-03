Edelfan Bauer frustriert über WM-Aus

Alex Bauer sieht sich aktuell mit einer Frage konfrontiert, über die viele sehr gerne grübeln würden: Wohin mit den vielen Urlaubstagen? Für den bekanntesten Fußballfan aus dem Kreis Heinsberg ist das indes kein Grund zur Freude – ganz im Gegenteil: Durch das frühzeitige Ausscheiden Deutschlands nach der blamablen Niederlage im Sechzehntelfinale gegen das nicht unbedingt als Fußballgröße geltende Paraguay ist auch für den Lokalpatrioten aus Hückelhoven-Brachelen das Thema Weltmeisterschaft in den USA schneller vorbei als gewünscht. „Zumindest vom Erreichen des Achtelfinals war ich bei meiner Planung schon ausgegangen“, bekennt der 46-Jährige.
Folge: Wie der DFB-Tross machte auch er sich schon auf den Heimweg. Am Mittwoch befand er sich auf dem Rückweg vom Flughafen in den Kreis Heinsberg. Sein Zorn über die Leistung der deutschen Mannschaft war da noch lange nicht verraucht: „Der Auftritt war eine Unverschämtheit. Dass es spielerisch mal nicht so läuft wie gewünscht, dafür habe ich Verständnis. Was ich allerdings gar nicht abkann, ist, wenn ich spüre, dass der Grell fehlt – und diesen Eindruck hatte ich.“
Verantwortlich sei dafür in erster Linie natürlich der Bundestrainer: „Ich finde, dass Julian Nagelsmann sofort weg muss.“ Auch ein persönliches Erlebnis habe ihn gegenüber Nagelsmann nicht gerade milder gestimmt: „Beim Spiel gegen Ecuador in New York saß ich weit unten. Da ist der Nagelsmann vor dem Spiel dreimal direkt vor unserer Nase am deutschen Block vorbeigegangen. Worauf jeweils direkt ,Nagelsmann‘-Sprechchöre erklangen. Die hat der aber komplett ignoriert, nicht einmal gewunken. Um den zu provozieren, schwenkten die Fans daraufhin auf ,Undav, Undav‘-Sprechchöre um – aber auch darauf hat der in keiner Weise reagiert. Der ist schon ein arroganter und komischer Typ.“
Reichlich befremdend fand Bauer grundsätzlich aber auch die deutsche Fankultur: „Es war wie erwartet: Die meisten Fans waren mehr mit ihren Handys und Selfies für Social Media beschäftigt, als damit, die Mannschaft anzufeuern. Dabei haben die meisten von denen sehr viel Geld für ihre Tickets bezahlt. Mir ist ein derartiges Verhalten völlig unbegreiflich. Das finde ich ganz schlimm, darüber kann ich wirklich wütend werden. Im Grunde geht das aber schon seit rund 15 Jahren so – damals hat die Eventisierung eingesetzt.“
Ganz anders seien englische, schottische und norwegische Fans eingestellt: „Da herrscht echte Begeisterung.“ Bei zwei Spielen Englands habe er das rund ums Stadion festgestellt, wo er ebenso vor Ort war wie bei der Partie Frankreich gegen den Irak. „Die Tickets fingen aber bei rund 500 Dollar pro Spiel an. Das war mir viel zu viel. Stattdessen habe ich diese Spiele dann in einer Kneipe geguckt.“
Auf zwei englische Fans war Bauer freilich überhaupt nicht gut zu sprechen – und zwar beim deutschen Spiel gegen Ecuador. Da konnte er sein großes Banner nicht aufhängen. Für solche Fälle hat er aber stets ein kleineres Brachelen-Banner dabei, das drei Meter lang und 50 Zentimeter hoch ist. Haken: Das war nicht bei der Fifa angemeldet. „Das habe ich in einem Jackenärmel ins Stadion geschmuggelt“, verrät Bauer. Das habe er gegen Ecuador dann mit einigen anderen immer wieder mal hochgehalten. „Das hat den zwei Engländern in der unmittelbaren Umgebung aber gar nicht gefallen. Da musste ich aufpassen, dass mir nicht mal die Hand ausrutscht“, sagt er.
Weit gravierender war für ihn aber etwas ganz anderes – direkt vor dem ersten deutschen Spiel gegen Curaçao in Houston: „Da wurde kurzfristig unser Flug von Chicago nach Houston gecancelt. Gottlob konnten wir aber noch einen anderen Flug buchen. Freilich sind wir so erst 45 Minuten vor Anpfiff im Stadion angekommen – für mich viel zu spät. Da habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Ich möchte ja auch die ganze Atmosphäre im Stadion schon lange vorher aufsaugen.“
Dabei kam auch die USA-Erfahrung nicht zu kurz. Bauer garnierte seinen Trip auch mit einem Rahmenprogramm, war bei zwei Baseballspielen (einmal sogar bei den Red Sox), war einmal beim Rodeo und besuchte auch die Niagarafälle. „Das war alles ganz nett, aber eben nur ein Rahmenprogramm. Noch mal zu einem Baseballspiel würde ich auch nicht gehen. Da interessiert mich ein Spiel in der Heinsberger Kreisliga A ehrlich gesagt mehr.“
Die extrem hohen Preise im öffentlichen Nahverkehr zu den Spielorten (häufig über 100 Dollar) haben seine Kumpels und er derweil elegant umschifft. „So was weiß man doch vorher und plant entsprechend. Wir sind mit Uber-Taxis gefahren. Da hat eine Fahrt für alle zusammen 50 Euro gekostet.“
Bleibt die Frage, was er nun mit den übrig gebliebenen Urlaubstagen macht. „Dafür werde ich schon eine fußballerische Verwendung finden. Jetzt habe ich ja ein schönes Polster“, sagt Bauer. Nächstes größeres Projekt ist das Trainingslager Borussia Mönchengladbachs in der ersten Augustwoche am Tegernsee. „Da bin ich von vorn bis hinten dabei, ebenso bei dem Testspiel davor am 1. August bei Hansa Rostock. Die Borussia ist für mich nun mal das Allerwichtigste.“
Heimatverein Seit Jahrzehnten ist Alex Bauer zudem Betreuer in seinem Heimatverein, dem A-Ligisten SV Brachelen, genießt gerade auch dort Kultstatus. „Der Bezirksliga-Aufstieg am 25. Mai 2008 ist weiterhin der schönste Tag in meinem Leben“, bekräftigt er. Mit dem SVB verfolgt er nun hohe Ziele: „Wir haben uns super verstärkt, wollen ganz oben mitspielen. Topfavorit ist aber der SC Selfkant.“