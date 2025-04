Edel-Joker Kühn: Der Mann für die wichtigen Tore

Offiziell trat Kühn die Saison 2024/25 als einer der Co-Trainer von Michel Welke an. Als Stürmer Philipp Wolfram in der Hinserie jedoch länger ausfiel, rückte der Routinier als Notlösung auch als Spieler zurück in den Kader. „Das hat ihn gecatcht“, freut sich Welke. „Er ist total fein mit seiner Rolle als Back Up und es ist Gold wert, ihn dafür zu haben.“

Dort brachte sich Kühn in der Verantwortung am Seitenrand selbst ins Spiel, weil Chefcoach Welke im Urlaub verweilte und bewies mit sich selbst das glückliche Händchen. „Er hat mir gesagt, dass er sich das nicht getraut hätte, wenn ich ihm vorher für die Spielsituation nicht die Erlaubnis per WhatsApp erteilt hätte“, verrät Welke. „Krischi ist ein ganz feiner Kerl, der mir immer wieder spiegelt, dass er unfassbar gerne mit mir zusammenarbeitet. Wir verstehen uns blind und ich weiß, was ich an ihm habe.“

Im packenden Meisterschaftsrennen der Bezirksliga Lüneburg 2 könnte Kühn weiterhin eine Schlüsselrolle einnehmen. Der TVM ist in den Duellen mit den drei direkten Konkurrenten unbesiegt und hat in dieser Hinsicht nur noch das Rückspiel gegen Scharmbeck offen. Zunächst haben die Bravehearts aber ein regelrechtes Highlight vor der Brust, wenn sie am Ostermontag im Bezirkspokal-Halbfinale auf den SV Blau-Weiß Bornreihe treffen. "Für einige ist es vielleicht die einmalige Chance, ins Endspiel einzuziehen", sagt Welke. "Den Jungs ist eine brutale Vorfreude anzumerken." Vielleicht wird auch dann Edel-Joker Kühn wieder eine Schlüsselrolle einnehmen.