Eckhardts Riecher macht Pappelau zum Derbysieger👃🍻

Am vergangenen Freitag gastierte der TSV Blaubeuren auf dem heimischen Sportgelände zum Derby.
Die Hochsträßelf startete mit Aushilfscoach M. Huber konzentriert in die Partie. Vor allem in der Abwehr stand man erneut sicher und zeigte eine gute Präsenz auf dem Platz. Lediglich durch eigene Unachtsamkeit kam man in Bedrängnis. Im Spiel nach vorne tat man sich erneut schwer. Viele Ballverluste im Mittelfeld, fehlende Bewegung und falsche Entscheidungsfindung zogen sich nahezu durch die ganze Partie. Nach grandiosem Zuspiel von Y. Hofmann landete der Ball in der zur Rückennummer passenden 18. Spielminute vor den Füßen von Pascal Eckhardt, der den gegnerischen Torwart noch fragen konnte, in welches Eck er schiessen soll. Nachdem er ihm dann tatsächlich den Gefallen tat ins selbe Eck zu schießen, murmelte er den Nachschuss ins lange Eck zum wichtigen 1:0. Mit der Führung im Rücken agierte die Hochsträßelf weiterhin nicht so Glanzvoll wie M. Zinapolds Haarpracht. Dennoch brachte man die Führung in die Katakomben.
Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel weiter vor sich hin. Große Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht und den zahlreichen Zuschauern bot sich ein Kick voller Zweikämpfe, Aggressionen und Emotionen. Nach sieben Minuten Nachspielzeit und hartem Kampf standen schlussendlich die ersten drei Punkte für den SV Pappelau/Beiningen fest.
Insgesamt nicht unbedingt verdient, aber dafür umso wichtiger!
Die Reserve spielte bereits am Mittwoch 1:1 Unentschieden. Torschütze war Bashkim Gashi.
Vorschau: Am Sonntag, den 31.08.2025 gastieren beide Mannschaften beim Bezirksligaabsteiger in Altheim. Anspiel 13:00 Uhr und 15:00 Uhr.