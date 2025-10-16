„Echtes Sechs-Punkte-Spiel“: Union Klosterfelde empfängt Rathenow

Ein Derby mit Bedeutung

„Am Sonntag erwartet uns mit Optik Rathenow das einzige Brandenburg-Derby in dieser Saison. Auch wenn man bei der Entfernung vielleicht nicht von einem echten Derby sprechen kann, ist es für uns ein richtungsweisendes Spiel“, erklärt Kevin Hetzel. Klosterfelde steht nach acht Spieltagen mit acht Punkten auf Platz 13, Rathenow liegt mit fünf Zählern auf Rang 14. Beide Teams kämpfen um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Der Druck wächst

Nach zuletzt fünf Unentschieden in Folge und dem Pokal-Aus gegen den Regionalligisten SV Babelsberg 03 will Union nun endlich wieder einen Sieg feiern. „Wir sind jetzt schon seit einiger Zeit ungeschlagen, müssen aber anfangen, unsere Leistungen auch wieder mit drei Punkten zu belohnen“, fordert Hetzel. Gerade zu Hause soll nun der Knoten platzen – und die Serie fortgesetzt werden.

Alles oder nichts im Kellerduell

Die Ausgangslage ist klar: „Für uns ist es ein echtes Sechs-Punkte-Spiel: verlieren wir, steht Rathenow punktgleich mit uns – gewinnen wir, können wir uns etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen“, so Hetzel. Nach acht Spielen hat die SG Union eine positive Tordifferenz (13:11), doch die fünf Unentschieden in acht Oberliga-Spielen verhindern bisher den Sprung ins gesicherte Mittelfeld.

Positive Nachrichten aus dem Kader

Erstmals seit Wochen kann Hetzel personell wieder aus dem Vollen schöpfen. „Einige wichtige Spieler kehren zurück, was uns zusätzlich Stabilität gibt“, betont der Trainer. Die Rückkehr mehrerer Leistungsträger könnte für das Heimspiel entscheidend sein – nicht nur sportlich, sondern auch mental.

Wiedergutmachung nach Pokal-Aus

Das 0:4 im Landespokal-Achtelfinale gegen den SV Babelsberg 03 hat Spuren hinterlassen, aber auch den Ehrgeiz neu entfacht. „Nach der deutlichen Pokalniederlage gegen Babelsberg wollen wir vor unseren Zuschauern eine Reaktion zeigen und uns, den Fans und dem Verein drei Punkte schenken“, sagt Hetzel. Das frühe 0:2 nach sieben Minuten gegen den Regionalligisten war dort kaum noch zu kompensieren.

Union will die Serie fortsetzen

In der Liga bleibt die Mannschaft seit Wochen ungeschlagen. Zwar gab es zuletzt Punkteteilungen, doch das Team zeigt sich stabil und schwer zu bezwingen. Nun soll aus der Serie ein Befreiungsschlag werden. „Das ist unser Anspruch – ungeschlagen bleiben und gegen einen direkten Konkurrenten nachlegen“, erklärt Hetzel.

Anstoß ist um 14 Uhr

Das Spiel zwischen der SG Union 1919 Klosterfelde und dem FSV Optik Rathenow wird am Sonntag um 14 Uhr angepfiffen. Nach dem intensiven Pokal-Match gegen Babelsberg erwartet die SG Union ein völlig anderes Spiel – kämpferisch, emotional und mit hoher Bedeutung für beide Teams. Die Richtung für die kommenden Wochen könnte sich hier bereits entscheiden.