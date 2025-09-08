Eckernförder SV bleibt souverän

Das 1-0 durch Jannes Mohr (am Ball) brachte dem Eckernförder SV Sicherheit. – Foto: Ismail Yesilyurt

Von der ersten Minute an dominierte der Eckernförder SV das Spiel, ließ den Ball geschickt laufen und erspielte sich zahlreiche Chancen. Die ersten Möglichkeiten hatten Nils Woelki und Ole Altendorf, die beide gefährlich vor das Tor der Heider SV U23 kamen. Gleich zu Beginn entstanden zudem ein Freistoß aus dem Halbfeld und zwei Eckbälle, die für die Gäste brenzlig wurden.

In der 21. Spielminute fiel das verdiente 1:0. Nach einem Eckball von Hendrik Stoeterau verschätzte sich der Keeper der Heider SV U23 und ließ den Ball unterlaufen. Am langen Pfosten stand Kapitän Jannes Mohr, der den Ball souverän über die Linie drückte. Leon Apitz erhöht – Ole Altendorf setzt Akzente

Nur fünf Minuten später erhöhte der Eckernförder SV auf 2:0. Nach einer Kopfballverlängerung von Nils Woelki stand Leon Apitz goldrichtig und lupfte den Ball gekonnt über den herauseilenden Torhüter der Gäste ins Netz.

Der sehr lange Zeit verletzte Ole Altendorf (re., Eckernförder SV) zeigte mit seinem Tor, wie wertvoll er für das Haberlag-Team ist. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der 32. Spielminute war das 3:0 zum Greifen nah. Ole Altendorf setzte sich rechts durch, spielte einen Doppelpass mit Nils Woelki und legte den Ball zurück. Woelki zog aus rund 15 Metern ab, verfehlte das Tor jedoch knapp. Kurz darauf fiel der dritte Treffer: Altendorf setzte sich erneut auf der rechten Seite durch, brachte den Ball in den Rückraum, und Leon Apitz verwandelte sicher – die beruhigende Pausenführung war hergestellt. Heider SV U23 vergibt die Chance zum Anschluss Im Gegenzug kam die Heider SV U23 zu ihrer ersten Möglichkeit. Ein Schnittstellenpass von Mohammad Kour Ahmad spielte Abolfazl Rajabi frei vor das Tor. Doch Lauritz Sievers reagierte glänzend – eine Parade, die den möglichen Anschlusstreffer verhinderte.

Die jungen Wilden um Kapitän Anas Boukara (Heider SV U23) hatten gegen das erfahrene ESV-Team einen sehr schweren Stand. – Foto: Volker Schlichting