Eddersheim-Kapitän nach Yilmaz-Trennung: "Spielt keine Rolle mehr" Jörg Finger äußert sich zu der Trennung von Torjäger "Ibo" Yilmaz und Dominik Wüst von Lauris Ommert · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Jörg Finger im Spiel gegen den Hünfeld SV. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Hattersheim. 23 von 47 Saisontoren steuerte Halil Ibrahim Yilmaz für den FC Eddersheim bei und war der entscheidende Faktor, warum der FC Eddersheim derzeit auf Platz zwei steht. Kurz nach dem letzten Hinrundenspiel gegen Tabellenführer Eintracht Frankfurt II (Endstand 1:3) im Dezember sorgte die Trennung von Yilmaz und Dominik Wüst aufgrund ihres Engagements in der Icon League für Schlagzeilen, das Sportliche rückte in den Hintergrund. In der Mannschaft sei dies "natürlich" ein Thema gewesen, sagte FCE-Trainer Carsten Weber damals. Kapitän Jörg Finger erklärt, wie die Mannschaft mit der rund um den Verein aufklaffenden Thematik umgegangen ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Dass das ein Thema in der Mannschaft war, ist klar. Wer etwas anderes sagt, lügt auch ein Stück weit", sagt Finger gleich vorneweg. "Wir haben aber probiert, damit professionell umzugehen. Wir sind eine sehr homogene Truppe, sodass da auch nie viel aufkam. Und auch Ibo und Domi haben sich ordentlich verhalten."

Yilmaz und Wüst spielen in der Kabine "überhaupt keine Rolle mehr" Während große mediale Aufmerksamkeit für den FC Edderheim sonst eher ungewohnt ist, sei das Thema "bis zum Ende durchgekaut worden. Die beiden spielen bei uns überhaupt keine Rolle mehr“, erklärt er. Zu Beginn der Saison war klar, dass Yilmaz und Wüst an der Icon League teilnehmen werden. Der Konflikt begann, als sich beide Spieler an einzelnen Spieltagen für die Icon League und gegen den FCE entschieden haben. "Es gab dieses neue Format mit den Doppelspieltagen, wo die beiden dann montags und dienstags gespielt haben und nicht im Training zur Verfügung standen. Dann ist das Ganze natürlich auch mal in der Mannschaft thematisiert worden", berichtet Finger. Im November kam Yilmaz´ Nominierung für die Kleinfeld-Nationalmannschaft hinzu, mit er an der Weltmeisterschaft in Mexiko teilnahm. In diesem Zeitraum stand er dem FCE bei beiden Hessenliga-Partien gegen den FC Gießen (erst 0:2, dann 1:0) nicht zur Verfügung. Wie sich Vereine und Verbände der Region zur Icon League positionieren, könnt ihr hier nachlesen.