Eddersheim siegt gegen Hessenliga-Schlusslicht

Der FC Eddersheim gewinnt gegen den Hanauer FC dank eines verwandelten Elfmeters mit 1:0. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hanau. Der FC Eddersheim hat in der Hessenliga beim Hanauer FC einen hart erarbeiteten 1:0 (0:0)-Auswärtssieg eingefahren. In einer intensiven Partie entschied ein verwandelter Foulelfmeter zugunsten der Gäste.

In das Spiel startete der FCE in einer 4-2-3-1-Formation mit Laurin Vogt im Sturm und Jonas Kummer auf der 10. Die Anfangsphase verlief allerdings zäh: In den ersten zehn Minuten fanden beide Teams nur schwer ins Spiel. „Es war ein extrem schwer zu bespielender Rasenplatz, der es uns erschwert hat, überhaupt in den Spielfluss zu kommen“, erklärt Eddersheims Trainer Carsten Weber.

Nach rund zehn Minuten verbuchten die Gäste ihre erste nennenswerte Gelegenheit: Jonas Kummer kam aus etwa 13 Metern volley zum Abschluss, scheiterte jedoch am aufmerksamen Torhüter. Diese Szene wirkte wie ein Weckruf – im Anschluss entwickelte sich eine offenere Partie mit Chancen auf beiden Seiten.

Schoor trifft vom Punkt

Nach der Pause erhöhte Eddersheim den Druck – und wurde belohnt. Nach einem Foulspiel im Strafraum verwandelte Patrick Schoor in der 69. Minute den fälligen Elfmeter souverän – zentral und hoch – zur 1:0-Führung. „Das war in der Phase absolut verdient“, betont Weber. In der Folge verpassten es die Gäste, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Mehrere Chancen blieben ungenutzt, auch weil der gegnerische Torhüter stark parierte und seine Mannschaft im Spiel hielt. „Wir hätten uns das Leben deutlich leichter machen können, wenn wir effektiver gewesen wären“, sagt Weber, der sich dennoch zufrieden mit der Anzahl und Qualität der herausgespielten Möglichkeiten gibt.

In der Schlussminute sah Benedict Klimmek noch die Gelb-Rote Karte: Nach einer bereits bestehenden gelben Karte wurde er wegen Reklamierens erneut verwarnt und musste vom Platz. „Das war überflüssig, aber so etwas passiert aus der Emotion heraus. Da bin ich ihm nicht böse“, so Weber.

Nils Fischer gibt sein Comeback

Neben dem Sieg gab es für die Eddersheimer noch einen weiteren Grund zur Freude: Nils Fischer feierte seinen ersten Hessenliga-Einsatz im Jahr 2026. Der Stürmer war im Winter als Ersatz für Top-Angreifer Yilmaz verpflichtet worden, konnte aus gesundheitlichen Gründen bislang jedoch lediglich einen Kurzeinsatz im Kreispokal absolvieren.

Nachdem er in der vergangenen Woche erstmals wieder im Kader gestanden hatte, kam er nun zu seinem Liga-Debüt für den FCE – auch begünstigt durch seine erste vollständige Trainingswoche mit der Mannschaft. „Schön, dass er da ist. Gerade mit Blick auf unsere personelle Situation in der Offensive ist das enorm wichtig“, betont Trainer Carsten Weber.

Mit dem Sieg und dem Einzug ins Pokalfinale krönten die Eddersheimer damit eine intensive und rundum erfolgreiche Woche.