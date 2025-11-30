Eckstein-Schock und zwei Platzverweise im Ostalb-Duell

In der Fußball-Landesliga ist es in den vergangenen Wochen super gelaufen für den TSGV Waldstetten, der sich folglich oben in der Tabelle festgesetzt hatte. Für die Gäste des SV Waldhausen dagegen lief es zuletzt überhaupt nicht rund, sodass sie etwas abrutschten im Klassement. Beide Trends sind seit Freitagabend vom Tisch: Der SV Waldhausen hat sich mit 1:0 (1:0) beim TSGV durchgesetzt.

„Beim Gegentreffer wehren wir den Ball schlecht ab, müssen in der Folge aber gleich mehrfach den Ausgleich machen. Das gelang uns diesmal nicht, sodass am Ende eine wirklich unglückliche Niederlage für uns zu Buche steht“, resümierte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer, der seiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen wollte und konnte.

Nach etwa 20 Minuten befreiten sich die Gastgeber etwas aus der Umklammerung, kamen mehr und mehr zu spielerischen Akzenten, vor allem im Mittelfeld. David Vasic probierte es aus der Distanz, sein Versuch touchierte noch die Latte (25.). Fünf Minuten später dann hätte zwingend der Ausgleich fallen müssen: Niels Waldraff zog ab, Felix Körber parierte stark, doch das Leder kam zurück zu Waldraff, der aus kurzer Distanz noch einmal am Schlussmann scheiterte (30.). Dazu verpasste Dominik Pfeifer noch zweimal mit Versuchen aus der Distanz einen Treffer (28., 32.).

Die ersten 20 bis 25 Minuten gehörten ganz klar den Gästen, die stürmisch anrannten und die Waldstetter doch das ein oder andere Mal in Verlegenheit brachten. Ein Abschluss des SVW flog knapp neben das Gehäuse (5. Minute). In der zwölften Minute dann musste Max Helmli sein ganzes Können aufbringen, um den Schuss von Mustafa Sungur zu parieren. Kurz darauf aber war auch er machtlos. Nach einer Hereingabe der Gäste wurde der Ball schlecht und direkt zu Tim Eckstein abgewehrt, der aus rund zehn Metern das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0 erzielte (14.).

Noch war der Rasen an diesem Novemberabend einigermaßen bespielbar, was sich im zweiten Durchgang spürbar ändern sollte. Waldstetten probierte viel, die letzte Durchschlagskraft im letzten Drittel aber fehlte. Im zweiten Durchgang dann ging es turbulent weiter in einer insgesamt von beiden Seiten recht hitzig geführten Partie. Der TSGV war spielerisch die bessere Mannschaft, doch kreierte er das Spiel letztlich nur bis zum Sechzehner, sodass Chancen im zweiten Durchgang Mangelware blieben. Stattdessen musste Helmli noch einmal wach sein bei einem Versuch von Dennis Wolf (63.). Krätschmer wechselte offensiv noch einmal kräftig durch, brachte Selim Yücel und zur Freude aller Waldstetter: Max Dudium, der sich seit rund einem Jahr mit einer langjährigen Verletzung herumplagte und nun den Weg auf den Rasen zurückgefunden hat – oder auf das, was davon übriggeblieben ist.

Schon mehrfach entstanden Rudelbildungen in dieser Partie, so auch in der 72. Minute, als Pfeifer mit Gelb-Rot vom Platz musste. „Das war ein Allerwelts-Foul“, zeigte sich Krätschmer nicht einverstanden mit der Leistung des Schiedsrichters Dominik Hillmann, in dieser Szene – und insgesamt. Der TSGV versuchte, unberührt von dieser Entscheidung weiter zu agieren, doch die Partie wurde insgesamt immer zerfahrener. „Ein richtiges Spiel war kaum möglich, dazu gesellte sich eine unglückliche Schiedsrichterleistung, da kam viel zusammen“, sagte Krätschmer deutlich.

Als der TSGV schließlich aufmachte, kam Luca Mack noch einmal zu einer Gelegenheit, die Nachspielzeit war da bereits angebrochen, doch für die Gelbhemden blieb es bei dem knappen Vorsprung, der dem SVW aber drei weitere Punkte bescherte. In der vierten Minute der Nachspielzeit dann bekam noch Eric Taxis Gelb-Rot, es war ein gebrauchter Tag für den TSGV, der damit seine erst vierte Niederlage in der Saison schlucken musste. „Hier hat heute nicht die bessere Mannschaft gewonnen“, schloss Krätschmer achselzuckend sein Fazit. Diese Meinung wird dem SVW gleich sein, der in dieser Runde nun sechs Punkte vom TSGV ergattert hat und der sich durch diese drei Punkte wieder an die oberen Plätze der Tabelle herangekämpft hat, aber vier Punkte hinter dem TSGV ist. Für die Waldstetter steht in der kommenden Woche noch das Nachholspiel gegen den SC Geislingen an, sofern das Wetter halten sollte.