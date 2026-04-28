Eckernförder SV dominiert und feiert klaren Heimsieg

Trotz klarer Feldvorteile dauerte es bis zur 23. Minute, ehe Eckernförde den Bann brach. Nach einer Ecke landete der zweite Ball bei Leon Apitz, dessen Abschluss noch abgefälscht wurde und im Netz einschlug.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Eckernförder SV den Druck spürbar. Jannes Mohr traf aus spitzem Winkel sehenswert zum 2:0 und sorgte damit für klare Verhältnisse.

Trainer Maik Haberlag zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit dem Verlauf: Seine Mannschaft habe „viel Ballbesitz gehabt und das Spiel komplett dominiert“, auch wenn einzelne Chancen zunächst ungenutzt blieben.

Mit zunehmender Spielzeit öffnete Friedrichsberg-Busdorf seine Defensive, was Eckernförde konsequent nutzte. Ein schneller Umschaltmoment führte zum dritten Treffer, bevor der lange verletzte und vermisste Torjäger Christian Peters nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt setzte – vorbereitet durch eine uneigennützige Aktion im Strafraum.

Haberlag betonte, dass das Ergebnis „auch in der Höhe in Ordnung geht“, verwies aber gleichzeitig darauf, dass sein Team defensiv mehrfach gefordert war und einige Chancen des Gegners stark verteidigte.

Gäste mit Chancen – aber ohne Durchschlagskraft

Der TSV Friedrichsberg-Busdorf hatte durchaus seine Möglichkeiten, vor allem in Phasen der ersten Halbzeit und nach dem Seitenwechsel. Doch entweder fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss oder der starke Eckernförder Keeper Lauritz Sievers vereitelte die Chancen.

Trainer Michael Schröder sah vor allem in der Chancenverwertung den Knackpunkt: Seine Mannschaft habe „zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt“, sei aber insgesamt „nicht mutig genug gewesen, die Räume konsequent zu nutzen“. Zudem habe in der zweiten Hälfte die Balance zwischen Offensive und Defensive nicht mehr gestimmt.

Fazit: Verdienter Sieg und klare Richtung

Unterm Strich steht ein hochverdienter Erfolg für den Eckernförder SV, der seine Dominanz über 90 Minuten hinweg unter Beweis stellte und vor allem nach der Pause eiskalt zuschlug.