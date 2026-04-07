Eckernförder SV ringt Hattstedt nieder – Stoeterau mit Golden Goal

Von Beginn an war klar zu erkennen, dass Hattstedt einen klaren Matchplan verfolgte. Die Gäste standen tief, machten die Räume eng und wollten insbesondere die langen Bälle des Gegners in die Halbräume unterbinden. Entsprechend entwickelte sich eine sehr zweikampfbetonte Begegnung.

Eckernfördes Trainer Maik Haberlag hatte genau das erwartet und beschrieb den Gegner als „unangenehm“ und „eklig“ zu bespielen, weil immer wieder intensive Eins-gegen-eins-Duelle entstanden. Tatsächlich tat sich der Favorit schwer, spielerische Lösungen zu finden.

Die beste Chance der ersten Hälfte resultierte aus einer Flanke, ansonsten verteidigte Hattstedt – wie auch Trainer Sebastian Kiesbye später betonte – „sehr, sehr gut“ und ließ kaum etwas zu. Offensiv blieb der TSV allerdings zu harmlos, sodass es torlos in die Pause ging.

Der entscheidende Moment

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange zäh – bis zur 54. Minute. Nach einem Angriff über die Außenbahn brachte Eckernförde den Ball flach in den Rückraum. Dort stand Henrik Stoeterau frei und verwandelte souverän zum 1:0.

Haberlag hob nach der Partie hervor, dass dieser Angriff einer der wenigen sauber ausgespielten gewesen sei. Insgesamt blieb die Partie chancenarm, vieles spielte sich weiterhin in intensiven Duellen im Mittelfeld ab.

Hattstedt hält dagegen

Trotz des Rückstands ließ sich Hattstedt nicht hängen. Die Gäste arbeiteten weiter konzentriert gegen den Ball und versuchten nun auch, offensiv Nadelstiche zu setzen.