Eddersheim rettet in Überzahl einen Punkt FCE zeigt nach Rückstand Moral und erkämpft sich kurz vor Schluss ein 1:1 beim Hanauer SC

Hanau. Vom Spielverlauf war mehr drin, dennoch war der FC Eddersheim nach dem Auswärtsspiel beim Hanauer SC froh, am Ende zumindest einen Punkt mit an die heimische Staustufe entführt zu haben. Der große Befreiungsschlag im extrem engen (unteren) Tabellenmittelfeld war es zwar nicht, doch in der Endabrechnung könnte der Zähler beim Tabellennachbarn noch wichtig werden.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Und auch für die Moral: Denn der FCE agierte nach 0:1-Pausenrückstand, den Hanau mit der einzigen echten Torchance erzielt hatte, praktisch eine Halbzeit in Überzahl. Denn in der 51. Minute flog HSC-Spieler Dominique Jourdan nach einer heftigen Grätsche gegen Noah Schmitt mit glatt Rot vom Feld. Mit einem Mann mehr agierten die Eddersheimer auf dem unebenen, schwierig zu bespielenden Nebenplatz des Dröse-Stadions dominanter. "Es war ein Power Play. Doch wir konnten kaum einmal durchspielen, mussten häufig lange Bälle spielen. Staffetten waren gegen diesen gestaffelten Gegner schwierig", resümierte Eddersheims Trainer Carsten Weber. Der nach dem jüngsten 0:1 in Baunatal abwog: "Es zieht sich durch die Wochen, dass wir für unglaublich hohen Aufwand wenig Ertrag bekommen. Ein zweites 0:1 binnen weniger Tage wäre tough gewesen. Von daher war es wichtig, dass wir noch ausgeglichen haben."

Gestern, 19:30 Uhr Hanauer SC 1960 Hanauer SC FC Eddersheim Eddersheim 1 1 Abpfiff In der 87. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Gäste doch noch belohnt, als ein Chip von Nils Kohlbacher bei Halil Ibrahim Yilmaz landete und dieser zum 1:1 vollstreckte. Zuvor hatte sich HSC-Torhüter Alessio Samarelli als unüberwindbares Hindernis erwiesen, gleich mehrfach parierte der Hanauer Keeper glänzend, unter anderem bei Kopfballchancen von Yilmaz und Niklas Kraus oder einem Abschluss von Cem Kara, in dessen Folge Kohlbacher aus Abseitsposition abgestaubt hatte. Bitter: Der eingewechselte Simon Lüders knickte in der Schlussphase um, es besteht Verdacht auf eine Innenbandverletzung. 39 Zähler hat Eddersheim nun auf dem Konto. "45 müssen es Minimum für den Klassenerhalt sein, mit 50 wären wir sicher durch", kalkuliert Weber.