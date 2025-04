Ein Treffer von Dominik Wüst brachte den Eddersheimern letztlich einen Punkt bei heimstarken Weidenhausenern. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Eddersheim punktet vor 1.000 Zuschauern Große Kulisse am Ostermontag im Hessenliga-Duell in Weidenhausen +++ 1:1 markiert ersten Punktgewinn gegen den SV Adler Verlinkte Inhalte Hessenliga Eddersheim SV Weidenh. Sören Gonnermann Dominik Wüst

Weidenhausen. Punktgewinn vor großer Kulisse für den FC Eddersheim: Die Elf von der Staustufe erkämpfte sich ein 1:1 bei Abstiegskandidat SV Adler Weidenhausen. Auf dem Papier ist das zwar kein wirklicher Befreiungsschlag mit Blick auf die Situation im Tabellenkeller. Dennoch war man beim FCE mit dem Remis hinterher nicht unzufrieden. Das hat zweierlei Gründe.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Erstens, war es im vierten Duell mit dem SV Adler seit dessen Aufstieg in Hessens Belétage der erste Punktgewinn der Eddersheimer, noch im Hinspiel hatte es eine 0:4-Heimniederlage gesetzt. Zweitens ist Weidenhausen per se „ein sehr schweres Auswärtsspiel“, wie FCE-Trainer Carsten Weber weiß. Am Ostermontag vielleicht nochmal mehr als sonst, denn weil in der Umgebung wenig andere Spiele waren, tummelten sich knapp 1.000 Zuschauer, ein Großteil davon feuerte Eddersheims Kontrahenten an. Das ist auch in der fünften Liga keine alltägliche Kulisse.

1.000 Zuschauer: „Macht schon Spaß“ “Das macht schon Spaß, auch wenn man natürlich hat, dass die 1.000 für uns sind“, sagte Weber. Positiv: Sein Team schaffte es, nach dem Ausgleich nach gut einer Stunde nicht das Spiel komplett kippen zu lassen. Das 1:1 durch Sören Gonnermann war nach einem Getümmel im Strafraum gefallen, im Anschluss an einen Freistoß aus 40 Metern. Es war Weidenhausens erste zwingende Abschlussaktion gewesen. „Das Tor fiel in einer Phase, in der wir eigentlich das 2:0 machen müssen“, analysierte Weber.