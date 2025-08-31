Eddersheim: Bloß nicht auf die Euphoriebremse treten

Hattersheim. Die Serie des FC Eddersheim geht weiter: Der Hessenligist fuhr beim 3:0 gegen den KSV Baunatal im sechsten Spiel seinen sechsten Sieg ein. Neben einer starken Spielanlage hatte die Staustufen-Elf auch das Momentum in einem vorentscheidenden Moment auf seiner Seite.

Und zwar nach einer guten halben Stunde. Der FCE lag da schon 2:0 in Front, einige Spieler reklamierten nach einer Standardsituation auf Handspiel, Der mögliche Elfmeterpfiff blieb aus, stattdessen rollte der Baunataler Konter, an dessen Ende Torhüter Felix Koob umspielt wurde und ein Gäste-Akteur frei vor dem Tor stand. Doch der nach hinten geeilte Maxi Thomasberger spekulierte auf eine Ecke und "parierte" den Ball mit einer Monstergrätsche. Doch nicht nur das: Mit der Klärungsaktion leitete Thomasberger gleichzeitig den Eddersheimer Gegenangriff ein, der zum 3:0 durch Dominik Wüst führte.

Und das wohlgemerkt in einem Spiel, das eigentlich ausgeglichen begonnen hatte. "Es gab nicht so viele Abschlusssituationen", analysierte Eddersheims Coach Carsten Weber. Der erste richtige Schuss hatte es dann direkt in sich. Demyan Imek nagelte den Ball fast aus dem Stand aus 18 Metern oben in den Knick. "Das Tor hat uns viel gegeben", sagte Weber. Gleich danach hatte Halil Ibrahim Yilmaz die Chance aufs 2:0, doch seine Abnahme nach Flanke von Cem Kara parierte KSV-Keeper Lukas Berger sehenswert.

Doch im zweiten Versuch von Yilmaz klappte es: Ein hoher Ballgewinn von Thomasberger war der Ausgangspunkt, ehe der Top-Torjäger nach Diagonalball zur Stelle war. Mitnahme mit dem ersten Kontakt, flach versenkt im zweiten Kontakt - mit dem Treffer schraubte der Offensivmann sein Torekonto auf unglaubliche elf Saisontore hoch.

Weber: "Das haben sich die Jungs verdient"

"Er ist einfach gut drauf, fühlt sich wohl, genießt hohes Ansehen im Team. Dazu kommt, dass unsere Spielanlage ein Stück weit auf ihn ausgerichtet ist", sagt sein Trainer. Die absurd starke Torquote dürfte der 28-Jährige ebenso gut einordnen können wie sein Team den derzeitigen Saisonverlauf. Denn natürlich grüßt der FCE mit seiner makellosen Bilanz weiter von der Tabellenspitze. "Klar, momentan sind alle etwas gelöster. Und ich werde einen Teufel tun und die Euphorie bremsen. Das haben sich die Jungs verdient, gleichzeitig wissen sie auch: Wir spielen jetzt nicht jede Woche die Gegner an die Wand", sagt Weber.

Der sicherlich auch bemängeln dürfte, in der Phase nach der Halbzeit eher weniger Zugriff auf Spiel und Gegner bekommen zu haben - ohne dass der Sieg nochmal in ernsthafte Gefahr geriet. Simon Lüders und Jörg Finger verpassten es sogar, noch weiter am Ergebnis für den FCE zu schrauben.

Nun hat der FCE Zeit, sich auf die Kracher-Woche vorzubereiten. Zunächst mit dem Auswärtsspiel beim VfB Marburg, ehe mittwochabends im Hessenpokal Türk Gücü Friedberg und die Woche drauf der ebenfalls noch verlustpunktfreie Hünfelder SV an der Staustufe gastieren.