Edeka-Cup in Finsterwalde: Sieben Teams, ein langer Hallentag

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Am kommenden Samstag wird die Tuchmacherhalle in Finsterwalde zur Bühne eines ausgedehnten Hallenfußballnachmittags. Beim Edeka-Muschter-Cup treffen sieben Herrenmannschaften in einer gemeinsamen Gruppe aufeinander. Gespielt wird ab 15 Uhr im Modus Jeder gegen Jeden, jede Partie dauert zehn Minuten. Der Turnierverlauf verspricht hohe Belastung, viele direkte Vergleiche und eine Entscheidung, die sich erst über Konstanz und Widerstandskraft formt.

>>> Hier geht es zum Spielplan. Ein Turnier mit klarer Struktur

Der Edeka-Muschter-Cup setzt bewusst auf einen einfachen, aber anspruchsvollen Modus. Alle sieben Mannschaften spielen in einer Gruppe gegeneinander, ohne Zwischenrunde, ohne K.-o.-Phase. Jeder Punkt fließt unmittelbar in die Abschlusstabelle ein. Diese Struktur verlangt von den Teams nicht nur spielerische Qualität, sondern vor allem Durchhaltevermögen über mehr als drei Stunden Hallenfußball hinweg.

Die Tuchmacherhalle als Mittelpunkt

Ab 15 Uhr rollt der Ball in der Tuchmacherhalle in Finsterwalde. Die Halle bietet den passenden Rahmen für ein Turnier dieser Länge: kurze Wege, enge Atmosphäre und unmittelbare Nähe zwischen Spielern und Zuschauern. Gerade bei einem Gruppenmodus ohne Unterbrechung wird die Halle zum Resonanzraum für Emotionen, kleine Wendepunkte und die wachsende Spannung in der Tabelle. Ein Teilnehmerfeld mit regionaler Breite

Neben dem Gastgeber sind der FSV Viktoria 1897 Cottbus II, der VfB Hohenleipisch 1912 III, der VfB Herzberg 68 II, die SpG Wormlage/Altdöbern, die SpG Sonnewalde/Sängerstadt sowie die SV Hertha Allstars vertreten. Das Feld vereint zweite und dritte Mannschaften, Spielgemeinschaften und ein Allstar-Team. Diese Mischung sorgt für unterschiedliche Herangehensweisen und Spielrhythmen.