Eckernförde mit souveränem 3:0-Erfolg bei Frisia

Leon Apitz (li., Eckernförder SV) ist zweifacher Torschütze in Lindholm. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Eckernförder SV hat die Auswärtshürde beim SV Frisia 03 erfolgreich genommen. Deutlich mit 3:0 (2:0) setzte sich der Oberligaabsteiger beim SV Frisia 03 Risum-Lindholm im Heiko-Nissen-Stadion vor 180 Zuschauern durch.

Gestern, 14:00 Uhr SV Frisia 03 Risum-Lindholm SV Frisia 03 Eckernförder SV Eckernförde 0 3 Abpfiff Nach dem dritten Sieg im dritten Auswärtsspiel ist die Mannschaft von Trainer Maik Haberlag, auch dank einer starken Defensive, wieder auf den 4. Platz geklettert und hat bei sieben Punkten Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter TSB noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Frisia kassierte nach dem gelungenen Saisonstart im fünften Spiel die erste Niederlage und fällt auf den 6. Platz.

Dominanter ESV-Auftritt

Die Gäste aus Eckernförde hätten im Anschluss an einen Eckball, den Timo Bamler (1.) knapp neben das Tor köpfte, bereits früh in Führung gehen können. In einem guten Landesligaspiel agierten die Gäste von der Ostseeküste im ersten Durchgang sehr dominant und konnten sich mehrfach gut in Szene setzen. Der SV Frisia 03 hingegen konnte nicht an die guten Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen und blieb weit unter seinen Möglichkeiten. Vor allem offensiv versprühten die Gastgeber kaum Torgefahr gegen die kompakte Abwehrreihe der Gäste. Auch defensiv wirkte die Mannschaft von Trainer Uwe Petersen verwundbar, was die Eckernförder geschickt zu nutzen wussten. Leon Apitz mit Führungstreffer Nach einem langen Ball von Nils Woelki ist Leon Apitz (19.) frei durch und kann überlegt zur Gästeführung einschieben. Kurz vor der Pause dann der nächste Tiefschlag für die Gastgeber, als Jost-Bennet Andreas (45+3) nach einem Eckball von Henrik Stoeterau den zweiten Treffer für den ESV nachlegt.

Frisia-Keeper Jorge Hansen muss drei Mal hinter sich greifen. – Foto: Ismail Yesilyurt