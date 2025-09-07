Ecknach lässt zu viel liegen

Beim TSV Haunstetten läuft es, der Spitzenreiter der Bezirksliga Nord setzte sich auch bei der SpVgg Joshofen-Bergheim durch. Während der Verfolger VfL Ecknach Federn ließ. Beim 0:0 gegen den TSV Gersthofen betrieben die Ecknacher Chancenwucher. Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen der U23 des FC Gundelfingen und dem TSV Wertingen.
Der VfL Ecknach verpasste nach einem guten Auftritt einen Sieg und musste sich mit dem 0:0 gegen den TSV Gersthofen begügen.Ecknach legte nämlich los wie die Feuerwehr und brachte die Gersthofener Hintermannschaft mehrmals in Verlegenheit. Nach knapp einer Viertelstunde hatten die Hausherren bereits fünf klare Möglichkeiten, Gersthofen fand zunächst kein Mittel, für Entlastung zu sorgen.
Die zweite Hälfte hatte deutlich weniger Höhepunkte zu bieten. „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so klar und Gersthofen ist offensiv brandgefährlich. Deshalb war uns wichtig, hinten sauber zu bleiben. Am Ende können wir mit dem Punkt ganz gut leben“, resümierte VfL-Coach Sören Dreßer. (jng) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Leon Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 278
Gegen den SV Wörnitzstein-Berg musste der VfR Neuburg mit dem 2:2 einen ziemlichen Dämpfer hinnehmen. Dabei dominierte der VfR lange Zeit das Spiel und lag durch Treffer von Ferdinand Fischer-Stabauer und Fatlind Talla bis in die Endphase mit 2:0 in Führung.
Dann aber traf der eingewechselte Julian Kopp traf zum Anschlusstreffer des SVW, in der Nachspielzeit gelang nach einem langen Zuspiel Admir Omerbegovic der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. (AZ) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Luca Klittich (Leitershofen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Ferdinand Fischer-Stabauer (45.), 2:0 Fatlind Talla (70.), 2:1 Julian Kopp (89.), 2:2 Admir Omerbegovic (90.+3)
Im Dillinger Landkreisderby, das zugleich ein Kellerduell war, gab es keinen Sieger. Mit 1:1 trennten sich die U23 des FC Gundelfingen und der TSV Wertingen, was keinem wirklich weiter hilft. Dabei durften die Gundelfinger durchaus vom ersten Saisonsieg träumen, nachdem sie kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gegangen waren. In einer ausgeglichenen Partie hatte Simon Krist von halblinks abgezogen, Wertingens Keeper Lucas Müller ließ den Ball ins lange Eck passieren.
Im zweiten Abschnitt hatte dann FCG-Angreifer Neo Fähnle zwei Riesenchancen, die Führung auszubauen, konnte Müller jedoch nicht mehr überwinden. Stattdessen kamen die Wertinger besser auf. Nach vorausgegangenem Pfostenschuss von Max Knöpfle stand Manuel Rueß goldrichtig und staubte zum 1:1 ab. Der Treffer verlieh dem Landesliga-Absteiger sichtlich Auftrieb, die beste Chance hatte kurz vor Schluss TSV-Kapitän Maximilian Beham. Sein Kopfball streifte die Lattenoberkante.
Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Simon Krist (44.), 1:1 Manuel Rueß (62.)
Im neunten Spiel hat es den TSV Zusmarshausen erwischt. Der Aufsteiger musste im Landkreisderby gegen den TSV Meitingen mit 1:2 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Es waren gerade mal 88 Sekunden gespielt, da zappelte der Ball schon im Netz. Zusmarshausens Spielertrainer Benni Schmid traf mit einem spektakulären Seitfallzieher zum 1:0.
Meitingen musste sich in der Tat nach dem frühen Rückstand erst einmal sortieren, bekam dann aber nach knapp 20 Minuten das Geschehen mehr und mehr unter Kontrolle. Eine Flanke von Michael Meir köpfte Lukas Erhard zum überfälligen 1:1 ein, nur fünf Minuten später versenkte Michael Meir einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer hinweg zum 1:2. In der zweiten Halbzeit bekam Zusmarshausen, das insgesamt elf Spieler ersetzen musste und in der Nachspielzeit noch Simon Fischer mit Platzverweis verlor, kaum mehr Zugriff auf die Partie. Meitingen spielte teilweise Tiki-Taka und Alexander Heider sorgte mit dem 1:3 für die endgültige Entscheidung. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Benedikt Schmid (2.), 1:1 Lukas Erhard (35.), 1:2 Michael Meir (40.), 1:3 Alexander Heider (73.)
Rote Karte: Simon Fischer (90.+5/TSV Zusmarshausen)
Das Glück des Tüchtigen fehlte der SpVgg Joshofen-Bergheim beim 1:2 gegen den SV Haunstetten. Von Beginn an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, welches sich überwiegend im Mittelfeld abspielte und eher Feldvorteile für den Aufsteiger brachte. Nach einer von Vincent Porombka getretenen Ecke gelang Elias Zeller per Abstauber das 1:0. Doch wenig später folgte die Ernüchterung: Mert Avan versenkte den Ball genau im Torwinkel - 1:1.
Nach dem Wiederbeginn waren die Joshofer gut im Spiel, fingen sich jedoch nach einem Querschläger auf Höhe der Strafraumgrenze das 1:2. Ignacio Landes drosch den Ball unhaltbar in Maschen. Glück, das der SpVgg einfach fehlte. Noah Zeller hätte das 2:2 erzielen müssen, schoss jedoch TSV-Keeper Maximilian Lenz ab. (schn) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Elias Zeller (10.), 1:1 Mert Avan (15.), 1:2 Ignacio Landes (57.)
Der TSV Dinkelscherben gab dem Aufsteiger FC Maihingen mit 4:0 das Nachsehen. Drei Treffer fielen bereits vor dem Seitenwechsel. Benedikt Fürst setzte sich beim 1:0 im Strafraum durch und brachte die Hausherren Führung. Wenig erhöhte Thomas Kubina nach einer Kombination über Daniele Martire und Daniel Wiener auf 2:0. Für die Vorentscheidung sorgten die Rieser selbst, als nach einem Freistoß von Elias Schmid noch der Kopf von Michael Haas dazwischen war und die Kugel entscheidend ablenkte.
Die Maihinger hätten zwar durchaus verkürzen können, doch der Ball ging bei Chancen von Daniel Zekl und Leonardo da Cunha jeweils knapp am Pfosten vorbei. Für den Endstand sorgte Martire, der nach Zuspiel von Kubina allein vor FCM-Keeper Martin Fischer überlegt zum 4:0 traf. (mahr) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 190
Tore: 1:0 Benedikt Fürst (31.), 2:0 Thomas Kubina (39.), 3:0 Michael Haas (45.+2/Eigentor), 4:0 Daniele Martire (57.)
Obwohl der FC Horgau schwungvoll in die Partie gegen den VfR Jettingen startete, setzte sich dre Favorit letztlich mit 2:0 durch. Jettingen nutze gleich den ersten Fehler der Horgauer Hintermannschaft. Erst konnte Torhüter Fabian Häberl noch gut parieren, war jedoch beim Nachschuss gegen Elias Miller chancenlos.
Horgau präsentierte sich weiter kämpferisch, Jettingen lauerte jedoch immer wieder auf Konter, die brandgefährlich blieben. Zunächst bewahrte Keeper Häberl das Kleeblatt noch vor dem zweiten Gegentor. Als der FCH aber alles nach vorne schmiss, schlug Jettingen zu. In der Nachspielzeit sorgte Christoph Wachs für das 0:2. (pm) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Elias Miller (15.), 0:2 Christoph Wachs (90.+8)
Der BC Rinnenthal feierte einen hochverdienten 3:0-Erfolg gegen den TSV Nördlingen II. Maßgeblich beteiligt am Erfolg waren Manuel Utz und Max Merwald, die mit ihren Treffern den Dreier sicherten. Der BCR bestimmte das Geschehen, während die Rieser zunächst kaum Torgefahr entwickeln konnten.
Nach Wiederanpfiff folgte die Befreiung: Merwald wurde in der Mitte der gegnerischen Hälfte gefoult, trat selbst zum Freistoß an und versenkte den Ball sehenswert zur 1:0-Führung. Dann war es Utz per wuchtigem Kopfball nach erneuter Vorarbeit von Koller, der auf 2:0 stellte. Nur eine Minute später ließ Utz die große Chance zu einem weiteren Treffer ungenutzt, ehe er dann für das 3:0 sorgte. (mapf) Lokalsport FA
Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 280
Tore: 1:0 Maximilian Merwald (50.), 2:0 Manuel Utz (70.), 3:0 Manuel Utz (76.)