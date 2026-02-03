Eddersheim-Kapitän nach Yilmaz-Trennung: "Spielt keine Rolle mehr"

Hattersheim. 23 von 47 Saisontoren steuerte Halil Ibrahim Yilmaz für den FC Eddersheim bei und war der entscheidende Faktor, warum der FC Eddersheim derzeit auf Platz zwei steht. Kurz nach dem letzten Hinrundenspiel gegen Tabellenführer Eintracht Frankfurt II (Endstand 1:3) im Dezember sorgte die Trennung von Yilmaz und Dominik Wüst aufgrund ihres Engagements in der Icon League für Schlagzeilen, das Sportliche rückte in den Hintergrund. In der Mannschaft sei dies "natürlich" ein Thema gewesen, sagte FCE-Trainer Carsten Weber damals. Kapitän Jörg Finger erklärt, wie die Mannschaft mit der rund um den Verein aufklaffenden Thematik umgegangen ist.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
"Dass das ein Thema in der Mannschaft war, ist klar. Wer etwas anderes sagt, lügt auch ein Stück weit", sagt Finger gleich vorneweg. "Wir haben aber probiert, damit professionell umzugehen. Wir sind eine sehr homogene Truppe, sodass da auch nie viel aufkam. Und auch Ibo und Domi haben sich ordentlich verhalten."
Während große mediale Aufmerksamkeit für den FC Edderheim sonst eher ungewohnt ist, sei das Thema "bis zum Ende durchgekaut worden. Die beiden spielen bei uns überhaupt keine Rolle mehr“, erklärt er. Zu Beginn der Saison war klar, dass Yilmaz und Wüst an der Icon League teilnehmen werden. Der Konflikt begann, als sich beide Spieler an einzelnen Spieltagen für die Icon League und gegen den FCE entschieden haben. "Es gab dieses neue Format mit den Doppelspieltagen, wo die beiden dann montags und dienstags gespielt haben und nicht im Training zur Verfügung standen. Dann ist das Ganze natürlich auch mal in der Mannschaft thematisiert worden", berichtet Finger. Im November kam Yilmaz´ Nominierung für die Kleinfeld-Nationalmannschaft hinzu, mit er an der Weltmeisterschaft in Mexiko teilnahm. In diesem Zeitraum stand er dem FCE bei beiden Hessenliga-Partien gegen den FC Gießen (erst 0:2, dann 1:0) nicht zur Verfügung.
Ohne Yilmaz blieb Eddersheim zweimal sieglos. Der 1:0-Erfolg gegen den FC Gießen bei seiner dritten Abstinenz galt als Fingerzeig, dass die Mannschaft auch ohne den zweitbesten Torjäger aller deutscher Oberligen gewinnen kann. "Man muss auch gucken, dass man das einigermaßen moderiert bekommt. In erster Linie ist das natürlich die Aufgabe von Carsten, aber klar kommen die Jungs auch logischerweise zu mir. Für uns ist diese Geschichte einfach abhakt und wir blicken nach vorne. Jetzt gilt der FC Eddersheim", sagt Finger.
Er selbst laborierte in der Saison 23/24 lange an einer Verletzung an der Patellasehne. Kurz nach seiner Rückkehr im Herbst 2024 brach er sich das Handgelenk. "Nichtsdestotrotz habe ich nie daran gedacht, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Und das ist auch aktuell kein Thema." Nun bildet er in der Innenverteidigung mit Maximilian Thomasberger ein eingespieltes Duo und verpasste in dieser Saison kaum eine Minute. Ein Aufstieg in die Regionalliga mit dem FCE wäre für ihn das "i-Tüpfelchen" seiner acht Jahre an der Staustufe. "Ich weiß nicht, wie lange die potenzielle Aufstiegsfeier gehen würde. Vermutlich bis ins Jahr 2027."
Dafür muss der FCE die Tore von Yilmaz in der Rückrunde kompensieren. Der geht künftig für Ligakonkurrent SV Hummetroth auf Torejagd und will den FCE mit den Odenwäldern noch auf Platz zwei einholen, wie er bei uns im Interview sagte. Im Mai kommt es zum Aufeinandertreffen. Mit Nils Fischer hat der FCE kürzlich einen Nachfolger verpflichtet.