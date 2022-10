Ecknacher und Wertinger Serien halten an

Beim Bezirksligaduell zwischen Ecknach und Wertingen setzte sich der Gast verdient mit 0:3 durch. Durch dieses Resultat setzen sich zwei Serien fort. Auf der einen Seite ist der VFL Ecknach nun bereits seit acht Spielen in Folge sieglos, auf der anderen Seite ist der TSV Wertingen nun seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen. Wertingen legte gut los und hatte bereits nach wenigen Sekunden die erste Großchance zu verbuchen. Kapitän Maximilian Beham kam im Strafraum zum Schuss, doch VFL-Keeper Hannes Helfer parierte stark zur Ecke. Aber auch die Heimmannschaft kam früh zu einer guten Chance. In der 8. Minute schoss Manfred Glas aus 18 Metern knapp am langen Eck vorbei. In der 22. Minute gelang der Wertinger Führungstreffer. Ein verunglückter Schussversuch von Christoph Prestel ging genau in die Richtung des auf links durchlaufenden Marco Schiermoch und dieser traf ins lange Eck zum 0:1. Nur fünf Minuten später hatte Ecknach den Ausgleich auf dem Fuß. Christoph Jung erhielt den Ball aus stark abseitsverdächtiger Position, die Fahne des Linienrichters blieb allerdings unten. Dadurch war Jung durch, wollte an TSV-Keeper Sandro Scherl vorbeigehen, aber blieb hängen. Kurz vor der Pause hatte nochmal der Gast eine gute Torgelegenheit, doch der Schuss von Christoph Müller konnte von Helfer pariert werden. Nach diesem umkämpften, intensiven und engen ersten Durchgang mit Chancen auf beiden Seiten kontrollierte der TSV Wertingen den zweiten Durchgang. Die Zusamstädter erarbeiteten sich nach Wiederbeginn eine Standardmöglichkeit nach der anderen und die meisten davon waren auch richtig gefährlich. In der 56. Minute köpfte erst Gheorghe Geanta eine Ecke von Prestel an den Pfosten und wenige Sekunden später köpfte Florian Heiß am zweiten Pfosten knapp vorbei. In der 63. Minute sollte einer der vielen Wertinger Ecken dann zum Erfolg führen. Eine wiederrum gute Hereingabe von Prestel köpfte Heiß zum 0:2 unter die Latte ein. Wertingen blieb weiter dran und erspielte sich weitere Torchancen. Der starke Christoph Prestel kam zweimal zum Abschluss, doch erst ging sein Ball knapp am langen Eck vorbei und wenig später parierte Helfer seinen Schuss aus 20 Metern zur Ecke. Ecknach wurde in diesem Spiel nur noch einmal gefährlich. In der 78. Minute kam der eingewechselte Fabian Ostermaier im Strafraum zum Schuss, doch Sandro Scherl hielt die Null fest. Drei Minuten später machte Wertingen den Deckel drauf. Bei einem Konter legte Andreas Kotter für Geanta ab, dieser drang in den Sechzehner ein und traf kaltschnäuzig ins kurze Eck. Dadurch war die Messe gelesen. Der TSV Wertingen hat somit weitere Punkte eingefahren und erschafft sich ein Polster auf die unteren Tabellenplätze vor dem schwierigen Auswärtsspiel in der kommenden Woche beim FC Horgau.

Tore: 0:1 Schiermoch (22.), 0:2 Heiß (63.), 0:3 Geanta (81.)

TSV Wertingen: Scherl, M. Knöpfle, Heiß, Fischer, Schiermoch, Beham, Kotter (84. Wiedemann), Müller (79. Gerold), Rueß (75. Fackler), Prestel, Geanta (89. Langenmair)