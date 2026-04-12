Eddersheim mit Moral und Effizienz zum wichtigen Heimsieg

Jonas Kummer traf per Elfmeter zum Ausgleich für Eddersheim. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Eddersheim. Keine überzeugenden 90 Minuten gespielt und trotzdem dank Moral und Effizienz gewonnen - der FC Eddersheim zeigt wieder Attribute, mit denen das Team bereits in der Hinrunde Sieg an Sieg gereiht hatte. Im Heimspiel gegen den FSV Fernwald drehte der FCE in der Schlussphase einen Rückstand noch einen ganz wichtigen Heimsieg.

Nach 45 Minuten lagen die Eddersheimer noch verdient mit 0:1 in Rückstand - Tom Woiwod hatte wenige Minuten vor der Pause getroffen. Nach seinem ersten Abschluss parierte Felix Koob noch, dabei stieg Woiwod seinem Gegenspieler Benedict Klimmek auf den Fuß. Während der Verteidiger liegenblieb, verwertete Woiwod den Rebound zum Tor.

"Vom Spielverlauf war das verdient. Generell hatten wir eine schwierige erste Halbzeit. Wir waren von mir wohl zu konservativ eingestellt, wir hatten schon Respekt vor der Geschwindigkeit eines Awed Abeselom oder deren Tiefe aus der Acht - dementsprechend haben wir unsere Außenverteidiger sehr flach gelassen. Dazu hat Fernwald gut gepresst", analysierte Eddersheims Trainer Carsten Weber.

Der Coach korrigierte in der Pause: Ioannis Vassiliou kam für den mit Magenproblemen kämpfenden Demyan Imek, Noah Schmitt rückte weiter vor. Und es kam mehr Emotionalität, mehr Physis ins Spiel der Gastgeber.

Mit der Hereinnahme von Patrick Schur und Niklas Kraus erhöhten die Gastgeber weiter die Schlagkraft. Chancen waren bis auf einen ungefährlichen Schuss von Niklas Voit Mangelware.

Jonas Kummer hat "unglaubliche Mentalität"

Ehe rund zehn Minuten vor dem Ende Schmitt im Sechzehner zu Fall gebracht wurde - den fälligen Elfmeter verwandelte Jonas Kummer zum 1:1. Es war bereits der siebte Saisontreffer für den zentralen Mittelfeldspieler. "Er betreibt unfassbaren Aufwand, hat eine unglaubliche Mentalität", lobt Weber seinen Führungsspieler, der in Abwesenheit von Jörg Finger (private Gründe) auch bis Saisonende Kapitän bleiben wird.

Nur fünf Minuten später verlängerte Maxi Thomasberger einen Freistoß von Patrick Schorr zum 2:1. Die zahlreichen langen Bälle der Fernwalder überstand der FCE anschließend unbeschadet, hielt mit dem Sieg somit auch den FC Gießen auf Distanz.