Eckernförder Tor-Gala in Klausdorf: Ein „Sahnetag“ schockt die Gastgeb

Manche Zuschauer hatten kaum die erste Stadionwurst vollständig verzerrt oder ihr Getränk zu sich genommen, da war das sportliche Schicksal des TSV Klausdorf bereits besiegelt. Mit einer gnadenlosen Effizienz und spielerischer Leichtigkeit kombinierten sich die Gäste aus dem Ostseebad durch die Klausdorfer Reihen. David Wagner eröffnete den Torreigen in der 6. Minute, gefolgt von Ömer Dagtekin (8.) und Luc Justen (11.). Als Julian Zülsdorf in der 17. Minute auf 0:4 erhöhte, herrschte auf und neben dem Platz im Schwentinetal fassungsloses Schweigen.

Klausdorfs Trainer Dennis Trociewicz fand nach dem Abpfiff deutliche Worte für den Auftritt seiner Elf in der Anfangsphase: „Ja, komplett bitterer Nachmittag gestern gewesen. Völlig verdient auch in der Höhe gegen Eckernförde verloren. Richtig starker Auftritt von denen. Haben uns in der ersten Viertelstunde komplett überrollt. Nach elf Minuten war das Spiel gelaufen. Da lagen wir 3:0 zurück durch zwei schöne Schüsse an die Unterkante der Latte und ein gut herausgespieltes Tor, wo wir dann maximal Begleitschutz geliefert haben.“

Eckernförde im Rausch: Taktiktafel wird Realität

Der Eckernförder SV zeigte eine Leistung wie aus einem Guss. Vor allem die Variabilität im Angriffsspiel stellte die Hausherren vor unlösbare Aufgaben. Ob durch Fernschüsse, feine Chip-Bälle oder Standardsituationen – jeder Abschluss schien an diesem Nachmittag den Weg ins Netz zu finden. Timo Bamler sorgte noch vor der Pause (36.) für den 0:5-Endstand.

ESV-Coach Maik Haberlag geriet angesichts der Leistung seiner Mannschaft regelrecht ins Schwärmen: „Wir hatten eine wirklich gute Trainingswoche, wo wir glaube ich, also was das Fußballspielen angeht, ein hohes Niveau hatten. Und ich bin sehr froh, dass wir es hingekriegt haben, das auch aufs Spiel zu münzen. Und man muss fast schon sagen, dass wir ein Sahnetag hatten, Sahnehälfte, wo das, wie man sich das so an der Taktiktafel vorstellt, dann auch tatsächlich eintritt.“