Eddersheim: Drama im Finish, Saison-Aus für Kummer

Der FC Eddersheim unterlag dem FC TuBa Pohlheim mit 1:2. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Hattersheim. Vorentscheidung vertagt: Der FC Eddersheim hat die Chance verpasst, bereits einen fast uneinholbaren Vorsprung zwischen sich und dem einzigen weiteren Regionalliga-Aufstiegsrunden-Anwärter FC Gießen zu bringen. Nach einer dramatischen Schlussphase unterlag der Hessenliga-Zweite dem FC Turabdin-Babylon mit 1:2 und konnte das Punktepolster auf den FCG, der am Vortag gegen Stadtallendorf verloren hatte, nicht noch weiter ausbauen, bleibt aber mit 13 Punkten mehr (bei einer mehr absolvierten Partie) weiter auf Kurs Aufstiegsrunde.

Was nichts daran änderte, dass der Frust im Lager des FCE unmittelbar nach Abpfiff reichlich groß war. Früh lag Eddersheim hinten, um in der 93. Minute per Handelfmeter auszugleichen. Doch mit der vorletzten Aktion der Partie kassierten die Eddersheimer den Knockout und unterlagen durch einen Treffer in der 98. Minute noch mit 1:2.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Hiobsbotschaft: Schlüsselspieler Jonas Kummer, der in Abwesenheit von Jörg Finger auch Kapitän war, hat sich am Donnerstag im Training bei Pass-Übungen einen Innenbandriss im Knie zugezogen und fällt bis Saisonende aus. "Das ist dramatisch und nimmt langsam Züge an, wo es einfach schwierig für uns wird", sagt FCE-Trainer Carsten Weber. Neben Kummer und den weiteren sechs Langzeit-Abwesenden (Cem Kara, Jörg Finger, Yannick Gutmann, Angel Arthee, Nils Kohlbacher) waren gegen Pohlheim auch der gesperrte Benedict Klimmek auch Philipp Velosa (beruflich) und Simon Lüders (Fersenprellung) nicht einsatzfähig. Eine Konstellation, die Julian Muth aus dem Gruppenliga-Kader seinen ersten Einsatz in Hessens Oberhaus bescherte.

Dennoch: Eddersheim fand ordentlich ins Spiel, ließ sich auch vom 0:1 nicht aus der Bahn werfen. Patrick Schur war im Aufbauspiel ein Ballverlust unterlaufen, den Pohlheim letztlich durch Noah Tafferner mit dem frühen Treffer bestrafte. "Danach hatten wir viel Ballbesitz, ohne zwingend zu sein", sagte Carsten Weber. Durch Niklas Voit näherte sich der FCE zaghaft an, wurde nach dem Seitenwechsel dominanter, während die Gäste auf Konter lauerten. Einen Konter löschte Ioannis Vassiliou noch in höchster Not, vorne verzeichnete Niklas Kraus nach einem Standard am langen Pfosten eine gute Chance (70.).

Schorr trifft per Handelfmeter

Aus einem Befreiungsschlag von Keeper Felix Koob resultierte eine Situation im Strafraum mit Nils Fischer, an deren Ende ein Handelfmeter für die Gastgeber stand. Patrick Schorr nahm sich der Sache an und verwandelte zum Ausgleich. "Dann waren die Jungs euphorisiert, wollten aufs Siegtor spielen. Wir hatten das Gefühl: Hier geht was. Aber das ist natürlich ein schmaler Grat, ich will den Jungs ihre Mentalität aber auch nicht nehmen", sagte Weber zu den verhängnisvollen fünf Minuten nach dem Ausgleich, als Eddersheim durch Niklas Voit, Laurin Vogt und Seok-Min Park am Siegtreffer schnupperte - aber dann aus einem eigenen Abstoß nochmal in einen Konter rannte und 30 Sekunden vor Abpfiff der Nachspielzeit noch das 1:2 kassierte, als Severiyus Celik trocken vollendete.

Es war das dritte Heimspiel in Serie mit verrückten Wendungen in der Schlussphase, beim Heimspiel gegen Marburg ging es in Überzahl daneben, beim 2:1 gegen Fernwald gelang das Comeback in der Schlussphase. Nun wartet kommende Woche erneut ein Heimspiel, wenn es gegen Abstiegskandiat CSC Kassel geht. Möglicherweise auch mit Nils Fischer von Beginn an. "Er hatte Impact auf unser Spiel nach seiner Einwechslung", lobt Trainer Weber. Der trotz des großen Abstands auf Gießen weiter betont, erst den Vorsprung ins Ziel retten zu wollen. Ein Fingerzeig: Ein mögliche Gegner in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga, der FC Kaiserslautern II, der ein paar Kilometer weiter in Gonsenheim spielte, wurde nicht live beobachtet.