Eckernförde feiert Vizemeisterschaft nach 4:1 in Jevenstedt

Auf einem sehr holprigen Platz wurde die zweitbeste Abwehrformation der Liga bereits nach 120 Sekunden düpiert, als Luca Rohwer (2.) nach einem Eckball völlig freistehend zum Führungstreffer für den TUS einköpfen konnte.

Doch es dauerte nur drei Minuten, ehe der ESV ebenfalls nach einem Eckball – der zunächst zweimal geklärt werden konnte – durch Leon Knittel (5.) den schnellen Ausgleich erzielen konnte.

In einer eher unspektakulären ersten Hälfte hatte Jonas Richter noch eine gute Gelegenheit, die Gastgeber erneut in Führung zu schießen, doch er scheiterte am aufmerksamen Till Suhr im Eckernförder Tor. „Till ist eigentlich unser Pokaltorwart, aber da Lauritz Sievers nach einer Parade aus dem letzten Spiel noch angeschlagen war, soll er auch Spielpraxis bekommen“, sagte Trainer Maik Haberlag.

In der zweiten Hälfte wurden dem TUS dann wieder individuelle Fehler zum Verhängnis, und die Gastgeber gerieten trotz aller guten Vorsätze schnell in Rückstand.

Zunächst war es ein direkt verwandelter Eckball von Luc Justen (53.), der dem ESV die erneute Führung brachte.

Der dritte Treffer der Gäste resultierte dann aus einem Einwurf, den David Wagner (59.) im Zentrum gegen indisponierte Gastgeber zum 3:1 nutzte. „Das haben wir mit unserem Co-Trainer Marco Woting genauso einstudiert“, freute sich ESV-Coach Haberlag, dass wieder einmal ein Standard zum Erfolg führte.

Doch damit nicht genug: Nach einem Foulspiel an Kapitän Jannes Mohr verwandelte der eingewechselte Ömer Dagtekin (67.) den fälligen Elfmeter zum 4:1-Endstand. Nach dem Erfolg an der Jevenau wurde beim Eckernförder SV ausgelassen die Vizemeisterschaft gefeiert.

Zum Spiel sagte der ESV-Trainer Maik Haberlag: „Das ist unsere Saison. Wir wollen die Saison mit siebzig von neunzig möglichen Punkten beenden. Insgesamt war das ein sehr souveräner Auftritt von uns, und wir hätten auch höher gewinnen können.“

Mit Blick auf die anstehenden Relegationsspiele zum Aufstieg in die Flens-Oberliga gegen den Zweiten der Landesliga Holstein und eine mögliche Schützenhilfe vom SV Todesfelde will sich der 39-Jährige, der nach acht Jahren seine Tätigkeit am Bystedtredder auf eigenen Wunsch beenden wird, auf keinen Fall darauf verlassen. „Ich möchte die Saison gut beenden und will, dass wir das alleine schaffen. Wir freuen uns nach Ende der Punktspielrunde auf die richtigen Endspiele.“

TUS Jevenstedt: Jeromin – Gunther, Lühder, Brusberg, Richter (85. Hogrefe) – Ranck (61. Tom Solterbeck), Tim Peters (68. Langmaack), Sofia, Luca Rohwer – Ecke (46. Meyert), Sievers (61. Lindenlaub-Klug).

Trainer: Guido Wieck.

Eckernförder SV: Till Suhr – Behrens (63. Dagtekin), Wolf, Andreas, Knittel (63. Clausen), Huber – Wagner (62. Röschmann), Mohr, Justen, Apitz – Woelki (75. Peters).

Trainer: Maik Haberlag.

Schiedsrichter: Hauke Moje (Osterrönfelder TSV).

Assistenten: Maik Tamms und Jesper Rieckmann.

Zuschauer: 125 in Jevenstedt.

Tore: 1:0 Luca Rohwer (2.), 1:1 Leon Knittel (5.), 1:2 Luc Justen (53.), 1:3 David Wagner (59.), 1:4 Ömer Dagtekin (67., Foulelfmeter).