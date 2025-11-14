Ecken leiten Sieg ein: Preussen wird Favoritenrolle bei Meteor gerecht

Am Wochenende steht das Achtelfinale im COSY WASCH-Landespokal der 1. Herren an.

Deutlich ausgeglichener ist die Ausgangslage beim Duell zweier Oberligisten. Der SV Sparta Lichtenberg und Tennis Borussia liegen in der NOFV Oberliga Nord nur zwei Punkte und zwei Plätze auseinander. Vor ziemlich genau vier Wochen trafen sich beide im Ligabetrieb. Damals gewann TeBe knapp, spielte allerdings im heimischen Mommsenstadion. Nun wollen die Lila-Weißen auch in Lichtenberg bestehen.

Der BFC Preussen gastierte am Freitagabend beim BFC Meteor. Dabei hatte der Regionalligist anfangs durchaus Schwierigkeiten, der Landesligist stand in der ersten Halbzeit gut, ließ fast nichts zu. Kurz vor der Pause brauchte es eine Ecke für den Regionalligisten, die Chadi Ramadan schließlich über die Linie drückte. Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach. Dieses Mal traf Häusl per Kopf nach Eckball. Als Meteor Serkan Karasu nach etwa einer Stunde mit gelb-rot vom Platz flog, war das Spiel gelaufen. Ole Hoch per Freistoß und Philip Fontein schraubten das Ergebnis in den Schlussminuten noch weiter nach oben.

Auch auf Blau Weiß 90 und die Füchse aus Reinickendorf wartet ein ligainternes Duell. Die Füchse führen seit dem vergangenen Wochenende die Berlin-Liga an. BW90 hatte zuletzt etwas Probleme, konnte zuletzt aber beim 7:1-Erfolg gegen Biesdorf ordentlich Selbstvertrauen tanken. ---

Morgen, 14:15 Uhr Pfeffersport VSG Altglienicke

Pfeffersport ist klarer Außenseiter im Heimspiel gegen Altglienicke. Der Regionalligist spielt eine gute Saison, belegt derzeit Rang vier im Nordosten. Pfeffersport konnte als Landesliga-Aufsteiger auch schon ordentliche 14 Punkte sammeln. Im Pokal braucht es nun einen Sahnetag für eine mögliche Sensation. ---

Morgen, 14:30 Uhr FC Internationale Berlin Berliner AK

Auch Inter ist als Landesligist Außenseiter, darf sich gegen den BAK aber womöglich etwas höhere Chancen ausrechnen. Als Tabellenführer geht der Gastgeber mit ordentlich Selbstvertrauen ins Spiel. Der Berliner AK hängt in der Oberliga im unteren Drittel fest, muss den Blick durchaus auch nach unten richten. ---

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf BFC Dynamo

Wenn Mahlsdorf am Sonntag den BFC Dynamo empfängt, kommt es zur Neuauflage des Vorjahres-Finals. Vor rund sechs Monaten standen sich beide Teams im Endspiel im Mommsenstadion gegenüber. Der Regionalligist gewann letztlich durch Tore von Crosthwaite und Lankford, die beide nicht mehr im weinrot-weißen Dress auflaufen. ---

Ein ligainternes Duell gibt es noch und dennoch geht Tasmania bei Croatia durchaus klar als Favorit ins Spiel. Denn der Tabellenführer der NOFV Oberliga Nord ist beim Vorletzten selbiger Staffel zu Gast. In der Liga standen sich beide zu Beginn der Saison gegenüber. Tas siegte damals 2:5. Fortsetzung am Sonntag? ---

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr Delay Sports Berlin FC Hertha 03 Zehlendorf

Delay Sports ist der einzig verbliebende Bezirksligist im Wettbewerb, bekommt es nun mit Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf zu tun. Auch wenn die Qualität der Gastgeber sicher nicht der eines typischen Bezirkligisten entspricht, ist Zehlendorf natürlich klarer Favorit. Zum Vergleich: In der Vorsaison scheiterte Delay Sports im Pokal ebenfalls an einem Regionalligisten. Gegen den BFC Dynamo wurde es damals ziemlich deutlich (0:12).

