Eddersheimer Standard-Experten schlagen dreimal zu FCE siegt bei Türk Gücü Friedberg mit 3:2 +++ Angeschlagener Maxi Thomasberger glänzt mit Doppelpack von Philipp Durillo · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

Maxi Thomasberger traf doppelt für den FC Eddersheim beim Auswärtssieg in Friedberg. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Friedberg/Hattersheim. Sportlich ist seit zwei Wochen alles entschieden, der FC Eddersheim steht als Vizemeister der Hessenliga fest. Bevor die Aufstiegsspiele zur Regionalliga starten muss der FCE jedoch noch Wochen überbrücken. Nach zwei von drei absolvierten Spielen der Rest-Saison steht fest: Ein Spannungsabfall ist bei der Mannschaft nicht zu beobachten. Denn auf die ordentliche Leistung beim 1:3 gegen Meister Eintracht Frankfurt II folgte ein 3:2-Auswärtssieg bei Türk Gücü Friedberg.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mann des Tages aus Eddersheimer Sicht war dabei ein Spieler, der sich am Abend zuvor eigentlich noch krank gemeldet hatte: Maxi Thomasberger. Doch der Innenverteidiger kam am Samstag doch noch dazu, damit wenigstens ein etatmäßiger "IV" spielen konnte, betrieb Job-Sharing mit dem ebenfalls angeschlagenen Patrick Schur. Und Thomasberger traf mit zwei Kopfbällen nach Ecken, die Patrick Schorr jeweils an den kurzen Pfosten getreten hatte.

In der Rückrunde hat der FCE die meisten seiner Tore nach Standards geschossen. "Seit Jonas Kummer und Cem Kara verletzt raus sind, ist das ein Mittel, auf das wir verstärkt Wert legen. Gut, dass es regelmäßig funktioniert", sagt Eddersheims Trainer Carsten Weber. Doch Webers ehemaliges Team kam kurz nach der Halbzeit durch einen Doppelschlag zurück, weil der FCE über die Flügel anfällig war. Erst traf Toni Reljic selbst, dann legte er auf Erdinc Solak zum 2:2 auf. Doch mit einem Slapstick-Tor traf Eddersheim zum Sieg - und wieder war ein Standard der Ausgangspunkt. Einen Freistoß auf dem Halbfeld nickte wollte Niklas Kraus eigentlich per Kopfball in die Mitte legen. Doch der Ball ging stattdessen Richtung Tor, Friedbergs Torhüter rief "Leo", ging zum Ball - und ließ ihn durch die Beine zum entscheidenden Treffer rutschen.

Während hinten danach kaum mehr etwas anbrannte, hatte der nach monatelanger Verletzung eingewechselte Angel Arthee bei Kontern die Entscheidung auf dem Fuß. Auch ohne Treffer war sein Coach zufrieden: "Er hat einen guten Eindruck gemacht." Arthee könnte in den Aufstiegsspielen ein wichtiger Faktor in der Offensive werden, ebenso sind Nils Fischer im Sturm und Benedict Klimmek in der Zentrale noch Optionen für die alles entscheidenden Partien, in denen es gegen den VfR Mannheim und mutmaßlich gegen den FK Pirmasens geht. Den VfR hat Weber in der vergangenen Wochenende vor Ort beobachtet. Beim 4:0-Heimerfolg gegen Türkspor Neckarsulm sah Weber eine "super erwachsene Mannschaft, die eine gute Struktur hat und hohe Geschwindigkeit auf allen Positionen." Beim FK Pirmasens muss es Weber terminbedingt wohl beim Video-Studium und dem Austausch mit seinem Netzwerk belassen. "Man hilft sich gegenseitig. Da wird keiner groß überrascht sein", blickt Weber voraus.