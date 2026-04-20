Eckernförder SV zeigt Reife – schwer erkämpftes 2:0 bei RS Kiel

Das Spiel bezog seine Attraktivität durch die vielen intensiven Zweikämpfe - hier ist Emyre Kayali (RS Kiel) erfolgreich im Tackling gegen Paul Richter (Eckernförder SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Eckernförder SV hat im Topspiel der Landesliga Schleswig seine Klasse unter Beweis gestellt und sich mit einem 2:0-Auswärtssieg bei der SSG Rot-Schwarz Kiel durchgesetzt. In einer intensiven, kampfbetonten Partie war es am Ende vor allem die Cleverness der Gäste, die den Unterschied machte.

Kampfspiel auf schwierigem Geläuf

Schon vor dem Anpfiff war klar: Dieses Spiel würde kein fußballerischer Leckerbissen, sondern ein echter Fight werden. Genau das bestätigte sich über 90 Minuten. Eckernfördes Trainer Maik Haberlag brachte es nach dem Spiel treffend auf den Punkt: „Es war klar, dass es viele persönliche Duelle gibt und dass es auf Kleinigkeiten ankommt – Einwürfe, Ecken, Standards oder auch mal ein Fehler im Strafraum.“

Erschwert wurde das Spiel zusätzlich durch den Platz, der schmal und in keinem optimalen Zustand war. Kombinationen blieben Mangelware, stattdessen prägten Zweikämpfe und zweite Bälle das Geschehen. Standard bringt die Führung Torchancen waren in der ersten Halbzeit rar, doch eine Standardsituation brachte die Entscheidung ins Rollen: Ein Freistoß von Henrik Stöterau fand Jost-Bennet Andreas, der den Ball per Kopf zur 1:0-Führung (21.) ins Tor verlängerte. Haberlag zeigte sich zufrieden mit dem Matchplan: „Wir haben es den Stürmern schwer gemacht, Druck aufzubauen. Das hat uns später in der zweiten Hälfte richtig gutgetan.“ Chancenplus trotz Unterzahl

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv. Eckernförde hatte die besseren Möglichkeiten, ließ jedoch zunächst mehrere gute Chancen liegen – unter anderem durch Nils Wölki und Ole Altendorf. Die Kieler hatten nach einem Standard in der 70. Minute gleich drei Mal in einer Szene den Torschrei auf den Lippen. Doch Julian Zülsdorf köpfte den Ball auf der Torlinie weg und auch Keeper Till Suhr war noch am Ball.

Torjäger Marc Zeller (RS Kiel) leitet mit diesem Kopfball eine Dreifachchance ein, die zwei Mal auf der Torlinie geklärt wird. – Foto: Ismail Yesilyurt

Besonders brenzlig wurde es in der Schlussphase: Nachdem Haberlag bereits sein Wechselkontingent ausgeschöpft hatte, verletzte sich Julian Zülsdorf am Knie. Die Gäste mussten rund 15 Minuten in Unterzahl überstehen. Der Trainer kritisierte in diesem Zusammenhang auch den Zustand des Platzes deutlich: „Da waren richtige Löcher – das geht eigentlich nicht. Genau an so einer Stelle ist es dann passiert. Also ich glaube, es war trotzdem der Zweikampf, der dann zu dieser Verletzung geführt hat.“ Trotz Unterzahl zeigte der Eckernförder SV schließlich große Moral – und hatte sogar die klareren Chancen. Entscheidung in der Nachspielzeit In der 93. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach einem stark ausgespielten Konter blieb die Gäste-Offensive eiskalt und traf zum 2:0-Endstand. Haberlag war entsprechend begeistert: „Ich war sehr, sehr stolz auf die Mannschaft – wie wir das Spiel angenommen haben und die letzten Minuten dann so durchgezogen haben.“

Eckernfördes Kapitän Julian Zülsdorff, nominell in der zentralen Abwehrkette mit zwei Schienenspieler, war überall auf dem Platz zu finden - hinten, vorne und dazwischen. – Foto: Ismail Yesilyurt