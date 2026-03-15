Eckernförder SV gewinnt klar mit 5:1 in Heide

Der Eckernförder SV hat seine Favoritenrolle bestätigt und sich auswärts beim Heider SV II – U23 deutlich mit 5:1 (2:0) durchgesetzt. Bereits im Hinspiel hatte Eckernförde mit 3:0 die Oberhand behalten – auch diesmal ließ die Mannschaft von Trainer Maik Haberlag nichts anbrennen.
Vor rund 50 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und gingen früh in Führung: Nils Woelki traf bereits in der 9. Minute zum 1:0. Eckernförde bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen, war körperlich präsenter und gewann die meisten Zweikämpfe. Trainer Maik Haberlag zeigte sich zufrieden:
„Wir haben das Spiel über sehr lange Strecken kontrolliert. Nur in einer kurzen Phase haben wir etwas an Zugriff verloren. Ansonsten waren wir individuell stärker, körperlich präsent und haben über weite Teile richtig guten Fußball gespielt.“
Die Gastgeber versuchten nach der Pause, zurück ins Spiel zu kommen. Thore Brügmann verkürzte in der 55. Minute auf 1:2 und sorgte für Hoffnung bei den Hausherren. Trainer Sven Hinz vom Heider SV II – U23 hob die starke Phase seiner Mannschaft hervor: „Wir haben uns viel vorgenommen und wollten laut auftreten, viel Präsenz zeigen und einfach mal nicht an die Tabelle denken. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine gute Phase, haben den Gegner unter Druck gesetzt und eigentlich kaum noch etwas zugelassen.“
Hinz betonte, dass strittige Entscheidungen den Spielverlauf beeinflusst hätten: „Dann geraten wir aus unserer Sicht wieder in Rückstand, unter anderem durch Situationen, bei denen wir Fouls oder Abseits gesehen haben. Wenn du unten in der Tabelle stehst, hast du bei solchen Entscheidungen manchmal einfach nicht das nötige Glück. Trotzdem können wir mit unserer Einstellung und unserer spielerischen Leistung zufrieden sein.“
In der Folge erhöhte Anas Boukara nach einem Eigentor auf 3:1, ehe Ole Altendorf auf 4:1 stellte. Den Schlusspunkt setzte Julien Huber mit dem 5:1-Endstand.
Mit dem Sieg festigt der Eckernförder SV seine Position im Aufstiegsrennen der Senioren Landesliga Schleswig und kommt nun auf 41 Punkte. Die Heider SV II – U23 hingegen bleibt weiterhin Tabellenletzter, hat 15 Niederlagen bei nur drei Siegen und drei Unentschieden auf dem Konto und kassierte bereits 76 Gegentore – die schwächste Defensive der Liga.
Eckernförde zeigte über weite Strecken eine souveräne Vorstellung und unterstrich seine Ambitionen im oberen Tabellenbereich. Heide hielt phasenweise gut dagegen, konnte die spielerische und körperliche Überlegenheit der Gäste am Ende jedoch nicht verhindern. Für den Eckernförder SV ist der deutliche Auswärtssieg ein wichtiger Schritt im Kampf um die Spitzenplätze, während der Heider SV II – U23 mit Einsatz und spielerischer Leistung trotz des Ergebnisses Selbstvertrauen für die kommenden Partien sammeln konnte
Stimmen zum SpielMaik Haberlag (Trainer Eckernförder SV)
Heider SV II: Simson – Nagel, Sattler, Al-Kheir (78. Mahdan), Patzer – Sanchez, Boukara – Drews, Brügmann, Gahllib (46. Krajewski) – Dreyer.
Trainer: Sven Hinz.
Eckernförder SV: Sievers – Bamler (61. Clausen), Andreas, Zülsdorff (46. Knittel), Wolf, Huber – Altendorf, Wagner (55. Richter), Stöterau (68. Witte) – Apitz, Woelki (61. Röschmann).
Trainer: Maik Haberlag.
Schiedsrichter: Finn Dettmer (SV Adelby)
Assistenten: Lennart Kunde, Jerrick Christiansen.
Zuschauer: 50.
Tore: 0:1 Nils Wölki (9.), 0:2 Leon Apitz (39.), 1:2 Thore Brügmann (55.), 1:3 Anas Boukara (60., ET), 1:4 Ole Altendorf (78.), 1:5 Julien Huber (80.).