Stadtallendorfs Joshua Enobore (rechts) behauptet sich gegen die Eddersheimer Hendrik Dechert und Ferdinand Scholl. Foto: Luca Raab

Eddersheim stoppt Stadtallendorf Teaser HL: +++ Eddersheim wird erneut zum Stolperstein für Eintracht Stadtallendorf. Die Sicaja-Elf kassiert am Samstag die zweite Heimniederlage, unterliegt nach einem frühen Gegentor 0:1 +++

STADTALLENDORF - Nach zuvor sieben Dreiern in Folge ist die Siegesserie Eintracht Stadtallendorfs in der Fußball-Hessenliga am Samstagnachmittag zu Ende gegangen. Nach einer durchwachsenen Leistung musste sich das Team von Trainer Dragan Sicaja dem FC Eddersheim, der bislang eine äußerst durchwachsene Saison gespielt hat, mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und kassierte damit die zweite Heimniederlage der Saison. Ein frühes Abstaubertor von Nils Kohlbacher sorgte für den Erfolg der Südhessen.