Eckernförder SV behält im zähen Duell die Oberhand

Am Sonntag musste sich der SV Frisia 03 Risum-Lindholm im Auswärtsspiel beim Eckernförder SV mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Durch den wichtigen Heimerfolg konnte sich der Oberligaabsteiger Eckernförder SV wieder auf den zweiten Platz vorarbeiten. Frisia bleibt trotz der Niederlage weiterhin auf dem 5. Platz.
Bei den Gastgebern hütete Till Suhr das Tor, da Lauritz Sievers wegen Schulterproblemen vorsichtshalber pausierte.
Auf einem extrem schwer zu bespielenden Platz entwickelte sich von Beginn an eine körperbetonte und zähe Partie, die wenig fußballerische Feinkost bot, dafür aber durch hohe Intensität und viele Zweikämpfe geprägt war.
Die Gastgeber aus Eckernförde erwischten den besseren Start. In der 17. Minute setzte sich Woelki nach einem Ball aus dem Halbfeld im Strafraum physisch durch und erzielte die frühe 1:0-Führung.
Frisia bemühte sich in der Folge um eine Antwort und kam zu einigen Halbchancen. Besonders gefährlich wurde es bei zwei Abschlüssen von Drews aus rund 16 Metern, die der Eckernförder Schlussmann jedoch beide Male stark parieren konnte. Insgesamt war das Spiel im ersten Durchgang jedoch von vielen Standards und kleinen Unterbrechungen geprägt, ohne dass weitere zwingende Großchancen entstanden.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Eckernförde verteidigte konsequent, hatte die Spielkontrolle und agierte viel mit langen Bällen, da ein kontrollierter Spielaufbau auf dem tiefen Untergrund fast unmöglich war.
Auch Frisia fand kein Mittel, um auf diesem Boden das nötige Tempo zu entwickeln. Die größte Gelegenheit zur Vorentscheidung vergab zunächst Woelki, der nach einem Standard aus drei Metern freistehend am Tor vorbeizielte.
In der Schlussphase sorgte der ESV schließlich für die Entscheidung. In der 82. Minute kam Röschmann nach einem hohen Ball aus 18 Metern halblinks zum Abschluss und traf per sehenswertem Volley zum 2:0-Endstand. Anschließend konnte sich Frisia-Keeper Hansen noch zweimal stark auszeichnen und eine höhere Niederlage verhindern.
Letztlich geht der Sieg für Eckernförde aufgrund der defensiven Stabilität in Ordnung, während Frisia an diesem Tag die nötige Durchschlagskraft fehlte.
Stimmen zum Spiel
Marvin Bruhn (SV Frisia 03): „Das war heute kein ansehnliches Spiel. Der Platz war extrem schwer zu bespielen, sodass eigentlich kein echtes Tempo möglich war und viel mit langen Bällen gearbeitet wurde. Es war eine sehr intensive Partie mit vielen Zweikämpfen, aber uns hat am Ende einfach die Durchschlagskraft gefehlt, um hier etwas mitzunehmen. Der Sieg für Eckernförde ist aber auf jeden Fall verdient.“Maik Haberlag (Trainer Eckernförder SV)
Eckernförder SV: Suhr – Huber (77. Röschmann), Wolf (86. Jeß), Zülsdorff, Clausen, Bammler – Andreas, Altendorf, Stoeterau (62. Wagner) – Woelki (80. Witte), Apitz (62. Dagtekin).
Trainer: Maik Haberlag.
SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Paulsen (83. Pause), Klemmer, Danielsen – Feddersen, Höfer (86. Jashanica), Dethlefsen, J. Traber (83. Schwerdtfeger), Bruhn – Shams (75. Sönnichsen) – Drews.
Trainer: Uwe Petersen.
Schiedsrichter: Jannik-Alexander Schaphals (TSV Schönberg)
Assistenten: Lars Polomski und Thorsten Otto
Zuschauer: 100 am Bystedtredder in Eckernförde.
Tore: 1:0 Nils Woelki (17.), 2:0 Jannes Röschmann (82.).