Eddersheim zeigt starke Reaktion nach Pokal-Aus Hessenliga-Vizemeister der Vorsaison besiegt den FC Turabdin-Babylon mit 4:1 +++ Doppelpack für Neuzugang Ronaldo dos Santos Ferreira von Philipp Durillo · Heute, 18:47 Uhr · 0 Leser

Eddersheims Neuzugang Ronaldo dos Santos Ferreira glänzte gegen den FC Turabdin-Babylon mit einem Doppelpack. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Hattersheim. Der FC Eddersheim ist nach der schwachen Leistung in Biebrich inklusive Erstrunden-Aus im Hessenpokal zumindest in der Liga gut gestartet. Das 4:1 gegen den FC Turabdin-Babylon zeigte, was die Mannschaft leisten kann – wenn Intensität und Einstellung stimmen. „Gerade nach dem Biebrich-Spiel war schon ein bisschen Druck drauf heute. Entsprechend wichtig ist dieser Sieg“, sagte FCE-Trainer Carsten Weber. Der in allen Belangen eine klare Leistungssteigerung ausmachen konnte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mit der Rückkehr einiger Renkovaleszenten wurde auch gleich das Gedränge im Kampf um die Startelf groß. Die schwerste Entscheidung hatte Weber in der Innenverteidigung zu treffen. Julian Donges und Maxi Thomasberger starteten, Anthony Letica blieb nur der Platz auf der Bank. „Das war ganz schwer, alle drei sind auf dem gleichen Niveau“, sagte Weber. Der als System ein 4-2-1-3 wählte, mit Noah Schmitt und Nils Orywol auf den defensiven Außen, Luis Hesse und Simon Lüders auf der Sechs, davor Ronaldo dos Santos Ferreira auf der Zehn und Demyan Imek, Leon Raitz und Angel Arthee in der offensiven Dreierreihe. Im Tor stand mit Felix Koob der Vize-Kapitän. Der etatmäßige Spielführer Jonas Kummer bekam in der Schlussphase nach seiner langen Verletzungspause erste Spielminuten – und versenkte gleich einen Elfmeter zum 4:1-Schlusspunkt. „Er hat gespielt, als wäre er nie weg gewesen“, sagte Weber.