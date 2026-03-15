Eckernförder SV gewinnt klar mit 5:1 in Heide

Leon Apitz (li., Eckernförder SV) erhöhte auf 2-0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Eckernförder SV hat seine Favoritenrolle bestätigt und sich auswärts beim Heider SV II – U23 deutlich mit 5:1 (2:0) durchgesetzt. Bereits im Hinspiel hatte Eckernförde mit 3:0 die Oberhand behalten – auch diesmal ließ die Mannschaft von Trainer Maik Haberlag nichts anbrennen.

Eckernförde dominiert über weite Strecken Vor rund 50 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start und gingen früh in Führung: Nils Woelki traf bereits in der 9. Minute zum 1:0. Eckernförde bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen, war körperlich präsenter und gewann die meisten Zweikämpfe. Trainer Maik Haberlag zeigte sich zufrieden:

„Wir haben das Spiel über sehr lange Strecken kontrolliert. Nur in einer kurzen Phase haben wir etwas an Zugriff verloren. Ansonsten waren wir individuell stärker, körperlich präsent und haben über weite Teile richtig guten Fußball gespielt.“





Kurz vor der Pause erhöhte Leon Apitz auf 2:0. „Gerade in der ersten Halbzeit fehlte manchmal die Präzision im letzten Moment. Wir hatten viele gute Chancen, aber der letzte Schritt oder der Abschluss hat oft noch gefehlt“, ergänzte Haberlag. Heider SV zeigt Einsatz – aber das Glück fehlt Die Gastgeber versuchten nach der Pause, zurück ins Spiel zu kommen. Thore Brügmann verkürzte in der 55. Minute auf 1:2 und sorgte für Hoffnung bei den Hausherren. Trainer Sven Hinz vom Heider SV II – U23 hob die starke Phase seiner Mannschaft hervor: „Wir haben uns viel vorgenommen und wollten laut auftreten, viel Präsenz zeigen und einfach mal nicht an die Tabelle denken. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine gute Phase, haben den Gegner unter Druck gesetzt und eigentlich kaum noch etwas zugelassen.“

Kapitän Anas Boukara (Heider SV II) passierte ein unglückliches Eigentor. – Foto: Ismail Yesilyurt