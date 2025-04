Ecknach lässt den Spitzenreiter stolpern

Im Lokalduell setzte sich der VfL Ecknach überrschend mit dem 2:1 beim TSV Hollenbach durch. In einer insgesamt chancenarmen Partie stellten sich die zahlreichen Fans bereits auf ein Remis ein, als Robin Streit kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte.

Schon in der ersten Halbzeit war der VfL in Führung gegangen. Nach Broncels Zuspiel hatte Streit überlegt zum 0:1 eingeschoben. Holenbach kam nach der Pause etwas besser ins Spiel und wurden alsbald belohnt. Michael Schäfer wurde im Strafraum elfmeterreif von Lukas Wiedholz gelegt. Schiedsrichter Fabian Hegener zeigte sofort auf den Punkt, den Strafstoß verwandelte Patrick Högg zum 1:1. Wenig später hatte Högg die große Gelegenheit zur Hollenbacher Führung, doch VfL-Keeper Hannes Helfer wehrte mit den Fingerspitzen zur Ecke ab. Alles deutete nun auf ein 1:1 hin, da behauptete sich Streit im Laufduell und vollstreckte in Torjägermanier zum 1:2. (ff, nzf) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 540

Tore: 0:1 Robin Streit (27.), 1:1 Patrick Högg (55./Foulelfmeter), 1:2 Robin Streit (89.)