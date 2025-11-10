 2025-10-30T14:25:35.653Z

Eckl-Wahnsinn: Schwabsberg-Buch siegt gegen 9 Aalener im Chaos-Krimi

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 15. Spieltags

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg bot reichlich Dramatik: Der FV 08 Unterkochen setzte mit einem eindrucksvollen 4:1-Sieg gegen die TSG Nattheim ein Ausrufezeichen im Rennen um die Spitzenplätze. Germania Bargau und die SG Bettringen trennten sich nach intensivem Ringen 1:1. Die Sportfreunde Lorch kamen trotz spätem Doppelschlag nur zu einem 2:2 gegen den TSV Hüttlingen. TSV Böbingen unterlag gegen die TSG Schnaitheim 1:2, während SG Heldenfingen/Heuchlingen souverän 3:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen gewann. Schwabsberg-Buch setzte sich in einem spektakulären Schlagabtausch 4:2 gegen den SSV Aalen durch. Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen II mühte sich zu einem knappen 2:1 gegen TV Neuler.

Unterkochen setzte mit dem 4:1 gegen die TSG Nattheim ein Ausrufezeichen und festigte seine Rolle als ernsthafter Verfolger (22 Punkte, 5. Platz). Mike Viehöfer traf früh per Foulelfmeter (6.), ehe Jurgis Homoki (19.), Jonas Ilg (47.) und Claudius Eiberger (81.) das Ergebnis ausbauten; für Nattheim erzielte Florian Horsch (25.) den zwischenzeitlichen Anschluss. Der Tabellenzweite aus Nattheim (25 Punkte) musste seine Ambitionen vorerst leicht dämpfen. Unterkochen präsentierte sich effizient und nahm die drei Punkte überzeugend mit.

Germania Bargau und Bettringen trennten sich nach intensiven 90 Minuten 1:1. Jens Funk (20.) brachte Bargau früh in Führung, Massimo Sgroia (44.) glich für die Gäste vor der Pause aus. Bargau bleibt mit 20 Zählern im oberen Mittelfeld auf Platz 7, während Bettringen (25 Punkte, 3. Platz) die Aufstiegsränge verteidigt. Beide Mannschaften zeigten taktische Reife, ein Sieger wäre kaum verdient gewesen.

Ein wilder Schlussspurt brachte den Sportfreunden Lorch beim 2:2 gegen Hüttlingen einen hart erkämpften Punkt. Nach Toren von Tom Heinrich (75.) und Yannik Bopp (89.) sah es lange nach einem Heimsieg aus, doch Martin Buse (90.+3) und Patrick Birkle (90.+8) retteten Hüttlingen in letzter Sekunde das Remis. Lorch bleibt trotz leidenschaftlicher Leistung Schlusslicht (6 Punkte), Hüttlingen (21 Punkte) stabilisiert sich im oberen Mittelfeld (6. Platz). Das Remis war ein Spiegelbild zweier kämpferischer Mannschaften, die sich nichts schenkten.

Böbingen musste sich im Aufsteigerduell der TSG Schnaitheim 1:2 geschlagen geben. Oliver Rieger traf in Minute 6 zur Führung, doch Matthias Kolb (10.) und Giosue Gammaro (76.) drehten die Begegnung zugunsten der Schnaitheimer. Böbingen verbleibt mit 17 Punkten auf Platz 10, während Schnaitheim (16 Punkte) Tabellenrang 12 belegt. Es war ein intensives Spiel, das durch die Effizienz der Gäste entschieden wurde.

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen gewann mit 3:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Baris Acikgöz traf doppelt (11., 45.+1), Dominik Braun (27.) erhöhte zwischenzeitlich auf 2:0; Alexander Vaas (54.) erzielte den Anschluss. Heldenfingen/Heuchlingen bleibt mit 14 Punkten 13., während Tannhausen/Stödtlen (7 Punkte) als Vorletzter weiter tief im Tabellenkeller steckt. Die Hausherren zeigten ihre beste Seite, während die Gäste zu selten Torgefahr entwickelten.

Schwabsberg-Buch bezwang den SSV Aalen in einem torreichen Duell mit 4:2 und festigte seine Position in der Spitzengruppe (23 Punkte, 4. Platz). Johannes Eckl wurde mit drei Treffern (29., 45.+5 Foulelfmeter, 83. Foulelfmeter) zum Mann des Spiels; Eliah Maile (45.+1) und ein Eigentor von Nicolas Schopf (87.) brachten zwischenzeitlich Spannung, ehe Leon Fröhlich (90.+7 Foulelfmeter) den Deckel draufsetzte. Aalen (20 Punkte, 8. Platz) musste die Partie mit neun Mann beenden, nachdem Nick Pflaum (81./Meckern) und Ditmar Mustafa (90./Lächerlich) jeweils Gelb-Rot sahen. Schwabsberg-Buch zeigte Reife, während Aalen trotz mutiger Offensivakzente an Disziplin verlor.

Dorfmerkingen II wahrte mit einem 2:1 gegen den TV Neuler seine Tabellenführung (32 Punkte). Manuel Michel (8.) traf früh, ehe Fabian Amon (65.) erhöhte; Marius Köppe (78.) hielt Neuler noch im Spiel. Die Gäste bleiben mit 12 Punkten Tabellen-14. und blicken weiter nach unten. Dorfmerkingen präsentierte sich abgeklärt und setzte seinen Lauf fort.

