Eddersheims Aufholjagd bleibt unbelohnt

Eddersheim war zunächst im 4-2-3-1 gestartet, reagierte nach der druckvollen Anfangsphase aber mit einer Systemumstellung auf eine Dreierkette. „Dadurch haben wir etwas mehr Zugriff bekommen und die Tiefenläufe besser verteidigt“, erklärte Weber. Auch offensiv kam der Gastgeber nun besser ins Spiel und erspielte sich erste Abschlusssituationen. Dennoch ging Frankfurt mit einer nach Weber verdienten 3:0-Führung in die Pause.

„Die Eintracht war gerade in den ersten 20 bis 25 Minuten extrem dominant“, sagte Weber nach der Partie. Vor allem das variable Positionsspiel und die vielen Tiefenläufe hätten seine Mannschaft vor enorme Probleme gestellt. „Das war unglaublich schwer zu verteidigen. Und wenn wir Ballgewinne hatten, haben sie sofort extrem aggressiv gegengepresst.“

Eddersheim kam besser aus der Pause

Zur zweiten Halbzeit stellte Weber erneut um und ließ seine Mannschaft in einem 5-4-1 verteidigen. Die Maßnahme griff. „Das hat nochmal ein Stück besser funktioniert“, sagte der Eddersheimer Trainer. Zwar hatte die Eintracht weiterhin deutlich mehr Ballbesitz, doch der Hessenligist verteidigte stabiler und setzte immer wieder gefährliche Umschaltmomente.

Einer davon führte auch zum Anschlusstreffer: Nach einem Ballgewinn spielte Seok-Min Park direkt tief auf Nils Fischer, der den Torhüter umkurvte und ins leere Tor einschob. In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie, in der Eddersheim zunehmend an seine Chance glaubte. „Da war nochmal richtig Energie drin und auch für die Zuschauer wurde es spannend“, meinte Weber.

Der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr. Stattdessen hätte Frankfurt kurz vor dem Abpfiff bei einem Konter sogar noch erhöhen können. Dennoch fiel Webers Fazit insgesamt positiv aus: „Die erste Halbzeit geht klar an die Eintracht, die zweite war insgesamt recht ausgeglichen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die auf Topniveau agiert hat, und es trotzdem geschafft, uns nach dem 0:3 nochmal zurück ins Spiel zu kämpfen. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft echt zufrieden."