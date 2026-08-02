Eddersheim zeigt starke Reaktion nach Pokal-Aus

Hattersheim. Der FC Eddersheim ist nach der schwachen Leistung in Biebrich inklusive Erstrunden-Aus im Hessenpokal zumindest in der Liga gut gestartet. Das 4:1 gegen den FC Turabdin-Babylon zeigte, was die Mannschaft leisten kann – wenn Intensität und Einstellung stimmen. „Gerade nach dem Biebrich-Spiel war schon ein bisschen Druck drauf heute. Entsprechend wichtig ist dieser Sieg“, sagte FCE-Trainer Carsten Weber. Der in allen Belangen eine klare Leistungssteigerung ausmachen konnte.
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Mit der Rückkehr einiger Renkovaleszenten wurde auch gleich das Gedränge im Kampf um die Startelf groß. Die schwerste Entscheidung hatte Weber in der Innenverteidigung zu treffen. Julian Donges und Maxi Thomasberger starteten, Anthony Letica blieb nur der Platz auf der Bank. „Das war ganz schwer, alle drei sind auf dem gleichen Niveau“, sagte Weber. Der als System ein 4-2-1-3 wählte, mit Noah Schmitt und Nils Orywol auf den defensiven Außen, Luis Hesse und Simon Lüders auf der Sechs, davor Ronaldo dos Santos Ferreira auf der Zehn und Demyan Imek, Leon Raitz und Angel Arthee in der offensiven Dreierreihe. Im Tor stand mit Felix Koob der Vize-Kapitän. Der etatmäßige Spielführer Jonas Kummer bekam in der Schlussphase nach seiner langen Verletzungspause erste Spielminuten – und versenkte gleich einen Elfmeter zum 4:1-Schlusspunkt. „Er hat gespielt, als wäre er nie weg gewesen“, sagte Weber.
Zuvor hatte Neuzugang Ronaldo dos Santos Ferreira den Nachmittag mit seinem Doppelpack eröffnet. Nach einem Tiefenball von Lüders umkurvte er den Keeper und traf zur Führung, beim 2:0 verwertete er ein Zuspiel von Leon Raitz in den Rückraum. Demyan Imek traf per Handelfmeter zum 3:0, das 3:1 durch Leonid Akulinin, der von unzureichender Klärungsaktion nach einem Standard profitierte, machte die Partie nochmal kurz spannend. Letztlich steht aber ein Top-Start in die Liga aus FCE-Sicht. Die kommenden Wochen, in denen gleich Duelle gegen vermeintliche Top-Teams wie Stadtallendorf und Walldorf warten, dürften zeigen, wie stabil das veränderte Gefüge im Team sein wird. Schon jetzt, das zeigte sich, ist die Kaderfülle ein echtes Luxusproblem für den Trainer.