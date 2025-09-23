Eckl: »Bezirksliga West ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft«

Niedermayer führt das interne Torjägerranking mit sechs Einschüsse an. Rem stellte seine Klasse ebenfalls auf Anhieb unter Beweis, verletzte sich aber bei seinem vierten Einsatz am Knie und wird seinem Team noch ein paar Wochen fehlen. Aus den vergangenen fünf Partien holten Brandl, Gwinner & Co. nur zwei Zähler und der gefährliche Tabellenbereich ist dadurch wieder deutlich näher gerückt. "Die letzten Wochen waren nicht ganz einfach. Wir hatten ziemlich viele Urlauber, hinzu kommen ein paar Verletzte. Vor allem der Ausfall von Moritz Rem wiegt natürlich schwer. Mit seiner Qualität hat er uns auf Anhieb extrem geholfen", berichtet SpVgg-Spielertrainer Tobias Eckl, der dennoch einen unaufgeregten Eindruck macht: "Die Tabelle hat bereits ein sehr klares Bild. Die Bezirksliga West ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Die sechs erstplatzierten Mannschaft sind richtig stark, für den Rest wird weitestgehend gegen den Abstieg gehen. Klassische Mittelfeldmannschaften gibt es wenige. Mich stimmt es positiv, dass wir bislang gegen jeden Gegner mithalten konnten. Bei der 0:2-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenzweiten Aiglsbach hatten die Gäste zwar etwas mehr vom Spiel und waren fußballerisch besser, das Chancenverhältnis war allerdings relativ ausgeglichen. Wir sind nicht weit weg und mit etwas Glück kann man auch mal gegen so ein Top-Team etwas holen."







Am Sonntag gastiert Plattling beim Mitfavoriten SV Türk Gücü Straubing, ehe die "Wochen der Wahrheit" beginnen. An der Rennbahn kreuzen dann nämlich die beiden Kellerkinder FC Walkertshofen und ASCK Simbach auf, zwischendurch ist die Spielvereinigung bei Mitaufsteiger SV Sallach zu Gast. Zum Rückrundenstart kommt dann der FC Simbach zu den Schwarz-Roten. "Das sind die Partien, in denen wir Punkte brauchen. Unser Manko ist bislang, dass wir gegen vermeintliche direkte Mitkonkurrenten schon einiges liegen gelassen haben. Daheim gegen Pfarrkirchen haben wir nicht gewonnen, in Falkenberg und beim FSV VfB Straubing verloren. Diese Bilanz müssen wir schnellstmöglich verbessern", fordert Eckl, der aber von der Qualität seiner Mannen überzeugt ist: "Wir haben eine gute Truppe und bei uns ist alles im Lot. Natürlich haben wir ein paar erfahrene Cracks in der Mannschaft, für viele Spieler ist es jedoch auch die erste Bezirksliga-Saison. Daher steht für uns ganz klar der Klassenerhalt im Vordergrund und ich bin mir sicher, dass wir das auch hinbekommen."





