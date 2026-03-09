Eckernförder SV behält im zähen Duell die Oberhand

Nils Woelki (re., Eckernförder SV), hier im Kreispokalfinale gegen Jorit Rathje (MTSV Hohenwestedt, macht das 1-0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Am Sonntag musste sich der SV Frisia 03 Risum-Lindholm im Auswärtsspiel beim Eckernförder SV mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Durch den wichtigen Heimerfolg konnte sich der Oberligaabsteiger Eckernförder SV wieder auf den zweiten Platz vorarbeiten. Frisia bleibt trotz der Niederlage weiterhin auf dem 5. Platz.

Bei den Gastgebern hütete Till Suhr das Tor, da Lauritz Sievers wegen Schulterproblemen vorsichtshalber pausierte.

Auf einem extrem schwer zu bespielenden Platz entwickelte sich von Beginn an eine körperbetonte und zähe Partie, die wenig fußballerische Feinkost bot, dafür aber durch hohe Intensität und viele Zweikämpfe geprägt war. Eckernförde mit früher Führung Die Gastgeber aus Eckernförde erwischten den besseren Start. In der 17. Minute setzte sich Woelki nach einem Ball aus dem Halbfeld im Strafraum physisch durch und erzielte die frühe 1:0-Führung.

Frisia bemühte sich in der Folge um eine Antwort und kam zu einigen Halbchancen. Besonders gefährlich wurde es bei zwei Abschlüssen von Drews aus rund 16 Metern, die der Eckernförder Schlussmann jedoch beide Male stark parieren konnte. Insgesamt war das Spiel im ersten Durchgang jedoch von vielen Standards und kleinen Unterbrechungen geprägt, ohne dass weitere zwingende Großchancen entstanden. Team von Maik Haberlag verteidigt kontrolliert und konsquent Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Eckernförde verteidigte konsequent, hatte die Spielkontrolle und agierte viel mit langen Bällen, da ein kontrollierter Spielaufbau auf dem tiefen Untergrund fast unmöglich war.

Angenehmes Wetter, aber keine Punkte gab es für Chefcoach Uwe Petersen (Frisia Risum-Lindholm) und seinem Team. – Foto: Ismail Yesilyurt