Eckhardt setzt erstes Ausrufezeichen

– Foto: Bernd Krommes

Gerade erst angekommen, schon mittendrin: Luca „Ecki“ Eckhardt hat bei der SG Neukirchen/Röllshausen einen Einstand nach Maß hingelegt. Beim 4:0-Heimerfolg gegen den SC Edermünde erzielte der 26-jährige Stürmer drei Treffer und schraubte sein Konto damit nach zwei Spieltagen bereits auf vier Saisontore. Nach vier Jahren bei der SG Aulatal suchte der 1,78 Meter große Rechtsfuß im Sommer bewusst eine neue Herausforderung – und scheint sie gefunden zu haben.

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Der Elektroniker für Automatisierungstechnik, dessen fußballerische Wurzeln bei der SG Hülsa-Knüll liegen, sieht in seiner neuen Mannschaft reichlich Potenzial. Im Interview spricht der Bayern-Fan über den Traumstart, seinen Wechsel nach Neukirchen, die Ambitionen seines Teams und den persönlichen Wunsch, noch einmal höherklassig zu spielen.

Luca Eckhardt: „Nein, dass es so deutlich wird, hätte ich auch nicht erwartet. Mir war bewusst, dass wir zu Hause auf unserem Kunstrasen guten Fußball spielen können. Aber dass es am Ende ein 4:0 wird, damit habe ich nicht gerechnet."

FuPa: „4:0 gegen den Vorjahresdritten Edermünde – Hand aufs Herz, mit einem so deutlichen Sieg habt ihr doch wohl nicht gerechnet, oder?"

FuPa: „Du selbst hast drei der vier Treffer erzielt und stehst damit nach zwei Spielen schon bei vier Saisontoren. Besser kann man bei einem neuen Verein kaum ankommen – was funktioniert aktuell so gut?"

Luca Eckhardt: „Wir hatten im Sommer eine richtig gute Vorbereitung, in der wir uns als Mannschaft gut aufeinander einspielen konnten. Dazu haben wir uns personell verstärkt, und das hat von Anfang an erstaunlich gut gegriffen. Man merkt, dass einige Automatismen schon da sind. Die vier Tore in den ersten beiden Spielen sind deshalb auch ein Stück weit ein Mannschaftserfolg, weil vieles von dem, was wir uns vorgenommen und trainiert haben, auf dem Platz funktioniert."

FuPa: „Im Sommer bist du nach mehreren Jahren bei der SG Aulatal nach Neukirchen/Röllshausen gewechselt. Was waren die ausschlaggebenden Gründe – und wie gut bist du inzwischen angekommen?"

Luca Eckhardt: „Ich hatte eine überragende Zeit in Aulatal und blicke sehr gerne darauf zurück. Nach vier Jahren habe ich für mich aber gemerkt, dass es Zeit für eine Veränderung ist. Neukirchen hat eine unheimlich junge und gut ausgebildete Mannschaft, die weiß, wie man Fußball spielt. Genau das hat mich gereizt. Ich hatte in der Vergangenheit schon das eine oder andere Testspiel gegen sie und dabei gesehen, welche fußballerische Qualität in dieser Mannschaft steckt."

FuPa: „Nach vier Punkten aus den ersten beiden Spielen und diesem Ausrufezeichen gegen Edermünde: Was ist für euch in dieser Saison drin – darf man vielleicht sogar nach ganz oben schielen?"

Luca Eckhardt: „Durch mein Verbandsliga-Jahr in Aulatal weiß ich, was auf diesem Niveau gefragt ist. Und ja, ich denke schon, dass wir bei der SG nach oben schielen dürfen. Trotzdem müssen erst einmal alle Spiele gespielt und die Punkte geholt werden. Vier Punkte sind ein guter, aber kein perfekter Start. Wir wollen weiter aus unseren Fehlern lernen und diese in den kommenden Spielen vermeiden."

FuPa: „Mit 26 Jahren bist du im besten Fußballalter. Gibt es für dich persönlich noch den Reiz, irgendwann wieder Verbandsliga oder vielleicht sogar höher zu spielen?"

Luca Eckhardt: „Klar ist es mein persönlicher Anspruch, irgendwann wieder eine Liga höher zu spielen – vielleicht sogar noch höher. Im Moment liegt mein Fokus aber ganz klar auf der Gruppenliga mit der SG. Im Idealfall schaffen wir am Ende sogar den Aufstieg. Es wäre natürlich schön, einen solchen Erfolg noch einmal erleben zu dürfen."