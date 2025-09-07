Ecknach lässt zu viel liegen

Gegen den SV Wörnitzstein-Berg musste der VfR Neuburg mit dem 2:2 einen ziemlichen Dämpfer hinnehmen. Dabei dominierte der VfR lange Zeit das Spiel und lag durch Treffer von Ferdinand Fischer-Stabauer und Fatlind Talla bis in die Endphase mit 2:0 in Führung. Dann aber traf der eingewechselte Julian Kopp traf zum Anschlusstreffer des SVW, in der Nachspielzeit gelang nach einem langen Zuspiel Admir Omerbegovic der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich. (AZ) Lokalsport NR Schiedsrichter: Luca Klittich (Leitershofen) - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Ferdinand Fischer-Stabauer (45.), 2:0 Fatlind Talla (70.), 2:1 Julian Kopp (89.), 2:2 Admir Omerbegovic (90.+3)

Der VfL Ecknach verpasste nach einem guten Auftritt einen Sieg und musste sich mit dem 0:0 gegen den TSV Gersthofen begügen.Ecknach legte nämlich los wie die Feuerwehr und brachte die Gersthofener Hintermannschaft mehrmals in Verlegenheit. Nach knapp einer Viertelstunde hatten die Hausherren bereits fünf klare Möglichkeiten, Gersthofen fand zunächst kein Mittel, für Entlastung zu sorgen. Die zweite Hälfte hatte deutlich weniger Höhepunkte zu bieten. „Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so klar und Gersthofen ist offensiv brandgefährlich. Deshalb war uns wichtig, hinten sauber zu bleiben. Am Ende können wir mit dem Punkt ganz gut leben“, resümierte VfL-Coach Sören Dreßer. (jng) Lokalsport AN Schiedsrichter: Leon Kanwischer (Augsburg) - Zuschauer: 278

Im Dillinger Landkreisderby, das zugleich ein Kellerduell war, gab es keinen Sieger. Mit 1:1 trennten sich die U23 des FC Gundelfingen und der TSV Wertingen, was keinem wirklich weiter hilft. Dabei durften die Gundelfinger durchaus vom ersten Saisonsieg träumen, nachdem sie kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gegangen waren. In einer ausgeglichenen Partie hatte Simon Krist von halblinks abgezogen, Wertingens Keeper Lucas Müller ließ den Ball ins lange Eck passieren. Im zweiten Abschnitt hatte dann FCG-Angreifer Neo Fähnle zwei Riesenchancen, die Führung auszubauen, konnte Müller jedoch nicht mehr überwinden. Stattdessen kamen die Wertinger besser auf. Nach vorausgegangenem Pfostenschuss von Max Knöpfle stand Manuel Rueß goldrichtig und staubte zum 1:1 ab. Der Treffer verlieh dem Landesliga-Absteiger sichtlich Auftrieb, die beste Chance hatte kurz vor Schluss TSV-Kapitän Maximilian Beham. Sein Kopfball streifte die Lattenoberkante. Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 175 Tore: 1:0 Simon Krist (44.), 1:1 Manuel Rueß (62.)

Im neunten Spiel hat es den TSV Zusmarshausen erwischt. Der Aufsteiger musste im Landkreisderby gegen den TSV Meitingen mit 1:2 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Es waren gerade mal 88 Sekunden gespielt, da zappelte der Ball schon im Netz. Zusmarshausens Spielertrainer Benni Schmid traf mit einem spektakulären Seitfallzieher zum 1:0.

Meitingen musste sich in der Tat nach dem frühen Rückstand erst einmal sortieren, bekam dann aber nach knapp 20 Minuten das Geschehen mehr und mehr unter Kontrolle. Eine Flanke von Michael Meir köpfte Lukas Erhard zum überfälligen 1:1 ein, nur fünf Minuten später versenkte Michael Meir einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer hinweg zum 1:2. In der zweiten Halbzeit bekam Zusmarshausen, das insgesamt elf Spieler ersetzen musste und in der Nachspielzeit noch Simon Fischer mit Platzverweis verlor, kaum mehr Zugriff auf die Partie. Meitingen spielte teilweise Tiki-Taka und Alexander Heider sorgte mit dem 1:3 für die endgültige Entscheidung. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Benedikt Schmid (2.), 1:1 Lukas Erhard (35.), 1:2 Michael Meir (40.), 1:3 Alexander Heider (73.)

Rote Karte: Simon Fischer (90.+5/TSV Zusmarshausen)