Eddersheim wohl ohne den Top-Stürmer im Hessenpokal FCE erwartet am Mittwochabend Ligakonkurrent Türk Gücü Friedberg in der zweiten Runde +++ Einsatz von Ibrahim Yilmaz fraglich

Hattersheim. Keine Bundesliga, keine Champions League, keine Länderspiele: Wer am Mittwochabend Fußball schauen will, dem bleibt fast nichts anderes übrig, als den Sportplatz an der Eddersheimer Staustufe anzusteuern. Es könnte sich lohnen, schließlich trifft der FCE in der 2. Runde des Hessenpokals auf seinen Hessenliga-Konkurrenten Türk Gücü Friedberg (19.30 Uhr).

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Für Eddersheims Trainer Carsten Weber ist es gleichzeitig das Zusammentreffen mit seinem Ex-Verein, den er von 2019 bis 2021 trainierte. "Es ist immer anders, gegen Vereine zu spielen, in denen man selbst gearbeitet hat", sagt Weber. Gleichwohl habe sich bei Türk Gücü im Verein einiges verändert. Dennoch: Einige aktuelle Kaderspieler wie Daniel Henrich, Julian Dudda, Keanu Hagley, oder Noah Michel hat Weber noch selbst trainiert. Ob Michel, der seit Jahren in der Hessenliga mit absoluter Top-Torquote aufwartet, nach einer Verletzung auflaufen wird, ist fraglich. Fest steht jedoch: Der Beinahe-Aufsteiger der beiden Vorsaisons hat sich nach anfänglichem Tief samt Trainerwechsel wieder gefangen. "Zuletzt haben sie ein bisschen viele Platzverweise bekommen. Aber in Weidenhausen waren sie sogar mit zwei Mann weniger noch die bessere Mannschaft", hat Weber beobachtet.

Morgen, 19:30 Uhr FC Eddersheim Eddersheim Türk Gücü Friedberg TG Friedberg 19:30 PUSH Ebenso wie bei Noah Michel sieht es auch bei Eddersheims Top-Stürmer Ibrahim Yilmaz aus, der seit der Niederlage am vergangenen Samstag beim VfB Marburg an einer Muskelverhärtung in der Wade laboriert. Auch Niklas Voit (muskuläre Probleme) und Angel Arthee (für die Nationalmannschaft des Mauritius in der WM-Quali unterwegs) sind keine Optionen für das Pokalspiel. Dazu dürften weitere Spieler, die bislang eher von der Bank kamen, ihre Chance von Anfang an erhalten, wie Trainer Weber durchblicken lässt. Zumal Weber bislang in der Liga bis auf der Linksverteidigerposition wenig rotierte.