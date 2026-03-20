"Ede" bleibt realistisch - Steinach optimistisch

– Foto: SV 08 Steinach

FuPa Thüringen: Ede, der Start ins Fußballjahr 2026 verlief eher holprig. Was sind aus deiner Sicht die Gründe? Horst Grohmann: Mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage ist die Punktausbeute noch im Rahmen. Dafür gibt es aber natürlich auch Gründe. Vor allem hängt das mit unserer aktuellen Personalsituation zusammen. Wir haben derzeit fast jede Woche eine andere Mannschaft und dadurch auch immer wieder eine veränderte Aufstellung. Uns fehlt im Moment einfach die nötige Kontinuität. Viele Spieler stehen uns wegen Studium und Arbeit nicht dauerhaft zur Verfügung, aktuell kommen dazu noch Prüfungszeiträume. Außerdem hatten wir Sperren bei Hillemann und Liesmann. Prince hat sich im Heimspiel gegen Walldorf einen Muskelfaserriss zugezogen und wird wohl erst in etwa 14 Tagen wieder zur Verfügung stehen. Auch Yoro war zuletzt angeschlagen. Gerade im defensiven Bereich haben wir dadurch große Probleme, weil wir ständig umstellen müssen und so keine Stabilität in unser Spiel bekommen. Trotzdem ziehen die Jungs, die da sind, im Training voll mit und bringen die richtige Einstellung mit. Das ist extrem wichtig.

FuPa Thüringen: Welche Ziele verfolgst du in der Restsaison – und wie soll sich die Mannschaft weiterentwickeln?

Ede: Unsere Zielstellung war von Anfang an ein gesicherter Mittelfeldplatz und vor Sonneberg zu stehen. Genau diese Ziele haben wir weiterhin klar vor Augen. Wir haben nie gedacht, dass wir dauerhaft die ganz Großen ärgern können. Vielleicht haben da Außenstehende etwas mehr geträumt – wir selbst waren da immer realistisch.

Was uns bislang stark gemacht hat, sind Moral, Einstellung und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Vor der Saison wurden wir schließlich eher als Abstiegskandidat gehandelt. In der Mannschaft steckt viel Potenzial, und wir wollen weiterhin zukunftsorientiert arbeiten.

Natürlich darf man bei einem Traditionsverein wie Steinach langfristig auch mal in Richtung Thüringenliga denken. Aber das ist kein Thema für diese oder nächste Saison, sondern eher ein Projekt auf längere Sicht. Mit etwas mehr personeller Konstanz wäre diese Saison vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen.

FuPa Thüringen: Am Samstag geht es gegen den FC Schweina-Gumpelstadt. Hast du noch Erinnerungen an das Hinspiel – und was stimmt dich optimistisch?

Ede: Natürlich erinnert man sich an das Hinspiel – da haben wir mit 6:2 gewonnen. Schweina hatte damals sicher keinen guten Tag, wir dafür einen richtig starken. Wir haben unsere Chancen konsequent genutzt und von Beginn an kaum etwas zugelassen. Genau das versuchen wir in jedem Spiel.

Ich erwarte diesmal aber ein Spiel auf Augenhöhe. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir Schweina zuhause schlagen können. Leider ist unser Kader auch in dieser Woche aus den bekannten Gründen wieder etwas eingeschränkt.

Trotzdem wollen wir unser Spiel durchziehen: Wir wollen agieren und nicht reagieren. Wir werden uns auch gegen Schweina nicht hinten reindrängen lassen, sondern von Beginn an Druck machen. Wenn der Rasenplatz rechtzeitig hergerichtet wäre, würden wir natürlich lieber darauf spielen – weil dort unsere Stärken noch besser zur Geltung kommen. Aber das klappt diese Woche noch nicht.