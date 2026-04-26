„Echtes Mentalitätsspiel“ – Olching schlägt auch Waldeck und hat jetzt vier Matchbälle

Ferenc Ambrus vom SC Olching. – Foto: Andreas Mayr

Der SC Olching gewinnt 3:2 in Obermenzing. Am Sonntag wartet das Spitzenspiel in Planegg. Dort kann die Meisterschaft perfekt gemacht werden.

Der SC Olching bleibt auch im 20. Ligaspiel in Folge ungeschlagen. Mit dem 3:2 (2:1) beim SV Waldeck-Obermenzing verschafften sich die Amperstädter gestern vier Matchbälle im Rennen um den Landesliga-Aufstieg.

Das war heute ein echtes Mentalitätsspiel.

Felix Mayer

„Das war heute ein echtes Mentalitätsspiel“, sagte SCO-Trainer Felix Mayer nach dem Abpfiff. „Mir war klar, dass es heute kein schönes Fußballspiel werden würde.“ Wie schon im Hinspiel, als Waldeck dem Spitzenreiter ein Unentschieden abtrotzte, erwiesen sich die Münchner als unangenehmer Gegner. Der SCO zeigte schon bessere Leistungen, hatte diesmal aber die nötige Effizienz und mit Torwart Maximilian Hoffmann den entscheidenden Rückhalt. Der 22-Jährige rettete gleich mehrfach in höchster Not.

Nach sechs Minuten brachte Kapitän Jan Sostmann die Gäste mit einem feinen Lupfer in Führung. Den Löwenanteil am Treffer hatte aber Ferenc Ambrus, der zuvor mit einer starken Einzelaktion gleich drei Gegenspieler aussteigen ließ. Auch das 2:0 durch Jakob Zißelsberger, vorbereitet von Florian Hofmann und Omer Grbic, war sehenswert herausgespielt.

Dass auch Obermenzing Fußball spielen kann, zeigte sich zehn Minuten vor der Pause. Marc Bedronka marschierte durchs Mittelfeld und bediente Torjäger Florian Graf, der den Anschluss erzielte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Mit Glück, Geschick und einem starken Hoffmann behauptete Olching jedoch die Führung.

Für die Vorentscheidung sorgte Leon Heinzlmair in der 81. Minute mit einem Abstauber zum 3:1. Der erneute Anschlusstreffer durch Luis Härtel in der 88. Minute kam für Waldeck zu spät.

Am kommenden Sonntag kann der SC Olching Meisterschaft und direkten Aufstieg perfekt machen. Dann geht es zum Tabellenzweiten SV Planegg. Mehr Spitzenspiel geht nicht. (Dirk Schiffner)