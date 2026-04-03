Eddersheim in Walldorf: Torlos, aber optimistisch

Bei dieser Aktion lag die Eddersheimer Führung früh in der Luft: Letztlich brachte der Block von Seok-Min Park gegen Walldorfs Keeper Denis Wieszolek keinen Treffer ein. – Foto: Marcel Lorenz

Walldorf. Wieder kein Sieg, aber zumindest einigermaßen nahe dran gewesen: Der FC Eddersheim ist nach dem 0:0 in Walldorf zum fünften Mal in Folge ohne "Dreier" geblieben. Dennoch gibt sich der Trainer optimistisch.

Im Hinspiel hieß es noch 4:3 für den FCE. Dass das Rückspiel wohl weniger torreich ablaufen würde, war klar: Seit seinem Trainerwechsel wählen die Rot-Weißen unter Interimscoach Niklas Grimm einen defensiveren Ansatz, während sich bei Eddersheim in den vergangenen Wochen sämtliche Stürmer verletzt haben.

In Walldorf bekam Seok-Min Park als "falsche Neun" in vorderster Front wieder die Gelegenheit. Gegen seinen Ex-Club provozierte der Südkoreaner in der Anfangsphase beinahe einen Treffer, doch als er einen Befreiungsschlag von RW-Keeper Denis Wieszolek blockte, bekam Jonas Kummer in der Mitte nicht mehr genug Druck hinter den Ball um ins verwaiste Tor zu treffen.

Ansonsten taten sich beide Teams schwer, gefährlich zu werden. "Wir hatten eine gewisse Dominanz, waren aber über die gesamte Spielzeit gesehen im letzten Drittel nicht gefährlich genug", resümierte Eddersheims Coach Carsten Weber. In Ermangelung eines Vollblutstürmers fehle es dem FCE derzeit an "absoluter Zielstrebigkeit". Anstatt den Abschluss zu suchen, versanden vielversprechende Offensivaktionen, kurz bevor sie wirklich gefährlich werden können. "Wir warten zu sehr auf den perfekten Moment", sagt Weber. Bezeichnend, dass weitere Gelegenheiten aus Standards resultierten, Benedict Klimmek und Patrick Schur hatten nach Ecken gute Gelegenheiten. In der Nachspielzeit wurde Kummers Dropkick pariert.

Schur-Comeback als Positivaspekt

Und so wurde das Comeback von Schur, der nach einer Stunde für den von Kreislaufproblemen geplagten Maxi Thomasberger eingewechselt wurde, zur Positivnachricht für den FCE. "Er hat nach einjähriger Verletzung so gespielt, als wäre er nie weg gewesen", lobte Weber. Als der FCE 20 Minuten nicht am Drücker war, bot sich den Walldorfern mit Hendrik Sexauer und Benedikt von Hagen die Top-Chance zum Treffer, doch Sexauer scheiterte am Keeper und von Hagen jagte den Nachschuss über den Kasten (59.).