Eckhardts Riecher macht Pappelau zum Derbysieger👃🍻

Am vergangenen Freitag gastierte der TSV Blaubeuren auf dem heimischen Sportgelände zum Derby.

Die Hochsträßelf startete mit Aushilfscoach M. Huber konzentriert in die Partie. Vor allem in der Abwehr stand man erneut sicher und zeigte eine gute Präsenz auf dem Platz. Lediglich durch eigene Unachtsamkeit kam man in Bedrängnis. Im Spiel nach vorne tat man sich erneut schwer. Viele Ballverluste im Mittelfeld, fehlende Bewegung und falsche Entscheidungsfindung zogen sich nahezu durch die ganze Partie. Nach grandiosem Zuspiel von Y. Hofmann landete der Ball in der zur Rückennummer passenden 18. Spielminute vor den Füßen von Pascal Eckhardt, der den gegnerischen Torwart noch fragen konnte, in welches Eck er schiessen soll. Nachdem er ihm dann tatsächlich den Gefallen tat ins selbe Eck zu schießen, murmelte er den Nachschuss ins lange Eck zum wichtigen 1:0. Mit der Führung im Rücken agierte die Hochsträßelf weiterhin nicht so Glanzvoll wie M. Zinapolds Haarpracht. Dennoch brachte man die Führung in die Katakomben.