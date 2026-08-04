Eckernförder SV bezwingt Lübecker Nachwuchs nach frühem Rückstand Torreigen im Aufsteiger-Duell zum Oberliga-Start von Ismail Yesilyurt · Gestern, 18:33 Uhr · 0 Leser

Der Ausgleichstreffer von Luc Justen (vorne, Eckernförder SV) war ein markanter Punkt auf dem Weg zum Sieg. – Foto: Ismail Yesilyurt

Im Aufsteigerduell behält der Eckernförder SV gegen die U21 des Regionalligisten VfB Lübeck verdient mit 4:2 die Oberhand. Beide Teams, der ESV aus der Staffel Schleswig und der VfB aus der Staffel Holstein standen sich vor nicht ganz zwei Monaten gegenüber. In zwei Aufstiegsspielen der Tabellenzweiten der Landesliga wurde ein direkter Aufsteiger gesucht.

Die Lübecker hatten das Hinspiel mit 3:2 gewonnen, mussten aber nachträglich aufgrund eines Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers ein 0:5 im Rückspiel verdauen. Das endete 1:1. Die Partie begann für die Grün-Weißen perfekt: Nach einer frühen Ecke köpfte Orgen Marashi das Leder bereits in der 1. Minute zur Führung ein. Doch der ESV schüttelte die anfängliche Nervosität schnell ab. Mittelfeldspieler David Wagner schilderte den Start: „Erst Mal war es natürlich der Hinrundenstart, endlich wieder Oberliga. Dementsprechend natürlich schon irgendwie was Besonderes auch für uns. Auch wenn wir mittlerweile doch erfahrene Spieler dabei haben, war auch dementsprechend der Start die ersten fünf bis zehn Minuten bisschen mit Nervosität geprägt. Und das schlug dann auch gleich um, dass VfB Lübeck eine geschenkte Ecke von uns gleich verwandeln konnte.“

ESV dreht das Spiel vor der Pause Die Hausherren, erstmals unter der Regie von Neutrainer Mamadou Sabaly, fanden durch ihr taktisches Umschaltspiel und ihre hohe Disziplin zurück in die Partie. Nach starker Vorarbeit des jungen Jannes Röschmann war es Luc-Jonathan Justen, der den Ausgleich zum 1:1 markierte (25.). Nur vier Minuten später nutzte Rayan Hansen einen kapitalen Patzer im Lübecker Aufbauspiel eiskalt aus und drehte die Partie auf 2:1 (29.).

Coach Oliver Stutzky (VfB Lübeck II). – Foto: Ismail Yesilyurt

Aus Sicht des VfB Lübeck war diese Phase symptomatisch. Trainer Oliver Stutzky haderte nach dem Abpfiff mit den Gastgeschenken: „Mit dem 1:0 war es ein perfekter Start. Danach passiert eigentlich relativ wenig auf beiden Seiten. Wir bringen uns aber um den Lohn, weil wir relativ einfache Fehler machen. Der Gegner hatte drei Möglichkeiten, von denen wir ihnen zwei schenken.“

Vorentscheidung nach der Pause Auch im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber viel Ballbesitz und damit der Partie ihren Stempel auf. Kurz nach Wiederbeginn war es Nils Wölki, der eine Flanke von Justen mustergültig zum 3:1 einköpfte (51.). Als Maximilian Aberger nach einem Foulspiel im Strafraum die Gelb-Rote Karte sah und Leon Apitz den fälligen Elfmeter zum 4:1 verwandelte (70.), schien die Partie beim Stand von in Unterzahl spielenden Lübeckern entschieden.

Mit dem Treffer von Leon Apitz (Eckernförder SV) war das Match entschieden, auch wenn die Lübecker in der Schlussphase alle Kräfte möbilisierten. – Foto: Ismail Yesilyurt